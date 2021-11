1 mẫu áo bị Song Hye Kyo cho ''bốc hơi'' khỏi kệ chỉ sau tập đầu của Now, We Are Breaking Up

Người ta có thể cho rằng Song Hye Kyo đã ''hết thời'', chê cô diễn nhạt, ''giả trân'' hay diễn đơ toàn tập trong Now, We Are Breaking Up, nhưng sức hút của cô chắc chắn vẫn còn khá vẹn nguyên. Điều đó đã chứng minh khi mới đây, mẫu áo mà minh tinh mặc trong phim đã hoàn toàn ''cháy hàng".

Trót đổi màu tóc, Lưu Diệc Phi từng ''rơi vãi'' hết sạch khí chất ''Thần tiên tỷ tỷ''

Theo đó, ngay sau khi tập đầu của bộ phim được phát sóng, kiểu áo khoác dáng dài màu xám được Song Hye Kyo diện đã hoàn toàn ''bốc hơi'' khỏi các kệ hàng. Mẫu áo từ thương hiệu Michaa có giá hơn 18 triệu đồng bỗng được phụ nữ Hàn đặc biệt yếu thích nhờ sức hút của ''bà Song''.

Theo đại diện từ Michaa, mẫu áo hiện không còn hàng tồn ở khắp các đại lý phân phối trên khắp Hàn Quốc. Thương hiệu thời trang hiện đang gấp rút thực hiện đợt sản xuất áo tiếp theo để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

"Đã có nhiều đơn đặt hàng yêu cầu làm lại trang phục giống y hệt phục trang Song Hye Kyo mặc trong phim. Phong cách tinh tế, sang trọng của cô ấy phù hợp với vai diễn trong phim và khiến doanh thu của chúng tôi tăng vọt", đại diện hãng cho hay.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai một NTK thời trang local brand trẻ trung và thức thời. Để khắc hoạ rõ nét tính cách nhân vật, cô đã sử dụng một lượng lớn sản phẩm cao cấp từ các nhãn hàng như Hermès, Chaumet, Fendi,... Bên cạnh đó, khí chất nổi trội của minh tinh đã giúp hàng loạt thương hiệu tăng trưởng doanh thu, điển hình là mẫu son Sulwhasoo Hadamoto Lip Balm đã hoàn toàn ''bốc hơi'' khỏi kệ sau khi xuất hiện ở 2 tập đầu Now, We Are Breaking Up.

Cho tới thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo vẫn được coi là ''Nữ hoàng sold out'' của xứ củ sâm khi những món đồ cô sử dụng được rất nhiều người săn đón. Nhận thức được điều này, nhiều thương hiệu cao cấp đã ngỏ lời hợp tác để đưa sản phẩm vào mọi khung hình của nữ diễn viên.

Ảnh: Internet