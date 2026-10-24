Thu đông gõ cửa cũng là lúc hội mê mặc đẹp bắt đầu rục rịch sắm sửa, F5 tủ đồ. Bởi mùa lạnh có một điều cực kỳ thú vị: đôi khi chẳng cần lên đồ quá cầu kỳ, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo xinh xắn là outfit đã được nâng cấp đáng kể. Từ những thiết kế năng động, khỏe khoắn đến kiểu áo thanh lịch, nhẹ nhàng, thế giới áo khoác luôn có vô vàn lựa chọn để chiều lòng các tín đồ thời trang.

Đặc biệt, có những kiểu áo đúng chuẩn item quốc dân, chẳng phân biệt nam hay nữ, ai diện lên cũng có thể trông cực kỳ sành điệu. Không chỉ dễ mặc, dễ phối, các item này còn có khả năng biến những outfit basic trở nên thú vị hơn trong tích tắc. Nếu đang đau đầu không biết mùa lạnh này nên bổ sung gì cho tủ đồ, cứ nghía qua 5 kiểu áo khoác dưới đây, đảm bảo sẽ tìm được vài chân ái!

1. Áo khoác blouson cản gió cổ đứng

Từng bị gắn mác là kiểu áo chỉ chú trọng sự tiện dụng, áo gió giờ đây đã có màn lột xác cực kỳ ngoạn mục trong bản đồ thời trang. Không còn đơn thuần là chiếc áo khoác mặc cho đỡ lạnh, những thiết kế áo gió hiện đại ngày càng được chăm chút về phom dáng, màu sắc, vừa năng động vừa có nét thời thượng rất riêng. Đặc biệt, áo khoác dáng blouson cổ đứng chính là một trong những lựa chọn rất đáng để nàng thêm vào wishlist trong mùa thu đông năm nay.

Điểm ăn tiền của kiểu áo này nằm ở phom dáng gọn gàng nhưng vẫn có độ phồng nhẹ, tạo cảm giác khỏe khoắn mà không hề thô cứng. Phần cổ đứng cũng là một chi tiết cực kỳ hay ho, giúp tổng thể trông chỉn chu, hiện đại và có chút cool ngầu. Chưa kể, chất liệu cản gió còn ghi điểm về tính ứng dụng, nhất là trong những ngày trời se lạnh hoặc bất chợt trở gió. Đẹp mà vẫn tiện thế này thì ai mà không mê cho được!

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2. Áo khoác denim

Có những item dù xu hướng thay đổi liên tục vẫn chẳng bao giờ hết hot, và áo khoác denim chính là một ví dụ điển hình. Không cần thiết kế quá cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, chiếc áo này vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng và chút bụi bặm cực kỳ cuốn hút. Cứ mỗi độ thu về, áo denim lại được hội sành điệu mang ra diện, đơn giản vì mặc kiểu gì cũng thấy hợp!

Điều khiến denim được yêu thích chính là khả năng biến hóa siêu linh hoạt. Áo denim xanh cổ điển mang đậm tinh thần casual, trẻ trung, còn những thiết kế xanh đậm hay đen lại tạo cảm giác cá tính và có phần sắc sảo hơn. Hội mê phong cách vintage chắc chắn sẽ thích những chiếc áo oversized rộng rãi, trong khi kiểu denim phom đứng lại là lựa chọn lý tưởng cho những ai chuộng vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu. Nếu tủ đồ mùa lạnh vẫn chưa có áo denim thì đúng là hơi thiếu một chút chất chơi rồi đấy!

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3. Áo cardigan

Và đương nhiên item "ruột" trong tủ đồ của hội chị em mỗi khi chuyển mùa không thể không nhắc tới áo cardigan. Chiếc áo len cài cúc quen thuộc này từ lâu đã trở thành chân ái nhờ vẻ ngoài mềm mại, ấm áp và có chút lãng mạn.

Không chỉ dành riêng cho những cô nàng bánh bèo, cardigan thực ra có khả năng biến hóa cực kỳ đa dạng. Những thiết kế dáng ôm, chất len mỏng mang đến vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng, trong khi cardigan oversized lại có chút phóng khoáng, trẻ trung. Chưa kể, những chi tiết như cổ chữ V, hàng cúc lớn hay họa tiết dệt vặn thừng cũng khiến chiếc áo trở nên thú vị hơn, mang chút hơi thở vintage rất đáng yêu.

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4. Áo khoác bomber

Nếu muốn đổi gió sang phong cách cá tính, cool ngầu hơn một chút thì bomber chắc chắn là cái tên số 1. Với phom dáng đặc trưng, phần bo ở cổ tay và gấu áo, bomber luôn mang đến cảm giác khỏe khoắn, năng động và có chút retro.

Điểm thú vị là bomber ngày nay không chỉ gói gọn trong những thiết kế thể thao quen thuộc. Những chiếc bomber da mang vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính, bomber da lộn lại có chút cổ điển, sang xịn, còn bomber vải dáng rộng thì ghi điểm bởi sự trẻ trung, thoải mái. Mỗi chất liệu mang đến một màu sắc riêng, đủ để hội mê mặc đẹp tha hồ lựa chọn theo cá tính của mình. Chưa kể, phần thân áo rộng vừa phải kết hợp cùng gấu bo nhẹ còn giúp tổng thể trông cân đối, gọn gàng hơn. Những gam màu như nâu chocolate, xanh rêu, đen hay be cũng cực kỳ hợp với không khí mùa lạnh, vừa dễ ứng dụng vừa mang đậm tinh thần thời trang thu đông. Ai thích vibe cool girl chắc chắn khó mà làm ngơ trước em nó.

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5. Áo trench coat

Nếu những chiếc áo phía trên thiên về sự trẻ trung, năng động thì trench coat lại là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày muốn điểm nét thanh lịch vào outfit. Điểm làm nên sức hút của trench coat nằm ở phom áo dài, phần cổ bẻ đặc trưng cùng những chi tiết như hàng cúc, đai thắt eo. Tất cả tạo nên vẻ ngoài cổ điển nhưng chẳng hề lỗi thời. Đặc biệt, những chiếc trench coat màu be luôn mang đến cảm giác thanh lịch, tinh tế, trong khi gam nâu, đen hay xanh navy lại có phần trưởng thành, thời thượng hơn.

Đừng nghĩ trench coat chỉ hợp với những outfit nghiêm túc nhé, các thiết kế dáng rộng, chất liệu mềm mại hoàn toàn có thể mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, trẻ trung khi diện thường ngày. Một chiếc áo vừa sang vừa dễ tạo điểm nhấn như thế này, bảo sao cứ thu đông đến là lại viral rần rần!

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