Mạng xã hội những ngày qua liên tục chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc một bệnh nhi ung thư đứng kiễng chân bên giường bệnh, cố hướng mắt qua ô cửa kính cách ly để gửi tình yêu thương đến người cha phía ngoài. Sự kiên cường và lời nhắn nhủ ngây thơ của đứa trẻ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Đoạn clip kéo dài chưa đầy một phút nhưng đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Nhân vật chính là một em bé mà chỉ nhìn ở sau lưng chẳng thể nhận ra em là bé trai hay bé gái bởi tóc bé đã cạo trọc, đó chính là dấu vết của những đợt truyền hóa chất dài ngày. Em đang phải cách ly trong phòng bệnh đặc biệt.

Người ngoài xem mà còn không cầm lòng được, nước mắt cứ thế rơi... thì người làm cha làm mẹ chịu sao nổi đây con ơi...

Đứng trên giường, một tay bám chắc vào thành, một tay giữ cột truyền dịch, bé liên tục kiễng chân để nhìn qua ô kính nhỏ trên cánh cửa ra vào. Phía bên kia kính là người cha đang đứng dõi theo con.

Không thể ôm, không thể chạm vào nhau, bé dùng hai bàn tay nhỏ xíu đặt lên đầu, cố gắng tạo hình một trái tim thật lớn để gửi tặng cha. Hành động non nớt, ấm áp ấy những là những lời thì thầm ngoan ngoãn rằng con ổn, ba đừng sợ

Nỗi đau của căn bệnh ung thư quái ác và sự mệt mỏi sau những phác đồ điều trị khắc nghiệt dường như đều bị đẩy lùi phía sau sự lạc quan đến phi thường của "chiến binh nhí". Thay vì khóc lóc đòi cha, bé lại là người chủ động động viên đấng sinh thành bằng hành động nhỏ xíu xiu đáng yêu đến như vậy.

Chính sự ngây thơ, hiểu chuyện đến đau lòng của đứa trẻ đã khiến người xem không khỏi xót xa. Một tài khoản mạng xã hội nghẹn ngào bình luận: "Tôi là người ngoài xem mà nước mắt cứ tự nhiên rơi, không biết người làm cha, làm mẹ đứng ở phòng bệnh lúc đó phải mạnh mẽ đến nhường nào để không khóc trước mặt con".

Nhiều người cũng để lại lời chúc, mong cho "phép màu" sẽ đến với em, để những ngày cách ly sớm khép lại và em lại được sà vào lòng cha như bao đứa trẻ bình thường khác.

Trong cuộc chiến với bạo bệnh, những phòng bệnh nhi ung thư luôn là nơi chứng kiến nhiều giọt nước mắt nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi chứa đựng nhiều nghị lực nhất. Đoạn clip trên chỉ là một trong số rất nhiều khoảnh khắc đắt giá về tình thâm và khát vọng sống của những em bé không may mắn phải trải qua những ngày dài trong bệnh viện.

Mong rằng mọi điều may mắn không chỉ mỉm cười với niềm tin của riêng em, mà còn trở thành thông điệp tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều gia đình có con nhỏ đang ngày đêm chiến đấu với bạo bệnh. Giữa lăng kính phòng bệnh ngột ngạt, tình yêu thương vô điều kiện chính là "liều thuốc" xoa dịu mọi đớn đau thể xác, thắp lên hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.