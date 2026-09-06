10 tuần cam go giữ em bé an toàn cho sản phụ 'dọa đẻ' ở tuần thai thứ 17

Sau 5 năm mong con, hai lần làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Nhật Bản bất không, chị N.H., 33 tuổi, bước vào lần mang thai thứ ba với hy vọng lần này sẽ được đón con chào đời.

Thai 12 tuần, chị trở về Việt Nam, muốn ở gần gia đình trong những tháng trước ki vượt cạn. Không lâu sau, hành trình làm mẹ lại trở nên đầy bất trắc khi cổ tử cung mở sớm, túi ối sa xuống, khi đó thai mới 17 tuần.

Chị H. đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Các bác sĩ khoa Sản bệnh A4 phát hiện cổ tử cung đã mở khoảng 3 cm, túi ối sa ra ngoài. Ở tuổi thai 17 tuần, tình trạng này khiến nguy cơ mất thai rất cao. Sau một tuần điều trị và theo dõi, bác sĩ quyết định đẩy túi ối trở lại trong buồng tử cung rồi khâu cổ tử cung, đồng thời tiếp tục điều trị và theo dõi sát nhằm kéo dài thai kỳ.

ThS.BS Trương Minh Phương bế bé gái sau 11 tháng chào đời khỏe mạnh.

Từ thời điểm đó, mục tiêu của chị H. không còn là chờ đến ngày dự sinh mà chỉ đơn giản là cố gắng giữ thai thêm từng ngày.

Những tưởng tình trạng đã tạm ổn thì đến tuần thai thứ 25, sản phụ bị vỡ ối hoàn toàn. Chị được đưa xuống phòng cấp cứu với nguy cơ phải sinh ngay. Tuy nhiên, sau khi thăm khám và đánh giá lại, bác sĩ quyết định tiếp tục theo dõi, chưa chấm dứt thai kỳ nếu tình trạng của mẹ và thai nhi còn cho phép.

ThS.BS Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa Sản bệnh A4 cho biết, thai càng non tháng, mỗi ngày nằm trong bụng mẹ càng có ý nghĩa với sự phát triển của em bé. Vì vậy, ê-kíp tiếp tục theo dõi sát các dấu hiệu chuyển dạ, nhiễm trùng và tình trạng thai.

Những ngày tiếp theo không dễ dàng với người mẹ. Nguy cơ nhiễm trùng sau vỡ ối rất cao, trong khi các cơn gò tử cung xuất hiện. Chị được điều trị theo phác đồ phù hợp, trong đó có sử dụng kháng sinh để kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng.

Từ tuần 17 đến tuần 27, chị H. trải qua khoảng 10 tuần nằm viện. Chồng chị vẫn ở Nhật Bản, người thường xuyên bên cạnh là mẹ ruột và thân nhân khác. Có những thời điểm quá lo lắng, chị chỉ biết khóc.

“ Mỗi lần nghe tim thai, tôi lại tự nhủ con vẫn còn ở đây, mình phải cố thêm một chút nữa ”, chị nhớ lại.

Đến tuần 27, các cơn co chuyển dạ xuất hiện dồn dập. Sau 10 tuần được theo dõi và điều trị để kéo dài thai kỳ, lúc này việc tiếp tục giữ thai đã không còn khả thi.

Gần một năm sau ngày con chào đời, chị H. đưa con trở lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm các bác sĩ đã giúp đỡ gia đình. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Phương quyết định đỡ đẻ thường. Ngày 13/9/2025, bé gái nặng 1,2 kg cất tiếng khóc chào đời. Từ một thai kỳ đứng trước nguy cơ mất ngay ở tuần 17, em bé đã có thêm 10 tuần để phát triển trong bụng mẹ trước khi bước vào cuộc sống bên ngoài.

Sau sinh, em bé tiếp tục được các bác sĩ, điều dưỡng khoa Sơ sinh chăm sóc và theo dõi. Con 11 tháng tuổi, chị H. đưa bé trở lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm các bác sĩ trước khi cùng chồng trở về Nhật Bản.

5 năm chờ con, hai lần IVF thất bại ở Nhật Bản và 10 tuần cuối cùng của thai kỳ nằm viện tại Việt Nam được khép lại bằng trải nghiệm tuyệt vời mà chị từng nhiều lần lo sợ mình sẽ không có cơ hội đón nhận: Được bế đứa con khỏe mạnh trên tay.