Màn “đụng hàng” xinh yêu nhất Tết này: Hai hot kid cùng diện áo dài BÉ CÚP BÔNG khiến dân tình bật cười nghiêng ngả

Hai hot kid nổi tiếng MXH lại vừa khiến cộng đồng mạng tan chảy khi cùng diện chung một thiết kế áo dài cực yêu của BÉ CUP BÔNG, tạo nên màn "đụng hàng" đáng yêu đến mức ai nhìn cũng phải bật cười. Nhân vật chính không ai khác chính là ái nữ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và bé Ting Ting - con gái của hot mom Bảo Ngọc.

Cả hai bé đều diện thiết kế áo dài Phấn Lĩnh màu hồng nổi bật của BÉ CUP BÔNG, thiết kế được yêu thích nhờ phom dáng truyền thống kết hợp cùng màu sắc rực rỡ, tươi vui rộn ràng không khí Tết.

Bé Titi - ái nữ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Điều khiến cư dân mạng thích thú nhất không chỉ là sự trùng hợp về trang phục, mà còn nằm ở biểu cảm vô cùng tinh nghịch và đáng yêu của hai nhóc tỳ. Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh ghi điểm với ánh mắt long lanh, nụ cười trong veo, toát lên vẻ ngọt ngào mà không kém phần tinh nghịch, trong khi bé Ting Ting lại gây thương nhớ với gương mặt bầu bĩnh, biểu cảm lém lỉnh, hờn dỗi, đáng yêu hết nấc.

Bé Ting Ting - con gái của hotmom Bảo Ngọc

Không chỉ riêng bộ Phấn Lĩnh, mà hai hot kid đình đám này cũng đụng hàng bộ Y Long. Sau khi ai nữ Đỗ Mỹ Linh diện bộ Y Long trong Tết 2024, ngay lập tức bộ cánh tạo nên cơn sốt khắp hội mẹ bỉm sữa.

Ái nữ của HH Đỗ Mỹ Linh

Và dù thiết kế có giá 1,1 triệu nhưng vì thương hiệu đã dừng sản xuất nên để sở hữu được thiết kế này, các mẹ phải mua lại với những mức giá khác nhau, có mẹ chi hơn chục triệu săn bằng được bộ Y Long cho con gái. Và hot mom Bảo Ngọc cũng chi 9 triệu để sở hữu bộ váy này.

Con gái hotmom Bảo Ngọc

Không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc mặc chung một bộ trang phục, màn "đụng hàng" của hai hot kid còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, trong trẻo và ngập tràn dễ thương. Thiết kế áo dài Phấn Lĩnh vì thế cũng được nhiều phụ huynh săn đón, mong muốn mang đến cho con những khoảnh khắc xinh xắn, đáng nhớ trong các dịp Tết đến xuân về.