3 "cạm bẫy" lớn trên con đường chuẩn bị mang thai, mong rằng các mẹ không vấp phải

Mấy ngày trước tôi ngồi trò chuyện với cô bạn thân, những lời than thở của cô ấy khiến tôi vô cùng đồng cảm, bởi vì bản thân tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Bạn tôi kể, cô ấy đã chuẩn bị mang thai suốt một năm trời, từ hy vọng tràn trề ban đầu cho đến tâm trạng lo âu, kiệt quệ hiện tại, hầu như đã vấp phải mọi “cạm bẫy” trên hành trình này.

Ngay từ khi bắt đầu kế hoạch, mỗi ngày cô ấy đều đặn uống thực phẩm chức năng không sót buổi nào, đồng thời từ bỏ hẳn những món cay nóng yêu thích. Một người vốn thường xuyên thức khuya như cô ấy cũng bắt đầu đi ngủ sớm và thức dậy sớm, ngay cả người chồng cũng cùng phối hợp bỏ thuốc lá, kiêng rượu bia và không thức khuya nữa. Thế nhưng mỗi tháng, khi căn giờ dùng que thử thai, kết quả nhận lại luôn luôn chỉ có một vạch.

Nhìn sang những người bạn xung quanh thả tự nhiên, không gượng ép, không áp lực, họ lại có thể mang thai thuận lợi trong một thời gian ngắn. Mỗi lần nghe tin ai đó chuẩn bị mang thai thành công, cô bạn tôi lại nghi ngờ cơ thể mình có vấn đề, bằng không tại sao bản thân mãi vẫn chưa dính bầu?

Thế nhưng sau một loạt xét nghiệm, sức khỏe của cả hai vợ chồng đều hoàn toàn bình thường. Họ đành phải đổi phương pháp khác để tiếp tục hành trình. Cũng chính sau lần kiểm tra này, bạn tôi mới hiểu ra: Rất nhiều người thất bại trong việc chuẩn bị mang thai không phải vì sức khỏe của hai vợ chồng không tốt, mà là do trước đó đã quá gượng ép và dùng sai phương pháp.

3 "cạm bẫy" lớn trên con đường chuẩn bị mang thai, đừng vấp phải nữa

Một là: Bổ sung dinh dưỡng mù mút

Bạn tôi trước đây nghe người ta nói “mỗi ngày ăn đậu đen có thể kích thích phóng noãn (rụng trứng)”, thế nên suốt ba tháng liên tục, bữa sáng của cô ấy luôn là một ly sữa đậu đen. Kết quả là chưa thấy hiệu quả đâu đã khiến cơ thể phát bệnh vì nội tiết tố bị ảnh hưởng.

Thực ra, rất nhiều phụ nữ đang chuẩn bị mang thai cũng giống như bạn tôi, mỗi ngày tiêu thụ một lượng lớn các sản phẩm từ đậu nành. Tuy nhiên trên thực tế, mức độ hormone trong cơ thể phụ nữ khỏe mạnh vốn đã ở trạng thái cân bằng. Việc nạp quá nhiều sản phẩm từ đậu nành mỗi ngày ngược lại sẽ làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên, khiến việc rụng trứng trở nên không đều.

Hai là: Sinh hoạt vợ chồng theo lịch trình máy móc

Để nhanh chóng thụ thai thành công, nhiều cặp vợ chồng đã biến chuyện sinh hoạt thân mật thành một nhiệm vụ cần “điểm danh” đúng giờ. Bạn tôi cũng vậy, ngày nào cũng canh chừng sự thay đổi màu sắc của que thử rụng trứng, hễ đến kỳ rụng trứng là lại gồng mình hoàn thành nhiệm vụ.

Dù cả hai vợ chồng ban ngày đi làm về mệt rã rời, buổi tối vẫn phải gượng ép thu xếp chuyện chăn gối, vì luôn cảm thấy nếu bỏ lỡ lần này thì phải đợi đến tháng sau. Trong suốt quá trình, cả hai đều căng thẳng thần kinh, trong đầu chỉ canh cánh suy nghĩ “liệu lần này có đậu không”. Trong tình trạng này, tỷ lệ thụ thai thực chất lại càng thấp hơn.

Ba là: Quá lo âu và căng thẳng

Cho đến tận bây giờ, vẫn còn rất nhiều phụ nữ chuẩn bị mang thai chưa nhận ra rằng: Chuyện mang thai không phải cứ cố gắng hết sức là sẽ nhận được kết quả ngay!

