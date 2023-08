Thí sinh có gương mặt đẹp nhất The New Mentor 'lấn lướt' Bé Quyên khi chung khung hình, style ngoài đời thì sao?

The New Mentor - chương trình truyền hình hot hit nhất hiện nay đang là chủ đề quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng sau khi lên sóng tập đầu tiên. Bên cạnh những màn tương tác, thể hiện chuyên môn của "bộ tứ" super mentor quyền lực thì dàn thí sinh tham gia chương trình cũng gây xôn xao khắp các trang MXH.

Một trong số đó là thí sinh Đỗ Thị Hương Giang với visual sắc nét, hoàn hảo cùng thân hình thon gọn vạn người mê. Với sắc vóc ấn tượng, cô đã được tận 3 mentor Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang lựa chọn. Sau một hồi đắn đo, nữ người mẫu đã quyết định trở thành "gà chiến" của mentor Hương Giang.

Nhan sắc hoàn hảo, xinh như búp bê của thí sinh The New Mentor

Mới đây, dân tình tiếp tục "đào" lại khoảnh khắc Hương Giang đọ sắc cùng Bé Quyên - người đẹp cũng đang rất hot hiện nay trong đoạn video thời trang. Hai nữ người mẫu gây ấn tượng với thần thái sang trọng, kiêu kỳ trong những bộ trang phục tông màu đen - trắng đầy thanh lịch, nữ tính.

Xuất hiện chung khung hình, thí sinh The New Mentor không hề bị lép vế mà còn có phần "lấn lướt" Top 10 Hoa hậu Việt Nam. Sở hữu gương mặt góc cạnh, hoàn hảo với sống mũi cao cùng thần thái ngút ngàn, Hương Giang được nhận xét là có phần cuốn hút và nổi trội hơn Bé Quyên. Tuy nhiên, nhan sắc và khí chất của Bé Quyên cũng vô cùng hoàn hảo, giữ vững phong độ, chỉ là thí sinh The New Mentor có phần "nhỉnh" hơn một chút mà thôi!

Màn đọ visual "tràn màn hình" của Hương Giang và Bé Quyên

Khí chất cùng thần thái ngút ngàn của 2 người đẹp khi chung khung hình

Một số bình luận của netizen:

- Trời ơi Hương Giang đẹp nổi bật luôn á, Bé Quyên cũng đẹp nhưng đứng cùng bà Giang như tàng hình ý!

- Bé Quyên đẹp trông có da có thịt hơn nhưng thần thái bạn kia cuốn hút mà sang quá!

- Cả 2 đều xinh nhưng Hương Giang có phần nhỉnh hơn, vừa xem vài giây đầu tôi chỉ toàn nhìn Giang thôi!

- Ấn tượng chị Giang từ hồi này, giờ tham gia The New Mentor càng hot, body với thần thái đỉnh lắm luôn!

- Công nhận bé Quyên tạo hình từ tiểu thư nhẹ nhàng đến model mạnh mẽ đều rất hợp, nhưng chung khung hình thì thấy thần thái Hương Giang cuốn hơn.

Hương Giang và Bé Quyên đều là 2 gương mặt người mẫu đang rất được săn đón hiện nay vì sở hữu gương mặt đẹp không góc chết cùng body chuẩn chỉnh. Nếu như Bé Quyên bùng nổ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì Hương Giang lại đang ghi điểm trong mắt công chúng khi tham gia The New Mentor.

Ngoài đời, 2 người đẹp cũng có phong cách thời trang khá tương đồng khi đều theo đuổi style sang chảnh, quyến rũ với những bộ cánh thời thượng, thu hút, khoe trọn vóc dáng vạn người mê cùng đường cong quyến rũ. Cuộc chiến phong cách của họ phải nói là một 9, một 10.

Cả Bé Quyên...