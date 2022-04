2 điều cần làm trước và sau khi bôi kem chống nắng để làn da "bất tử" với lão hóa, đen sạm

Chị em có thể không dùng đồ skincare hạng sang, bỏ qua một số bước chăm sóc da thời thượng như: dùng essence, toner, bôi retinol/bakuchiol hay đắp mặt nạ… Thế nhưng, không thể lười thực hiện một bước skincare, đó chính là bôi kem chống nắng. Đây là thủ tục chăm sóc da cần được thực hiện mỗi ngày, bất kể trời nắng, mưa hay âm u. Chị em còn phải cẩn thận ngay từ khâu mua sắm, đó là chọn loại có chỉ số chống nắng tối thiểu SPF 30, đồng thời chặn được cả tia UVA lẫn UVB. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để làn da của chị em được bảo vệ tối ưu khỏi các tác nhân gây lão hóa từ môi trường. Muốn bước thoa kem chống nắng phát huy được hiệu quả tốt nhất, chị em cần thực hiện vài điều sau đây.

Trước bôi kem chống nắng: Thoa serum vitamin C

Làn da không chỉ bị tấn công bởi mỗi tia UVA và UVB, các gốc tự do được sản sinh do không khí ô nhiễm, khói thuốc lá, các tác nhân tiêu cực khác từ ngoại cảnh cũng góp phần khiến bạn già nhanh. Không may là, khá ít kem chống nắng trên thị trường đảm đương được cả nhiệm vụ vô hiệu gốc tự do. Và món skincare chị em cần bổ sung chính là serum vitamin C. Chất chống oxy hóa (vitamin C) có trong sản phẩm này không chỉ giúp làn da tươi sáng hơn, xóa mờ đốm nâu mà còn cùng với kem chống nắng, bảo vệ làn da của chị em triệt để và toàn diện.

Trước khi bôi kem chống nắng: Lắc kỹ sản phẩm

Dòng ghi chú "Lắc kỹ trước khi dùng" trên bao bì của hầu hết các loại kem chống nắng không phải là một lời dặn dò suông. Bác sĩ da liễu Leslie Baumann tại Florida, Mỹ cho hay: "Thành phần zinc oxide và titanium dioxide trong kem chống nắng vật lý có trọng lượng khá nặng. Chúng thường bị lắng xuống đáy lọ nên chỉ có thao tác lắc kỹ trước khi dùng mới giúp các thành phần trong kem chống nắng được phân bố đều".

Một số loại kem chống nắng còn bị chia tách dầu - nước. Do đó, nếu muốn hiệu quả của kem chống nắng được phát huy tối ưu, chị em nhất định không được quên thủ tục lắc trước khi bôi nhé!

Sau bôi kem chống nắng: Chờ đợi 15 - 20 phút

Vì cuộc sống khá bận rộn, hoặc chỉ đơn giản là lười chờ đợi, nhiều nàng sau khi bôi kem chống nắng thường ra khỏi nhà ngay lập tức. Đây là sai lầm phổ biến, và gây bất lợi cho làn da. Kem chống nắng sẽ cần khoảng 15 - 20 phút để thẩm thấu hoàn toàn, trở nên ổn định và tạo một lớp lá chắn bảo vệ kiên cố cho làn da. Nếu không chịu chờ đợi, tia UV vẫn sẽ có cơ hội tấn công làn da của bạn. Theo thời gian, tổn thương tích tụ sẽ biểu hiện thành các dấu hiệu lão hóa.

Sau bôi kem chống nắng: Thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ

Có một điều mà không nhiều chị em để ý, đó là kem chống nắng chỉ có tác dụng bảo vệ làn da trong vòng 2 giờ kể từ khi bôi. Do đó, việc thoa lại kem chống nắng là vô cùng cần thiết để làn da được bảo vệ trong suốt cả ngày dài. Nếu việc bôi lại kem chống nắng dạng kem khiến bạn cảm thấy bất tiện, hãy sắm cho mình một lọ kem chống nắng dạng thỏi hoặc dạng bột. Như vậy, bước thoa lại kem chống nắng sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn, bạn cũng dễ dàng chăm thực hiện mỗi ngày.

