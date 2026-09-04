Một bài đăng so sánh diện mạo thời mới bước chân vào nghề và hình ảnh hiện tại của Ji Chang Wook gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng Hàn Quốc. Đặt hai khung hình cạnh nhau, người đăng bài không khỏi thắc mắc về phương pháp chăm sóc hay can thiệp thẩm mỹ nào đã giúp nam tài tử có màn lột xác ngoạn mục, trở nên sang trọng và cuốn hút hơn hẳn so với vẻ ngoài mộc mạc ban đầu.

Bài đăng trên Threads so sánh diện mạo quá khứ và hiện tại của Ji Chang Wook kéo theo chuỗi thảo luận xôn xao từ cư dân mạng Hàn Quốc.

Bài viết nhanh chóng kéo theo chuỗi thảo luận sôi nổi với hàng loạt ý kiến bóc tách từng đường nét trên gương mặt nam diễn viên. Phía dưới phần bình luận, đông đảo Knet đồng quan điểm rằng điểm thay đổi rõ rệt nhất giúp diện mạo Ji Chang Wook nâng tầm chính là chiếc mũi. Thậm chí, một bình luận bằng tiếng Hàn nhận được nhiều sự chú ý còn thẳng thừng gọi chiếc mũi cũ có phần thấp, bè của nam diễn viên là "dáng mũi Đông Nam Á".

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng nét mặt hiện tại của nam chính Healer là kết quả của việc can thiệp tổng thể từ mắt, mũi cho đến khung hàm. Dù vậy, vẫn có những người hâm mộ đứng ra bênh vực, đề cập đến thông tin Ji Chang Wook từng phải phẫu thuật chỉnh hình do sự cố gãy xương mũi trong quá khứ, đồng thời khẳng định nền tảng đường nét nguyên bản của nam tài tử vốn dĩ đã rất nét và sáng sân khấu.

Knet đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về chiếc mũi và các đường nét trên gương mặt nam tài tử.

Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, nơi phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một ngành công nghiệp sừng sỏ, đi kèm với kỳ vọng khắt khe về ngoại hình hoàn hảo của các ngôi sao, việc các diễn viên thay đổi diện mạo không phải là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, câu chuyện dao kéo của Ji Chang Wook là chủ đề khiến công chúng bối rối và tò mò.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật từ khi ra mắt vào năm 2008, Ji Chang Wook nhanh chóng thu hút khán giả nhờ khuôn mặt điển trai, đôi mắt hai mí rõ nét cùng nét đẹp nam tính, khỏe khoắn. Đến năm 2010, khi đảm nhận vai nam chính Donghae trong tác phẩm quốc dân Smile Again, hình ảnh anh thanh niên hiền lành, tươi tắn đã trở thành biểu tượng gắn liền với tên tuổi nam diễn viên sinh năm 1987.

Chiếc mũi của Ji Chang Wook thời thanh niên có đầu mũi khá thấp so với hiện tại.

Bước ngoặt nhan sắc chỉ thực sự bùng nổ vào năm 2013 với bom tấn Hoàng hậu Ki. Khán giả nhận ra phần sống mũi của nam diễn viên đã có sự thay đổi rõ rệt, trở nên thon gọn, sắc nét và tạo nên khí chất quyến rũ, có phần đăm chiêu và sắc sảo hơn. Nhờ sự thay đổi này, diện mạo của Ji Chang Wook càng thêm cuốn hút trong loạt dự án sau đó.

Sau tai nạn ô tô vào năm 2012, chiếc mũi của Ji Chang Wook có phần thay đổi.

Dù chưa từng xác nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ, Ji Chang Wook từng một vài lần cởi mở chia sẻ về chủ đề này trên sóng truyền hình. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2012, nam diễn viên thừa nhận anh từng đến gặp bác sĩ để tư vấn làm mũi. Tuy nhiên, sau khi nghe bác sĩ cảnh báo rằng việc can thiệp dao kéo có thể khiến gương mặt trông khá "kỳ quặc", nam diễn viên đã từ bỏ ý định. Đến cuối năm 2017, Ji Chang Wook lại tự hào khẳng định bờ vai rộng cùng đôi mắt hai mí cuốn hút của mình hoàn toàn là món quà tự nhiên từ bố mẹ.

Ji Chang Wook tại LHP Cannes 2026.

Bỏ qua những tranh cãi về quá khứ, phong độ nhan sắc ở tuổi 39 của Ji Chang Wook hiện tại chính là câu trả lời đắt giá nhất. Tại tuần lễ Thời trang Paris lẫn các lễ trao giải điện ảnh trong và ngoài nước, liên tiếp chứng kiến những lần bùng nổ visual của nam tài tử. Khoác lên mình những bộ tuxedo từ Tom Ford, nam diễn viên toát lên phong thái lịch lãm, quyến rũ đúng chuẩn một tổng tài thượng lưu. Màn xuất hiện này hoàn toàn đập tan hình ảnh "trai nghèo số khổ" từng đóng khung anh trên màn ảnh, khẳng định sự chín muồi về cả khí chất lẫn phong độ thời trang.

Visual đỉnh cao ở tuổi 39 của nam tài tử.

Ảnh: Internet