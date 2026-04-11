Vừa hết tháng ở cữ, trẻ sơ sinh quấy khóc liên tục: 6 nguyên nhân phổ biến cha mẹ không nên bỏ qua

Nhiều gia đình phản ánh rằng trong suốt tháng ở cữ, trẻ ăn ngủ khá ngoan, ít quấy khóc. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc giai đoạn này, trẻ lại khóc nhiều, khó dỗ, khiến cha mẹ lo lắng. Theo các chuyên gia chăm sóc trẻ nhỏ, đây là hiện tượng phổ biến và phần lớn không phải do bệnh lý.

Khóc là “ngôn ngữ” duy nhất của trẻ sơ sinh để thể hiện nhu cầu hoặc sự khó chịu. Vì vậy, thay vì hoang mang, cha mẹ nên bình tĩnh xác định nguyên nhân để xử lý đúng cách.

Giai đoạn sau ở cữ – thời điểm trẻ thay đổi mạnh

Từ 4–6 tuần tuổi, trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển nhanh về thể chất và thần kinh. Cùng lúc đó, môi trường sống cũng có nhiều thay đổi: trẻ được bế ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn, lịch sinh hoạt bớt “khép kín” như trong tháng ở cữ. Những yếu tố này dễ khiến trẻ quấy khóc hơn trước.

Dưới đây là 6 nguyên nhân thường gặp nhất.

1. Trẻ bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh

Khoảng 4–6 tuần tuổi, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ tăng rõ rệt. Trẻ có thể bú nhiều lần hơn, bú xong vẫn khóc, ngủ ngắn giấc.

Cách xử lý:

– Cho trẻ bú theo nhu cầu, không ép theo khung giờ cứng nhắc

– Mẹ cần ăn uống đủ chất, uống đủ nước nếu nuôi con bằng sữa mẹ

2. Đầy hơi, chướng bụng

Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn non nớt. Khi lượng sữa tăng lên, trẻ dễ bị tích khí, đầy bụng, gây khó chịu và quấy khóc.

Dấu hiệu nhận biết: bụng căng, co chân, khóc nhiều nhưng dịu lại sau khi xì hơi hoặc đi ngoài.

Cách xử lý:

– Bế vác trẻ vỗ ợ hơi sau bú

– Massage bụng nhẹ nhàng

– Thực hiện các động tác vận động nhẹ giúp trẻ xì hơi

3. Trẻ quá mệt do ngủ không đúng nhịp

Trẻ sơ sinh chưa biết tự điều chỉnh giấc ngủ. Khi bị thức quá lâu, trẻ sẽ rơi vào trạng thái mệt quá mức, khiến việc ngủ lại càng khó khăn và dẫn tới quấy khóc.

Khuyến cáo:

– Quan sát sớm các dấu hiệu buồn ngủ như dụi mắt, ngáp, lơ mơ

– Chủ động đưa trẻ vào giấc ngủ trước khi trẻ quá mệt

4. Quá tải kích thích từ môi trường

Sau khi hết tháng ở cữ, nhiều gia đình cho trẻ tiếp xúc với ánh sáng mạnh, tiếng ồn, đồ chơi phát nhạc, hoặc nhiều người thay nhau bế ẵm. Trong khi đó, hệ thần kinh của trẻ chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận quá nhiều kích thích cùng lúc.

Giải pháp:

– Giữ môi trường yên tĩnh, ánh sáng dịu

– Hạn chế bế chuyền, tránh kích thích liên tục

5. Da bị kích ứng hoặc hăm tã

Tã ướt, thay tã không kịp thời, quần áo chật hoặc chất liệu không phù hợp đều có thể khiến da trẻ bị kích ứng, gây đau rát và quấy khóc.

Cách xử lý:

– Thay tã thường xuyên

– Vệ sinh nhẹ nhàng bằng nước ấm

– Sử dụng kem bảo vệ da phù hợp cho trẻ sơ sinh

6. Trẻ cần được ôm ấp, cảm thấy bất an khi rời mẹ

Ở giai đoạn đầu đời, trẻ có nhu cầu tiếp xúc cơ thể rất cao. Việc khóc khi bị đặt xuống không phải là “hư”, mà là biểu hiện cảm giác an toàn gắn liền với người chăm sóc.

Chuyên gia khẳng định: Trong 3 tháng đầu, việc bế ẵm nhiều không làm trẻ hư, ngược lại còn giúp trẻ ổn định cảm xúc và phát triển cảm giác an toàn.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Cha mẹ nên đưa trẻ tới cơ sở y tế nếu trẻ có các dấu hiệu sau:

– Khóc thét kéo dài, không dỗ được

– Sốt từ 38°C trở lên

– Bỏ bú, nôn ói nhiều, phân bất thường

– Lừ đừ, phản ứng kém

Kết luận

Quấy khóc sau khi hết tháng ở cữ là hiện tượng thường gặp ở trẻ sơ sinh và đa số liên quan đến sinh lý phát triển. Cha mẹ không nên quá lo lắng, mà cần quan sát kỹ, điều chỉnh môi trường và chăm sóc phù hợp. Khi được đáp ứng đúng nhu cầu, trẻ sẽ dần ổn định và ít quấy khóc hơn theo thời gian.