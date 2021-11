Nữ chính "Vinh Quang Gia Tộc" đóng vai phụ trong phim của Song Hye Kyo mà vẫn chiếm spotlight vì style đẳng cấp

"Vinh Quang Gia Tộc" là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc vô cùng ăn khách. Tác phẩm này chính là bản gốc của bộ phim "Cầu Vồng Tình Yêu" từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt một thời. Theo dõi, "Vinh Quang Gia Tộc", khán giả chắc chắn sẽ ấn tượng sâu đậm với nữ chính Yoon Jung Hee. Cô sở hữu nhan sắc dịu dàng, thanh tao và nụ cười hiền, chuyên trị đảm nhận những nhân vật có hoàn cảnh bất hạnh, nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.



Sau khi kết hôn vào năm 2015, Yoon Jung Hee tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình nên tạm rời xa màn ảnh nhỏ. Và tác phẩm "Now, We Are Breaking Up" chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của ngôi sao phim gia đình Hàn Quốc đình đám một thời này.

Trong "Now, We Are Breaking Up", Yoon Jung Hee hóa thân vào nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang. Phong cách của cô được xây dựng theo hướng vô cùng sang trọng, quý phái, cộng thêm khí chất "chị đại", Yoon Jung Hee không hề lép vế nữ chính của bộ phim là Song Hye Kyo trong khoản mặc đẹp.

Yoon Jung Hee đẹp mặn mà ở tuổi 41. Trong "Now, We Are Breaking Up", nữ diễn viên kết thân với kiểu tóc bob rẽ ngôi giữa, ép thẳng nên trông càng quyền lực, sang trọng. Set trang phục với mẫu áo vải tweed, trang sức ngọc trai này đã làm tốt nhiệm vụ tôn lên nhan sắc cùng thần thái của Yoon Jung Hee.

Ngay cả khi diện set trang phục đơn giản gồm áo sơ mi trắng + quần âu, vẻ sang trọng của Yoon Jung Hee cũng không hề sụt giảm. Tất nhiên, các món phụ kiện như dây chuyền vàng, thắt lưng đóng một vai trò không nhỏ trong việc nâng tầm outfit, nhưng phong thái cùng visual của Yoon Jung Hee mới là yếu tố quan trọng nhất.

Diện blazer cùng váy da, vẻ ngoài của Yoon Jung Hee toát lên sự quý phái và tinh tế. Đôi giày mũi nhọn cô đi rất hợp với bộ đồ, giúp đảm bảo sự sang trọng và cho hiệu quả tôn dáng tốt.

Trong "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo không phải là nữ diễn viên duy nhất sở hữu tủ đồ ngập tràn đồ hiệu, Yoon Jung Hee cũng phủ từ đầu đến chân toàn váy áo, túi xách xa xỉ. Đơn cử như với set đồ trên, chỉ riêng mẫu áo khoác dáng lửng cô diện đã có giá lên tới 117 triệu. Thiết kế này đến từ thương hiệu Celine.

Yoon Jung Hee trông đầy nữ tính và sang trọng khi diện mẫu áo blouse hoa, cổ cao đến từ thương hiệu Erdem. Mẫu áo này tinh tế, trang nhã nhưng lại có giá không hề nhẹ nhàng khi lên tới 23 triệu đồng.

Đôi giày slingback của Dior là một điểm nhấn hoàn hảo cho bộ suit Yoon Jung Hee đang diện. Thiết kế này có giá là 21 triệu đồng.

Điểm nhấn của combo áo blazer + váy màu mang tông đen và trắng Yoon Jung Hee chính là chiếc túi xách màu xanh nổi bật của Hermès. Thiết kế này được bán với giá là 123 triệu đồng.

Yoon Jung Hee khoe góc nghiêng xinh đẹp và đầy thần thái. Tuy nhiên, spotlight trong khoảnh khắc này còn được chia bớt cho chiếc túi xách 70 triệu đồng của Bottega Veneta.

Đi kèm với mẫu áo trăm triệu của Celine là chân váy giá 53 triệu đến từ Loewe để tạo nên outfit không chỉ đẹp mắt, mà còn đẳng cấp.

Mẫu áo khoác của Recto mà Yoon Jung Hee đang diện có giá mềm mại hơn một chút là 11 triệu đồng. Tuy nhiên, giá của những món phụ kiện được thêm thắt cho bộ đồ thì không hề "dễ thở" chút nào. Điểm nhấn xa xỉ cho outfit của Yoon Jung Hee bao gồm vòng cổ Tiffany & Co giá 290 triệu, và túi xách 210 triệu của Hermès.

Ảnh: @Kdrama_fashion, @All K-Fashion, Internet