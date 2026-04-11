10 thói quen sinh hoạt âm thầm “làm hại” thị lực trẻ và cách phòng tránh

Trong thời đại công nghệ số và sinh hoạt hiện đại, đôi mắt của trẻ nhỏ ngày càng phải đối mặt với nhiều áp lực. Ngoài việc dùng điện thoại, máy tính, có nhiều thói quen tưởng chừng vô hại lại gây tác động xấu đến thị lực nếu kéo dài. Các chuyên gia nhấn mạnh nhận biết sớm 10 thói quen dưới đây sẽ giúp phụ huynh bảo vệ mắt trẻ hiệu quả.

1. Cho trẻ bú / ăn sai tư thế

Việc để trẻ nhìn một hướng quá lâu – ví dụ bú / ăn trong tư thế cố định – có thể khiến mắt bé bị áp lực điều tiết liên tục, không được thư giãn.

Khuyến nghị: Thường xuyên thay đổi tư thế khi cho trẻ bú để giảm áp lực cho cơ mắt.

2. Để đèn ngủ sáng suốt đêm

Nhiều gia đình bật đèn suốt đêm để tiện chăm con khiến mắt bé không được thư giãn hoàn toàn trong bóng tối. Ánh sáng kéo dài dễ khiến cơ mắt hoạt động căng thẳng.

Giải pháp: Sử dụng đèn ngủ ánh sáng yếu và chỉ bật khi cần thiết.

3. Đồ chơi phát sáng, nhấp nháy

Đồ chơi điện tử, đèn LED nhấp nháy hấp dẫn trẻ nhưng ánh sáng chớp – đặc biệt là ở khoảng cách gần – có thể khiến mắt bé co thắt liên tục, ảnh hưởng võng mạc và lâu dài gây mỏi mắt.

Lời khuyên: Giảm thời lượng sử dụng đồ chơi phát sáng, đặc biệt vào buổi tối.

4. Treo đồ chơi quá gần trong cũi

Mắc đồ chơi ở tầm nhìn quá gần khiến trẻ sơ sinh phải điều tiết mắt nhiều hơn, dễ gây kích thích thị lực không cần thiết.

Khuyến nghị: Treo đồ chơi ở khoảng cách vừa phải và thay đổi vị trí thường xuyên.

5. Cho trẻ ăn nhiều đồ ngọt

Đường không chỉ ảnh hưởng hệ tiêu hóa mà còn làm cản trở hấp thu các vitamin và khoáng chất quan trọng cho mắt như vitamin B1 và canxi. Thiếu dưỡng chất này kéo dài có thể ảnh hưởng đến cấu trúc nhãn cầu.

Lời khuyên: Hạn chế tối đa đồ ngọt cho trẻ, đặc biệt dưới 4 tuổi.

6. Ánh sáng phòng quá yếu

Nếu ánh sáng trong phòng quá yếu khi trẻ đọc, chơi hoặc học, mắt bé phải điều tiết nhiều hơn để nhìn rõ cảnh vật, dẫn đến mỏi mắt.

Tiêu chuẩn: Ánh sáng khi trẻ hoạt động nên đạt ≥ 300 lux , tối ưu khoảng 500 lux .

7. Đèn sưởi / đèn chiếu mạnh gần mắt trẻ

Ánh sáng mạnh từ đèn sưởi hoặc đèn chiếu khi chưa tắt trước khi đưa trẻ vào phòng có thể gây kích thích trực tiếp tới mắt.

Giải pháp: Bật đèn sưởi để làm ấm phòng, nhưng tắt trước khi bé vào phòng .

8. Sử dụng đèn có hiện tượng “nhấp nháy”

Một số bóng đèn LED có tần số nhấp nháy không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng vẫn gây kích thích thị lực.

Mẹo kiểm tra: Dùng camera điện thoại quay 60 fps nếu thấy ánh sáng nhấp nháy trong video thì nên thay bóng mới chất lượng hơn.

9. Phụ huynh dùng điện thoại cạnh bé khi ngủ

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại trong phòng tối rất dễ khiến mắt bé bị kích thích mạnh, ảnh hưởng tới giấc ngủ và thị lực.

Khuyến cáo: Tránh dùng điện thoại cạnh trẻ khi bé đã ngủ.

10. Thiếu thời gian hoạt động ngoài trời

Trẻ dành quá nhiều thời gian trong phòng, nhìn gần kéo dài sẽ có nguy cơ hình thành tật khúc xạ sớm.

Khuyên dùng: Mỗi ngày cho trẻ tiếp xúc ánh sáng tự nhiên và vui chơi ngoài trời khoảng 2 giờ để mắt được thư giãn và phát triển khỏe mạnh.

Lời khuyên dành cho phụ huynh

Thị lực của trẻ được hình thành từ sớm và nhạy cảm với môi trường xung quanh. Việc nhận biết và điều chỉnh thói quen hằng ngày sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ cận thị, loạn thị và mỏi mắt.

Hãy tạo điều kiện cho mắt bé được nghỉ ngơi, làm việc với ánh sáng phù hợp, giảm các tác động gây kích thích không cần thiết.