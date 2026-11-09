Mâm cúng đầy tháng của cậu út trong gia đình 5 con khiến ai cũng trầm trồ: Nhà đông con, mỗi bé một concept riêng, tiệc nào cũng tinh xảo

Mừng cột mốc đầu đời của con út - con thứ 5 củ gia đình, vợ chồng diễn viên Duy Khương chuẩn bị một buổi lễ đầy tháng ấm cúng, nổi bật với mâm cúng mang phong cách cung đình xưa. Không chỉ gây chú ý bởi cách bài trí cầu kỳ, buổi lễ còn ghi dấu hình ảnh các thành viên trong gia đình cùng diện trang phục bà ba, tạo nên không khí gần gũi, đậm nét văn hóa Việt.

Bé Socola chào đời vào tháng 7/2026, đúng một năm sau khi bé Trà Sữa, người con thứ tư của nam diễn viên, ra đời vào tháng 7/2025. Trước khi đón thành viên nhỏ tuổi nhất, Duy Khương và bà xã đã có 4 người con với những tên gọi thân thương: Cà Ri (sinh năm 2020), Bánh Mì, Cherry và Trà Sữa (sinh năm 2025).

Trong ngày đầy tháng của bé út, ba mẹ và 4 anh chị đều lựa chọn áo bà ba. Trang phục mộc mạc gắn với đời sống truyền thống góp phần tạo nên sự đồng điệu với không gian buổi lễ. Giữa sắc màu cổ kính của mâm cúng, hình ảnh các thành viên quây quần bên nhau trở thành điểm nhấn đặc biệt: Giản dị trong cách ăn mặc nhưng trang trọng ở ý nghĩa của dịp sum họp.

Mâm cúng do Bếp MBO và NTK Lâm Lâm thực hiện, lấy cảm hứng từ phong cách cung đình thời xưa. Ê-kíp sử dụng tông xanh và vàng làm màu chủ đạo, kết hợp những món lễ vật được chuẩn bị theo phong tục đầy tháng với bộ gốm sứ của Gốm K'house.

Những chi tiết gốm sứ tạo hiệu ứng sang trọng, cổ kính, giúp tổng thể mâm lễ vừa chỉn chu vừa có nét riêng. với mong ước bình an và những điều tốt đẹp dành cho em bé vừa chào đời.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là hình tượng ngựa xuất hiện trên mâm cúng. Socola sinh năm Bính Ngọ 2026, vì vậy ê-kíp chuẩn bị 12 chú ngựa bằng gốm sứ như lời chúc bé lớn lên mạnh mẽ, luôn tiến về phía trước và gặp nhiều may mắn.

Bên cạnh đó là 12 phần lễ nhỏ tương ứng với 12 Bà Mụ theo tín ngưỡng dân gian, thể hiện lòng biết ơn và mong cầu em bé được chở che, khỏe mạnh. Sự kết hợp giữa những biểu tượng này khiến mâm lễ không chỉ đẹp mắt mà còn mang thông điệp riêng dành cho bé Socola.

Để hoàn thiện mâm cúng đúng giờ, đội ngũ Bếp MBO đã có một hành trình khá đặc biệt. Đại diện ê-kíp chia sẻ: "Gần 200km - xuất phát từ 3 giờ sáng để kịp có mặt lúc 7 giờ cho một ngày thật đặc biệt của bé Socola". Theo đơn vị thực hiện, từng món lễ và vật dụng trang trí đều được chuẩn bị kỹ để có thể di chuyển quãng đường dài, rồi sắp đặt thành một tổng thể hài hòa khi đến với gia đình nam diễn viên.

Từ những bộ áo bà ba đến 12 chú ngựa gốm nhỏ xinh, lễ đầy tháng của Socola là sự giao thoa giữa nét đẹp phong tục và sự sáng tạo trong bài trí hiện đại. Hơn cả một mâm cúng được đầu tư công phu, đó là cách gia đình Duy Khương lưu giữ khoảnh khắc đầu đời của con út bằng sự trân trọng dành cho nếp nhà và những lời chúc tốt lành.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu gia đình Duy Khương đầu tư công phu cho lễ đầy tháng của các con. Trước đó, vào năm 2025, buổi tiệc đầy tháng dành cho bé Trà Sữa, người con thứ tư của anh, cũng gây ấn tượng bởi mâm cúng được chuẩn bị cầu kỳ, chỉn chu đến từng chi tiết.

Nếu mâm cúng của bé Socola năm nay mang hơi hướng cung đình cổ kính với sắc xanh, vàng sang trọng thì tiệc đầy tháng của Trà Sữa lại ngập tràn sắc hồng ngọt ngào, được lấy cảm hứng từ hình ảnh một nàng tiểu thư đài các, kiêu sa.

Vì Trà Sữa là bé gái, gia đình đã lựa chọn tông hồng phấn làm màu sắc chủ đạo, tạo nên không gian dịu dàng, lãng mạn như dành riêng cho một nàng công chúa nhỏ. Từ những lễ vật được sắp đặt tinh tế đến toàn bộ bộ gốm sứ trang trí đều mang sắc hồng điệu đà, góp phần tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng.

Không chỉ chăm chút cho mâm cúng, cả gia đình Duy Khương khi ấy còn lựa chọn trang phục mang phong cách quý tộc, đồng điệu với ý tưởng trang trí, khiến buổi lễ đầy tháng trở thành một bữa tiệc mang màu sắc cổ điển đầy ấn tượng.

Đặc biệt, concept đầy tháng của bé Trà Sữa năm ngoái cũng được sáng tạo bởi ê-kíp của nhà thiết kế Lâm Lâm. Với sự đầu tư về ý tưởng, màu sắc và từng chi tiết bài trí, mâm cúng không chỉ thể hiện sự chăm chút của bố mẹ dành cho con gái mà còn mang dấu ấn thẩm mỹ riêng.