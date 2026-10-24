2 bảng màu old money mùa thu đông giúp vẻ ngoài sáng bừng và sang hơn

Nếu có một cặp màu luôn tạo cảm giác "đắt giá" dù không cần đến quá nhiều phụ kiện, đó chính là xanh dương và trắng. Sự trong trẻo của trắng làm dịu sắc xanh, trong khi xanh dương lại mang đến nét chỉn chu, hiện đại cho tổng thể. Từ công sở, hẹn hò đến những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng, đây là công thức mặc đẹp rất dễ ứng dụng.

Nhìn vào những gợi ý trong ảnh, xanh dương được chọn chủ yếu ở các sắc độ dịu mắt như xanh baby, xanh pastel, xanh sọc mảnh hoặc xanh denim. Khi đặt cạnh quần, áo khoác hay túi xách màu trắng ngà, bảng màu này lập tức tạo hiệu ứng sạch sẽ, sang trọng và rất "Parisian chic" – thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc.

Cách dễ mặc nhất là bắt đầu với áo sơ mi xanh nhạt và quần trắng ống suông. Một chiếc sơ mi xanh sọc nhỏ sơ vin gọn gàng cùng quần cạp cao trắng sẽ giúp vóc dáng trông cao ráo, tươi tắn hơn. Với môi trường công sở, chỉ cần khoác thêm blazer trắng là đã đủ chỉn chu để gặp khách hàng hoặc dự họp, nhưng vẫn có độ mềm mại, nữ tính.

Nếu thích phong cách phóng khoáng hơn, hãy đổi quần trắng sang jeans xanh đậm. Công thức blazer trắng, sơ mi xanh và jeans xanh trong ảnh là lựa chọn hợp cho ngày đi làm không quá trang trọng, cà phê cuối tuần hoặc hẹn hò ban ngày. Sự xuất hiện của jeans giúp bộ đồ bớt "đồng phục", đồng thời giữ được tinh thần trẻ trung và tự nhiên.

Một lựa chọn khác đáng thử là bộ suit xanh baby phối áo hai dây, áo thun hoặc sơ mi trắng bên trong. Đây là cách diện đồ vừa nổi bật vừa không quá chói; đặc biệt hợp với những ai muốn làm mới tủ đồ công sở nhưng vẫn ưu tiên vẻ nền nã. Để tổng thể hài hòa, nên chọn giày mũi nhọn, sandal quai mảnh hoặc sneaker trắng tối giản.

Ngoài trắng và xanh thì xanh kết hợp xám vẫn đủ tạo nên một diện mạo cuốn hút trong mùa thu đông. Đây là cặp màu có độ trầm vừa phải, mang cảm giác dịu mắt, hiện đại và phảng phất nét lạnh lùng rất riêng. Xanh khói giúp tổng thể tươi sáng hơn, trong khi xám tạo điểm tựa chỉn chu, tinh tế; vì thế bộ đôi này phù hợp từ ngày đi làm đến những buổi dạo phố cuối tuần.

Công thức dễ áp dụng nhất là áo sơ mi xanh phối quần ống rộng xám, khoác ngoài blazer cùng tông. Cách phối nhiều lớp này giúp bộ đồ có chiều sâu nhưng vẫn gọn gàng, đặc biệt phù hợp với những ngày cần mặc lịch sự mà không muốn quá nghiêm túc. Chỉ cần sơ vin nhẹ, thêm túi da dáng đơn giản và một đôi giày mũi nhọn là đã đủ ghi điểm.

Vào ngày cần sự thoải mái, áo len xanh khói kết hợp quần xám dáng suông là lựa chọn đáng thử. Chất len mềm mại cùng phom quần rộng vừa phải tạo nên vẻ ngoài thư thái, nữ tính nhưng không hề xuề xòa. Một cách khác cũng rất thanh lịch là mặc sơ mi xanh bên trong, khoác gile len xám bên ngoài. Set đồ này có thể diện riêng vào mùa thu hoặc làm lớp nền khi trời trở lạnh.

Khi phối xanh và xám, nên chọn hai gam có độ sáng tương đồng để diện mạo hài hòa. Ưu tiên phom dáng suông, chất liệu rủ nhẹ và hạn chế phụ kiện cầu kỳ. Một chiếc túi xách tối giản đã đủ giúp tổng thể toát lên vẻ sang trọng, có gu.



