3 chị đẹp xứ Hàn thời làm người mẫu: Song Hye Kyo gây lú vì lão hoá ngược, nhân vật từng "tát bay mặt" Jennie có style thế nào?

Song Hye Kyo

Ngắm nhìn Song Hye Kyo xinh đẹp trên phim, riết rồi fan cũng quên khuấy mất, chị đẹp nhà ta từng debut với vai trò người mẫu. Năm 1996, khi mới chỉ 14 tuổi và đang là học sinh trung học, Song Hye Kyo đã xuất sắc giành giải nhất khi tham dự SunKyung Smart Model Contest (Người mẫu thông minh SunKyung), là mẫu cứng cho công ty đồng phục học sinh.

Song Hye Kyo khi tham dự SunKyung Smart Model Contest (1996) mới chỉ là cô bé 14 tuổi với mái tóc bob rẽ ngôi cá tính, gương mặt mộc nhưng vẫn toát lên sự thông minh, xinh đẹp với mắt to tròn, mũi cao và đôi môi căng mọng "độc quyền"

Trong vai trò mẫu ảnh cho công ty đồng phục học sinh, Song Hye Kyo gây ấn tượng với nét đẹp tự nhiên, đôi mắt to tròn lấp lánh có chút gì đó tinh nghịch. Cô nàng xuất hiện trong những bộ ảnh mẫu với gile và sweater len của nhãn hàng, sự trong sáng cùng thần thái luôn tràn đầy năng lượng tiếp tục giúp cô giành chiến thắng trong cuộc thi Người mẫu đồng phục

Jeon Ji Hyun

"Mợ chảnh" Jeon Ji-hyun được chọn làm người mẫu trang bìa cho tạp chí thời trang năm 1997, khi cô mới 17 tuổi. Sau đó, cô nàng mới bắt đầu dấn thân vào điện ảnh với bộ phim Take My Heart, tuy nhiên, diễn xuất bấy giờ của cô nàng chưa được đánh giá cao. Sự nghiệp bắt đầu khởi sắc khi cô nàng tiếp tục thể hiện trong vai trò người mẫu trong đoạn TVC 15s cho hãng máy in Samsung MyJet.



Lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí École năm 1997, Jeon Ji-hyun trẻ trung, lí lắc trong mái tóc bob cá tính, lông mày vẽ kiểu "lá liễu" một thời và đôi môi căng mọng với son bóng màu đỏ và cam vô cùng trong sáng

Mợ chảnh nhà ta ghi dấu ấn đặc biệt trong đoạn quảng cáo 15s với điệu nhảy uyển chuyển khoe trọn body cực bốc, đập tan hình tượng trong veo trên bìa tạp chí École năm nào, ghi dấu ấn với hình tượng thế hệ mới táo bạo, sexy

Nhìn lại hình ảnh ngây thơ cùng thân hình mũm mĩm và má bánh bao năm nào trong lớp make up nhũ trendy một thời, ai cũng phải kinh ngạc vì sự lão hoá ngược của "mợ"

Han Ye Seul

Từng vướng tin đồn "thẳng tay tát lật mặt Jennie" vì tình cũ Teddy, Han Ye Seul nổi tiếng không chỉ với vai trò diễn viên mà còn vì drama xoay quanh mình. Ít ai biết, "chị đẹp" từng debut với vai trò người mẫu. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2001 với số báo danh 39, cô nàng gây ấn tượng cực mạnh với khán giả.

Tuy nhiên, chính những bức ảnh tham dự cuộc thi đã "tố" người đẹp từng dao kéo cắt mắt hai mí, sửa mũi để thon gọn hai bên cánh, chỉnh răng để có diện mạo khác lạ như bây giờ. Khó có thể phủ nhận, thời điểm dự thi, dù trang điểm giản dị với tông son mận nhưng trông cô nàng vẫn toát lên nét sang chảnh kiêu kỳ. Chiếc đầm bodycon khoét eo đã tiết lộ vòng eo thon và đôi gò bổng đảo quyến rũ của cô nàng

Han Ye Seul cũng từng được biết đến là nữ MC xinh đẹp của đài SBS trên chương trình Night of TV Entertainment trước khi chính thức xuất hiện với vai trò diễn viên cùng biệt danh “Nữ diễn viên tiêu biểu của Hàn Quốc”

Ảnh: Sưu tầm