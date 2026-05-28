Bé Lisa con gái út Khánh Thi: Tinh nghịch đến mức suốt ngày trêu chọc anh chị, còn từng bị ba Hiển "phạt" mà vẫn không chừa

Gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển từ lâu đã trở thành một trong những tổ ấm được khán giả yêu mến nhất showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công của bố mẹ, ba nhóc tỳ Kubi, Anna và Lisa cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong đó, bé Lisa - cô con gái út của gia đình, luôn "chiếm spotlight" nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng tính cách tinh nghịch, lém lỉnh vô cùng đáng yêu.

Ngay từ khi xuất hiện trên mạng xã hội, Lisa đã khiến dân mạng "tan chảy" bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh và làn da trắng sáng như búp bê. Nhiều khán giả còn ví cô bé như "công chúa nhỏ đời thực" bởi thần thái tự nhiên, biểu cảm đáng yêu và nét đẹp trong trẻo hiếm có. Những bộ ảnh gia đình được Khánh Thi chia sẻ gần đây đều nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, và nhân vật nổi bật nhất thường chính là cô út Lisa.

Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, Lisa còn gây chú ý bởi tính cách cực kỳ tinh nghịch. Theo những đoạn video đời thường mà Khánh Thi và Phan Hiển đăng tải, cô bé thường xuyên trêu chọc anh hai Kubi và chị ba Anna. Dù còn nhỏ nhưng Lisa lại rất lanh lợi, luôn nghĩ ra đủ trò khiến cả nhà cười nghiêng ngả.

Có lần, Phan Hiển phải nghiêm túc nhắc nhở con gái út không được tiếp tục chọc ghẹo anh chị nữa. Thế nhưng cô bé lại khiến mọi người "bó tay" khi vẫn tỉnh bơ đáp lời bằng giọng ngọt ngào: "Con nhớ rồi".

Điều đáng yêu là chỉ hôm sau, Lisa lại tiếp tục bày trò trêu anh chị như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính sự hồn nhiên, vô tư ấy lại càng khiến cư dân mạng thích thú, bởi cô bé mang đúng năng lượng nghịch ngợm đáng yêu của trẻ nhỏ.

Bé Lisa bị ba Phan Hiển nhắc nhở vì hay trêu chọc anh chị.

Nhiều khán giả theo dõi gia đình Khánh Thi nhận xét Lisa giống như "cây hài nhí" của cả nhà. Dù là trong những khoảnh khắc đời thường hay lúc xuất hiện trong các video gia đình, cô bé luôn tạo ra tiếng cười nhờ biểu cảm lém lỉnh và cách nói chuyện đáng yêu.

Ngoài sự tinh nghịch, Lisa còn được khen là cô bé rất dạn dĩ và tự tin trước ống kính. Mỗi lần được bố mẹ chụp hình hay quay video, cô bé đều tự nhiên tạo dáng với những biểu cảm cực kỳ sinh động.

Có lúc Lisa chu môi, phồng má, có lúc lại nghiêng đầu cười tít mắt khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Nhiều người cho rằng điều đặc biệt ở Lisa không chỉ là vẻ ngoài xinh như búp bê mà còn nằm ở nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực mà cô bé mang lại.

Khoảnh khắc em út Lisa trêu ghẹo anh hai Kubi khiến mẹ Khánh Thi phải vào cuộc.

Mới 2 tuổi, bé Lisa đã được tham gia lớp học múa với các anh các chị lớn, đôi chân "chũn chũn" của cô bé bắt chước động tác khiến ai xem cũng phải bật cười vì quá dễ thương. Nhiều người nhận xét, Lisa đích thị là "con nhà nòi", thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ kiện tướng.

Bé Lisa có tên thật là Thùy Linh, sinh năm 2023. Tính đến nay, cô bé khoảng 2 tuổi và là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình Khánh Thi - Phan Hiển. Ngay từ khi chào đời, Lisa đã nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội vì được cho là "bản sao" của bố Phan Hiển. Càng lớn, cô bé càng xinh xắn và đáng yêu hơn, trở thành một trong những "hot kid" được yêu thích của showbiz Việt.

Ngoài Lisa, hai con lớn của Khánh Thi và Phan Hiển cũng rất nổi tiếng. Con trai cả Kubi tên thật là Minh Cường, sinh năm 2015. Cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu dancesport giống bố mẹ và đã đạt nhiều thành tích đáng nể ở các giải đấu quốc tế dù tuổi đời còn nhỏ. Kubi được nhận xét có phong thái tự tin, bản lĩnh sân khấu và là niềm tự hào lớn của gia đình.

Trong khi đó, cô con gái thứ hai Anna tên thật là Vương Diễm, sinh năm 2018. Anna sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng nhưng cũng rất hoạt bát. Cô bé thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ và anh chị trong các video đời thường, được yêu mến bởi sự lễ phép, đáng yêu và tình cảm với em út Lisa.

Có thể nói, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự thành công trong sự nghiệp mà còn bởi tổ ấm hạnh phúc với ba nhóc tỳ đáng yêu. Và giữa những thành viên ấy, Lisa đang dần trở thành "vitamin vui vẻ" của cả nhà nhờ vẻ ngoài như công chúa cùng tính cách tinh nghịch khiến ai nhìn cũng phải bật cười yêu mến.