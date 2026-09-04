Trên Instagram với 12,8 triệu người theo dõi, Yaya Urassaya thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch cũng như loạt outfit được cô biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau. Điều thú vị là người đẹp gần như không tự đóng khung mình trong một aesthetic nhất định. Khi thì nữ tính, dịu dàng, lúc lại năng động, cá tính hay phóng khoáng đậm chất mùa thu. Lợi thế lớn của Yaya chính là gương mặt lai Thái Lan - Na Uy sắc nét cùng tỷ lệ cơ thể đẹp. Nhờ vậy, cô có thể "cân" nhiều kiểu trang phục, từ những món đồ basic tưởng như chẳng có gì đặc biệt đến các thiết kế cầu kỳ, điệu đà.

Nếu phải chọn một từ khóa xuyên suốt phong cách đời thường của Yaya, có lẽ đó chính là basic. Người đẹp thường ưu tiên những món đồ dễ mặc, thoải mái và phù hợp với nhịp sống năng động, đặc biệt trong những chuyến du lịch phải di chuyển nhiều. Một trong những outfit gây chú ý của Yaya là combo áo thun trắng dáng croptop kết hợp cùng quần ống suông màu be. Công thức này nghe qua khá đơn giản nhưng lại cực kỳ tôn dáng. Chiếc áo ngắn vừa đủ giúp nữ diễn viên khoe khéo vòng eo thon gọn, trong khi quần suông tạo cảm giác đôi chân dài và tổng thể cao ráo hơn.

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Một set đồ khác cũng đi theo tinh thần tối giản nhưng được người đẹp xử lý khéo léo hơn bằng cách tạo điểm nhấn. Yaya diện cardigan xanh kết hợp với áo choàng trắng bên ngoài, đi cùng quần ống suông màu be. Cô hoàn thiện tổng thể bằng boots cao cổ và kính râm. Chính cách phối nhiều lớp khiến outfit không còn đơn điệu. Sự tương phản nhẹ giữa màu xanh, trắng và be tạo cảm giác hài hòa, trong khi boots cao cổ và kính râm giúp tổng thể có thêm nét thời thượng. Đây cũng là kiểu công thức rất dễ áp dụng cho những ngày cần mặc đẹp nhưng không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện phối đồ.

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Một chiếc áo cách điệu với phần tay phồng được thiết kế như tay áo của những bộ váy công chúa cũng không thể làm khó nữ diễn viên. Yaya kết hợp item này cùng quần linen trắng, tạo nên tổng thể đồng điệu cả về màu sắc lẫn chất liệu. Nếu phần tay áo mang đến cảm giác mềm mại, bay bổng thì quần linen trắng lại giúp outfit cân bằng hơn, tránh cảm giác quá "bánh bèo". Người đẹp tiếp tục lựa chọn một đôi giày búp bê nhỏ xinh, càng làm tăng vẻ nữ tính, ngọt ngào.

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Bên cạnh quần jeans hay những món đồ casual thường ngày, Yaya cũng dành nhiều "đất diễn" cho những chiếc váy dài maxi. Đặc biệt, các thiết kế có chất liệu lụa, phom dáng mềm mại và phần cổ phối ren dường như sinh ra để dành cho vẻ đẹp của nữ diễn viên. Chất liệu có độ rủ giúp đường cong cơ thể được tôn lên một cách vừa phải, trong khi phần ren ở cổ tạo thêm nét tinh tế, nữ tính. Không cần quá nhiều phụ kiện, Yaya vẫn có thể tạo nên một tổng thể rất cuốn.

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Một trong những outfit ấn tượng nhất của Yaya lại là set đồ có cách phối khá nhiều lớp. Nữ diễn viên diện boots cao cổ cùng quần jeans ống rộng, bên trên là áo sơ mi dáng ôm màu nâu và khoác thêm một chiếc áo khoác oversized có phom dáng rộng. Thoạt nhìn, đây là công thức dễ khiến người mặc rơi vào cảnh "tham đồ", bởi bản thân quần jeans ống rộng, boots cao cổ và áo khoác oversized đều là những item có độ hiện diện khá lớn. Tuy nhiên, Yaya lại xử lý tổng thể rất khéo.

Chiếc áo sơ mi màu nâu với phom ôm đóng vai trò tạo điểm nhấn ở phần thân trên, giúp cân bằng độ rộng của áo khoác bên ngoài. Quần jeans ống rộng tiếp tục tạo hiệu ứng chân dài, trong khi boots cao cổ khiến outfit mang đậm hơi hướng thời trang mùa thu.

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