Mẹ bầu thèm ăn miếng thịt cũng bị chê “hoang phí” và hành trình thức tỉnh của 1 người phụ nữ

Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, chị Nguyệt (tên nhân vật đã thay đổi) bắt đầu thèm ăn thịt – điều rất bình thường với phụ nữ mang thai. Thế nhưng, mong muốn giản dị ấy lại không được chấp nhận trong gia đình chồng.

“Một bữa thịt kho tốn đến vài chục tệ, con không thấy lãng phí à?” – mẹ chồng chị thẳng thừng từ chối.

Không chỉ bị kiểm soát ăn uống, chị Nguyệt còn phải sống trong sự dè xét từng chút: từ việc chi tiêu, sinh hoạt đến cả những nhu cầu cơ bản nhất trong thai kỳ. Dù có công việc và thu nhập riêng, phần lớn chi phí gia đình lại do chị gánh vác, trong khi chồng giao toàn bộ lương cho mẹ giữ.

Cảm giác bị coi nhẹ, bị tước đi quyền quyết định ngay trong chính ngôi nhà của mình khiến chị dần kiệt sức.

Đỉnh điểm là một buổi tối, khi chồng không đứng về phía mình mà tiếp tục bênh vực mẹ, chị Nguyệt quyết định rời đi.

Không cần hỏi lý do, mẹ chị chỉ nói một câu: “Về đi, bố mẹ lo.”

Ngày trở về, chị được ăn bữa cơm có thịt kho, canh xương – những món ăn tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến chị bật khóc.

“Không phải vì ngon, mà vì lần đầu tiên tôi được ăn mà không cần nhìn sắc mặt ai.”

Những ngày ở nhà mẹ, chị được chăm sóc, bồi dưỡng đầy đủ. Cũng tại đây, chị nhận ra một điều:

Sự hy sinh trong hôn nhân không nên đồng nghĩa với việc đánh mất chính mình.

Khi chị nhập viện sinh con, người chồng mới vội vã xuất hiện. Sau khi em bé chào đời, mâu thuẫn lại tiếp tục.

Mẹ chồng can thiệp sâu vào việc chăm sóc cháu: không cho bú mẹ, không cho chị bế con, thậm chí phủ nhận vai trò làm mẹ của chị.

Chị Nguyệt – người vừa trải qua sinh nở – lại trở thành “người ngoài” trong chính hành trình nuôi con của mình.

Giữa những ngày tháng tăm tối đó, một email đã thay đổi tất cả.

Chị nhận được lời mời tham gia hội thảo khoa học với tư cách diễn giả. Trước khi kết hôn, chị từng là một nhà nghiên cứu dinh dưỡng, có nhiều công trình được ghi nhận. Nhưng vì gia đình, chị đã từ bỏ sự nghiệp.

Lần này, chị quyết định quay lại.

Bài thuyết trình của chị về dinh dưỡng thai kỳ gây ấn tượng mạnh tại hội thảo. Những nghiên cứu chị âm thầm thực hiện suốt 3 năm đã được ghi nhận.

Sau đó, chị nhận được lời mời làm việc với mức lương ổn định.

Sự trở lại của chị Nguyệt khiến mọi thứ trong gia đình dần thay đổi.

Chồng chị bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của mình, lấy lại quyền kiểm soát tài chính và chia sẻ trách nhiệm gia đình. Mẹ chồng cũng dần buông bỏ sự kiểm soát, thay vào đó là học cách tôn trọng con dâu.

Không còn là người phụ nữ cam chịu, chị Nguyệt chủ động xây dựng lại vị trí của mình trong gia đình.

Hai năm sau, chị tiếp tục đạt được một dự án nghiên cứu lớn về dinh dưỡng thai kỳ.

Khi được hỏi vì sao theo đuổi đề tài này, chị trả lời:

“Vì tôi từng là một thai phụ không được ăn nổi một miếng thịt. Tôi biết cảm giác đó tủi thân và bất lực thế nào".

Câu chuyện của chị Nguyệt không chỉ là mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, mà còn phản ánh một thực tế:

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn đánh mất quyền tự chủ

Sự hy sinh bị xem là “điều hiển nhiên”

Và những nhu cầu rất cơ bản lại bị coi nhẹ

Một gia đình chỉ thực sự bền vững khi có sự tôn trọng và thấu hiểu từ cả hai phía.

Và đôi khi, để thay đổi mọi thứ, người phụ nữ buộc phải tự đứng dậy trước.