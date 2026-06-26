3 lý do có những việc cha mẹ càng cấm, con càng làm

Trong hành trình nuôi dạy con cái, rất nhiều bậc cha mẹ rơi vào trạng thái bất lực khi nhận ra những mệnh lệnh mang tính chất ngăn cấm của mình hoàn toàn mất hiệu lực. Càng bị cấm chơi game, trẻ càng lén lút ra quán nét; càng bị cấm yêu sớm, các em càng tìm cách hẹn hò bí mật; càng bị cấm mặc những bộ quần áo phá cách, con lại càng diện chúng ngay khi bước ra khỏi nhà.

Hiện tượng tâm lý này không đơn thuần xuất phát từ sự bướng bỉnh, mà nó là kết quả của sự xung đột giữa tâm lý phát triển của đứa trẻ và phương pháp áp đặt của người lớn. Những bậc phụ huynh có trí tuệ cảm xúc cao hiểu rằng, thay vì tiếp tục dùng quyền lực để đàn áp, họ cần thấu hiểu 3 nguyên nhân cốt lõi dưới đây để thay đổi cách tiếp cận với con:

Hiệu ứng tâm lý trái cấm và sự tò mò vô hạn đối với những vùng đất bị che giấu

Nguyên nhân đầu tiên và mạnh mẽ nhất giải thích cho hành vi này chính là hiệu ứng tâm lý trái cấm (forbidden fruit effect). Tâm lý học hành vi chỉ ra rằng, khi một đồ vật, một hành vi hoặc một mối quan hệ bị gắn nhãn cấm đoán mà không đi kèm với một lời giải thích thấu đáo, giá trị và sức hấp dẫn của thứ đó trong mắt đứa trẻ sẽ tăng lên gấp bội. Bộ não của con người, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, luôn bị kích thích mạnh mẽ bởi những yếu tố mang tính chất bí ẩn và thách thức.

Ảnh minh họa

Khi cha mẹ chỉ buông một câu ra lệnh khô khốc như "Cấm không được làm thế" mà không cho con biết lý do thực sự phía sau, người lớn vô tình gieo vào tâm trí con một dấu hỏi chấm khổng lồ. Đứa trẻ sẽ luôn sống trong sự tò mò, khao khát muốn biết tại sao thứ đó lại bị cấm, bên trong nó chứa đựng điều gì mà cha mẹ lại giấu giếm.

Chính sự tò mò không được giải tỏa này là động lực thôi thúc trẻ tự mình dấn thân, lén lút thực hiện hành vi bị cấm để thỏa mãn nhu cầu khám phá của bản thân. Thay vì cấm đoán cực đoan, người mẹ, người cha tinh tế sẽ chủ động trò chuyện, phân tích cho con thấy những rủi ro và hệ quả thực tế, giúp con nhìn thấu bản chất vấn đề thay vì biến nó thành một bí mật quyến rũ.

Lý thuyết kháng cự tâm lý và khát vọng bảo vệ quyền tự chủ của cái tôi trưởng thành

Lý do thứ hai nằm ở một hiện tượng tâm lý kinh điển gọi là kháng cự tâm lý (psychological reactance). Thuyết này vạch trần rằng, khi một cá nhân cảm thấy quyền tự do lựa chọn hoặc ranh giới cá nhân của mình đang bị đe dọa, kiểm soát bởi một thế lực khác, họ sẽ nảy sinh một động lực mạnh mẽ để thực hiện chính xác hành vi bị cấm nhằm đòi lại quyền tự chủ của bản thân. Đối với trẻ em, đặc biệt là học sinh trung học, nhu cầu tách biệt cái tôi ra khỏi sự bảo bọc của cha mẹ để khẳng định mình là một người trưởng thành độc lập là vô cùng lớn.

Việc cha mẹ liên tục sử dụng các mệnh lệnh độc đoán, áp đặt không gian sống và tước đoạt quyền lựa chọn của con sẽ kích hoạt cơ chế tự vệ này. Đứa trẻ không phản kháng vì bản chất của việc làm đó, mà con đang phản kháng lại cách hành xử bề trên của cha mẹ. Con chọn cách làm ngược lại lời sếp, lời phụ huynh nói để chứng minh một thông điệp ngầm: "Con có quyền tự quyết định cuộc đời mình, bố mẹ không thể kiểm soát con". Sự cấm đoán quá mức vô tình đẩy đứa trẻ vào thế buộc phải nổi loạn để bảo vệ lòng tự trọng và quyền tự do tối thiểu của mình.

Sự thiếu hụt các giải pháp thay thế lành mạnh và bẫy khoảng trống cảm xúc của trẻ

Một sai lầm phổ biến của nhiều phụ huynh Việt là chỉ giỏi đưa ra danh sách những điều cấm nhưng lại hoàn toàn bất lực trong việc định hướng cho con những giải pháp thay thế. Cha mẹ cấm con không được xem tivi, lướt điện thoại nhưng lại bỏ mặc con trong bốn bức tường ngột ngạt mà không cùng con chơi thể thao, không trò chuyện hay hướng dẫn con làm những công việc sáng tạo khác. Con trẻ bước vào một khoảng trống thời gian và cảm xúc vô định, nơi sự cô đơn và nhàm chán bao vây.

Ảnh minh họa

Bản chất của con người là luôn tìm kiếm sự kết nối và các hoạt động kích thích tư duy, giải tỏa năng lượng. Khi các nhu cầu giải trí, kết nối bạn bè chính đáng bị cắt đứt bằng những lời cấm đoán, trong khi không gian gia đình lại quá lạnh lẽo, nghèo nàn các hoạt động tương tác, đứa trẻ sẽ có xu hướng quay lại với những thói quen cũ bất chấp sự trừng phạt.

Con chấp nhận rủi ro bị mắng mỏ để đổi lấy những giây phút vui vẻ ngắn ngủi từ những việc bị cấm, vì đó là lựa chọn duy nhất con tìm thấy trong thế giới của mình. Người cha, người mẹ có EQ cao luôn hiểu rằng, muốn kéo con ra khỏi một thói quen xấu, cách tốt nhất là hướng con vào một đam mê lành mạnh khác, chứ không phải là bỏ mặc con trong sự trống rỗng, kìm kẹp.

Giáo dục không phải là việc xây dựng một chiếc lồng sắt với những thanh chắn cấm đoán kiên cố, mà là việc trồng một cái cây và định hướng cho các cành lá phát triển hướng về phía ánh sáng. Sự điềm tĩnh, lắng nghe và tôn trọng quyền làm chủ của con chính là chìa khóa vàng giúp cha mẹ tháo gỡ ngòi nổ của sự chống đối. Thay vì biến mình thành những vị quan tòa nghiêm khắc ngoài cổng trường đời, hãy làm một người hướng dẫn bao dung, biết cách đối thoại bình đẳng để con tự nguyện thấu hiểu và hợp tác, từ đó trưởng thành một cách tự tin, lành mạnh nhất.