Càng khó thụ thai lại càng dễ rơi vào trạng thái lo âu, khiến cơ thể phải chịu áp lực cao trong thời gian dài. Mọi người có chú ý không? Khi ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, hệ nội tiết của cơ thể sẽ bị rối loạn, ngay cả chu kỳ kinh nguyệt vốn đều đặn cũng bắt đầu chậm trễ. Trong điều kiện này, cơ thể sẽ tự động chế ngự sự rụng trứng, làm cho việc thụ thai trở nên đặc biệt khó khăn.

Những mẹo chuẩn bị mang thai thực sự đáng tin cậy đều là những việc nhỏ không cần tốn quá nhiều sức

Nhiều người luôn nghĩ rằng chuẩn bị mang thai thì phải học hỏi kiến thức từ trước, phải tốn tiền mua thực phẩm chức năng đắt đỏ... Thực ra hoàn toàn không phải như vậy.

Những điều thực sự giúp các cặp vợ chồng thuận lợi đón baby đều là những chi tiết cực kỳ đơn giản. Dưới góc độ của người phụ nữ, bạn không cần phải hy sinh toàn bộ cuộc sống cá nhân, càng không cần ngày nào cũng lo lắng đến mất ngủ.

Mẹo 1: Đừng coi thực phẩm chức năng là cơm bữa

Chuẩn bị mang thai cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng không phải dưỡng chất nào cũng cần nạp vào, chỉ cần bổ sung đúng và đủ những chất thiết yếu là được. Trong giai đoạn này, phụ nữ chỉ cần uống mỗi ngày một viên axit folic thông thường là đủ, mục đích chính là để phòng ngừa các dị tật ống thần kinh cho thai nhi sau khi đậu thai.

Còn đối với những loại vitamin tổng hợp, sản phẩm điều hòa cơ thể hay thực phẩm chức năng kích trứng có giá từ vài trăm đến cả triệu đồng, thực sự là không cần thiết. Nếu chế độ ăn uống hằng ngày bình thường, đủ thịt, trứng, rau và trái cây trong ba bữa ăn thì hoàn toàn không cần bổ sung thêm bên ngoài.

Mẹo 2: Đừng coi ngày rụng trứng là một nhiệm vụ

Bắt đầu từ bây giờ, các cặp vợ chồng không nên coi việc mang thai là nhiệm vụ, càng không nên ép buộc bản thân vào đúng ngày rụng trứng.

Việc luôn chăm chăm nhìn vào ngày rụng trứng ngược lại sẽ khiến cả hai cảm thấy áp lực nặng nề. Cách làm đúng đắn là duy trì nhịp sống thả lỏng, thoải mái bên nhau mà không có bất kỳ áp lực nào.

Không cần phải canh từng phút từng giờ, chỉ cần trong tuần có ngày rụng trứng, duy trì sinh hoạt vợ chồng đều đặn 2–3 ngày một lần. Hơn nữa, trước khi sinh hoạt, hai người có thể cùng nhau dạo phố, hẹn hò; tâm trạng tự nhiên, thoải mái sẽ giúp dễ thụ thai hơn nhiều.

Mẹo 3: Đừng vì chuẩn bị mang thai mà từ bỏ chính mình

Những người đi trước chân thành khuyên các cặp vợ chồng: Trên con đường chuẩn bị đón con yêu, không nhất thiết phải từ bỏ các thói quen sinh hoạt vốn có.

Những món ăn đậm vị, đồ lạnh hay đồ nhiều đường không cần phải đưa hoàn toàn vào "danh sách đen". Khi thèm ăn, thỉnh thoảng ăn một lần chẳng ảnh hưởng gì đến việc thụ thai, ngược lại còn giúp tâm trạng tốt hơn, hỗ trợ quá trình thụ thai.

Tất nhiên, bạn cũng không cần ép bản thân ngày nào cũng phải đi ngủ trước 10 giờ tối. Thỉnh thoảng cùng chồng cày phim, xem ca nhạc để thêm chút gia vị cho cuộc sống đỡ nhàm chán lại tốt hơn nhiều so với việc nằm trên giường mà trằn trọc không ngủ được.

Lời kết

Mang thai vốn dĩ là một quá trình thuận theo tự nhiên, các chị em không cần phải ép buộc bản thân quá mức. Dù trong thời gian ngắn chưa đậu thai thì cũng đừng tự phủ nhận bản thân, hãy cứ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ khoa học và giữ một tâm trạng thật tốt để sẵn sàng đón thiên thần nhỏ đến với gia đình.

Nguồn: Tổng hợp