3 dấu hiệu trẻ thiếu tự tin mà nhiều cha mẹ vô tình bỏ qua

Nhiều bậc cha mẹ từng rơi vào tình huống quen thuộc: ở nhà con rất hoạt bát, nhưng khi ra ngoài lại rụt rè, nói chuyện nhỏ nhẹ, thậm chí né tránh giao tiếp. Không ít phụ huynh vì thế lo lắng rằng con mình “nhút nhát”, “thiếu bản lĩnh”.

Thực tế, sự thiếu tự tin của trẻ thường không xuất hiện đột ngột. Nó được hình thành dần dần trong quá trình trưởng thành và đôi khi bắt nguồn từ những điều rất nhỏ trong cách cha mẹ tương tác với con mỗi ngày.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng nhiều trẻ trở nên tự ti không phải vì khả năng kém, mà vì môi trường cảm xúc xung quanh chưa thực sự giúp trẻ cảm thấy an toàn và được tin tưởng.

Dưới đây là ba biểu hiện phổ biến của trẻ thiếu tự tin mà nhiều gia đình vô tình bỏ qua.

Trẻ thường nói “Con không làm được”

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của sự thiếu tự tin là trẻ thường xuyên từ chối thử điều mới với lý do “con không làm được”.

Trong nhiều trường hợp, điều này bắt nguồn từ những phản ứng quen thuộc của cha mẹ. Khi trẻ làm sai hoặc làm chậm, người lớn đôi khi buột miệng trách móc: “Việc đơn giản thế mà cũng làm không xong?”, hoặc tỏ ra mất kiên nhẫn.

Những lời nói tưởng chừng chỉ là bộc phát trong phút nóng giận lại có thể khiến trẻ cảm thấy mình kém cỏi. Dần dần, trẻ sẽ hình thành suy nghĩ rằng dù cố gắng thế nào cũng khó làm hài lòng cha mẹ.

Theo thời gian, trẻ không còn muốn thử sức nữa. Việc nói “con không làm được” trở thành một cách để tránh thất bại và tránh bị trách móc.

Trẻ quá để ý đến ánh nhìn của người khác

Một biểu hiện khác của trẻ thiếu tự tin là luôn quan tâm quá mức đến đánh giá của người xung quanh.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều bậc phụ huynh thường so sánh con với “con nhà người ta” như một cách để khích lệ. Tuy nhiên, việc so sánh lặp lại nhiều lần có thể khiến trẻ hình thành tâm lý rằng giá trị của mình phụ thuộc vào việc người khác nhìn nhận ra sao.

Thay vì tập trung vào khả năng và cảm nhận của bản thân, trẻ dễ trở nên dè dặt, luôn lo sợ bị chê trách hoặc đánh giá thấp.

Những đứa trẻ như vậy thường rất cẩn trọng trong giao tiếp, ngại thể hiện quan điểm và dễ nhượng bộ để làm hài lòng người khác. Về lâu dài, điều này có thể khiến trẻ khó xây dựng sự tự tin độc lập.

Trẻ thường né tránh thử thách

Khi trẻ gặp khó khăn, phản ứng của cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng.

Một số phụ huynh vì thương con nên thường làm thay để “cho nhanh”. Số khác lại sử dụng cách gây áp lực như: “Không làm xong thì đừng nghĩ đến chuyện đi chơi”.

Dù xuất phát từ ý tốt, cả hai cách này đều có thể khiến trẻ mất đi cơ hội học cách vượt qua khó khăn bằng nỗ lực của chính mình.

Trải nghiệm vượt qua thử thách là yếu tố quan trọng giúp trẻ xây dựng lòng tin vào bản thân. Nếu cơ hội này bị tước đi nhiều lần, trẻ có thể dần hình thành suy nghĩ rằng việc cố gắng cũng không mang lại kết quả.

Khi đó, thay vì đối mặt với khó khăn, trẻ sẽ có xu hướng né tránh.

Sự tự tin của trẻ bắt nguồn từ môi trường gia đình

Theo các chuyên gia tâm lý, sự tự tin không phải là điều có thể “dạy” trẻ bằng vài lời khuyên. Nó thường được hình thành thông qua trải nghiệm và môi trường cảm xúc mà trẻ lớn lên.

Nếu trẻ thường xuyên cảm nhận được sự chỉ trích, áp lực hoặc so sánh, các em dễ hình thành cảm giác mình không đủ tốt.

Ngược lại, khi trẻ được khuyến khích thử sức, được chấp nhận cả thành công lẫn thất bại, các em sẽ dần xây dựng được niềm tin vào bản thân.

Một môi trường gia đình ổn định về cảm xúc đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Khi trẻ biết rằng mình luôn được cha mẹ yêu thương và ủng hộ, các em sẽ có đủ dũng khí để thử những điều mới và chấp nhận sai sót.

Cha mẹ bình tĩnh, trẻ mới có thể tự tin

Không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng hoặc bực bội khi con nhút nhát. Tuy nhiên, cảm xúc tiêu cực của người lớn đôi khi lại vô tình làm trẻ thêm căng thẳng.

Các chuyên gia cho rằng thay vì thúc ép trẻ phải mạnh dạn ngay lập tức, cha mẹ nên kiên nhẫn đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

Những lời động viên đơn giản, sự lắng nghe và thái độ bình tĩnh của cha mẹ có thể mang lại tác động lớn hơn nhiều so với những lời trách móc.

Khi trẻ cảm nhận được rằng dù thành công hay thất bại, cha mẹ vẫn luôn ở bên, các em sẽ dần xây dựng được cảm giác an toàn về mặt tâm lý.

Chính cảm giác an toàn ấy là nền tảng quan trọng giúp trẻ từng bước hình thành sự tự tin.

Điều trẻ cần nhất là sự tin tưởng

Trong hành trình trưởng thành, mọi đứa trẻ đều sẽ trải qua những giai đoạn do dự, sợ hãi hoặc thiếu tự tin.

Điều quan trọng không phải là ép trẻ trở nên dũng cảm ngay lập tức, mà là để trẻ biết rằng mình luôn có điểm tựa.

Đối với nhiều đứa trẻ, ánh mắt tin tưởng của cha mẹ đôi khi chính là nguồn động lực lớn nhất để các em bước ra thế giới và thử sức với những điều mới.