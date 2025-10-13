12 lần "đập mặt xây lại" của Ngân 98

Sáng 13/10, thông tin DJ Ngân 98 bị bắt giữ khiến mạng xã hội dậy sóng. Nổi tiếng với phong cách gợi cảm, táo bạo và những phát ngôn gây tranh cãi, Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân) nhiều năm qua vẫn là cái tên đầy tranh cãi của Vbiz. Bên cạnh danh xưng bà xã Lương Bằng Quang, cô còn được biết đến như một trong những nữ DJ có tần suất phẫu thuật thẩm mỹ dày đặc nhất Vbiz, với tổng cộng 12 lần can thiệp tính đến giữa năm 2025.

Trong một livestream vào tháng 12/2024 - khi vừa hoàn thành ca phẫu thuật thẩm mỹ thứ 10, Ngân 98 bất ngờ tiết lộ lý do khiến cô liên tục "đập đi xây lại", trung tu nhan sắc không ngừng nghỉ là vì... vấn đề tuổi tác. Nữ DJ nói với giọng điệu bình thản, thú nhận: "Ít người biết năm sinh thật của Ngân lắm, chỉ ai chơi thân mới biết Ngân 35... Ngân không phải sinh năm 1998 như mọi người nghĩ đâu. Sinh năm 1998 thì còn quá trẻ đi, còn Ngân 35 rồi thì nó nhanh xuống cấp nên cứ phải thẩm mỹ hoài.".

Chia sẻ này lập tức gây sốt thời điểm đó. Không ít người sốc vì tưởng rằng con số 98 trong nghệ danh là năm sinh thật của cô. Trước kia nữ DJ cũng từng chia sẻ bản thân muốn PTTM để trông đứng tuổi hơn. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, nhiều cư dân mạng tự nhận là bạn học cũ hay người cùng quê đã lên tiếng khẳng định Ngân 98 thực chất sinh năm 1998. Họ cho rằng phát ngôn "35 tuổi" chỉ là lời đùa của cô trong lúc livestream.

12 lần lên bàn mổ toàn biến chứng

Tháng 7/2024, ở lần dao kéo thứ 9, Ngân 98 chi hàng tỷ đồng sang Hàn Quốc thực hiện đại phẫu gồm sửa mũi, chỉnh cằm, hạ gò má với mong muốn có vẻ đẹp ngây thơ và sang hơn. Cô khẳng định đây sẽ là lần dao kéo cuối cùng vì quá đau. Nhưng chỉ 1tháng sau, mọi thứ lại không như ý: phần mũi mới bị co rút, hếch lên và lệch hẳn sang một bên.

Ngân 98 thời trước khi phẫu thuật (trái) và sau ca đại phẫu tại Hàn Quốc (phải).

Đến tháng 11/2024, nữ DJ quay lại bàn mổ lần thứ 10 để chỉnh sửa lại. Nhưng vận xui chưa dừng ở đó. Sang tháng 1/2025, Ngân 98 phải tháo bỏ hoàn toàn phần mũi vì nhiễm trùng. Cô kể lại trong livestream: "Cái mũi tôi làm lần này rất đau, truyền thuốc không nổi, về nhà còn xỉu. Trong vòng một tháng tôi bị lấy mất hai khúc sườn để cấy, giờ có 2 vết sẹo".

Hậu quả của việc can thiệp khiến cô liên tục nhập viện. Đến tháng 6/2025, Ngân 98 buộc phải thông báo huỷ 2 show diễn tại Campuchia vì nhiễm trùng nặng ở mũi. Khi đó, vì chủ quan cô chỉ cho rằng đó là mụn nhỏ, nhưng sau cùng bác sĩ chẩn đoán viêm nhiễm lan rộng, phải điều trị nội trú và theo dõi hàng ngày.

Đầu tháng 7/2025, Ngân 98 xuất hiện trên mạng với chiếc mũi quấn kín, chia sẻ đang điều trị biến chứng sau 12 lần phẫu thuật.