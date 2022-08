Nhiều người trong chúng ta đều biết đến công dụng của kem chống nắng nhưng đa số đều ngộ nhận rằng, chỉ khi có nắng mới cần thoa kem, còn những lúc trời lạnh, râm, mưa hay thu đông đều không cần. Thực tế các tia UV, tia tử ngoại luôn tồn tại cả khi có nắng và có khả năng gây hại cho da bạn nhiều gấp đôi bình thường. Bên cạnh đó, việc bôi kem chống nắng hàng ngày cũng mang lại rất nhiều lợi ích, cùng điểm qua 10 lý do mà bạn nên coi kem chống nắng là vật bất ly thân hàng ngày nhé.



Tia UV vô cùng nguy hiểm

Ô nhiễm môi trường, lớp ozone liên tục thủng và cạn kiệt chính là những lý do hàng đầu có thể khiến chúng ta gia tăng nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tia tử ngoại. Thay vì hấp thụ được một lượng Vitamin D nhất định từ ánh nắng mặt trời, da chúng ta ngược lại còn có thể bị các tia độc hại xâm nhập và gây chứng rối loạn da. Áp dụng kem chống nắng hàng ngày có công dụng thực sự để ngăn chặn các cuộc "di cư bất hợp pháp" thế này!

Như lớp màng bảo vệ da

Khi bạn không sử dụng kem chống nắng cũng đồng nghĩa với việc "công trình" bảo vệ và dưỡng da mặt của bạn bị chính bạn phá vỡ. Kem chống nắng giúp ngăn các tác nhân gây hại cho da, được ví như một lớp màng bảo vệ. Vì vậy sử dụng kem chống nắng sẽ khiến những dưỡng chất được bạn cung cấp cho da mặt không bị ánh sáng mặt trời phá hủy cấu trúc.

Giảm rủi ro ung thư da

Ngoài lý do làm đẹp, sử dụng kem chống nắng đúng cách còn mang lại lợi ích sức khỏe vô cùng to lớn. Cụ thể, nó có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro mắc các chứng ung thư về da, đặc biệt là u hắc tố – đây chính là căn bệnh tồi tệ nhất, có thể đe dọa tính mạnh phụ nữ đặc biệt là những người ở độ tuổi 20.

Ngăn ngừa cháy nắng và ung thư da

Cháy nắng có thể làm da bạn yếu đi lớp màng bảo vệ. Nếu để làn da tiếp xúc quá lâu dưới tia UVA, UVB, da sẽ bị sưng đỏ, bỏng da, thậm chí phát ban. Một số trường hợp khác còn có nguy cơ tạo thành những vết loét và biến chứng thành ung thư hoặc khối u ác tính – đây cũng là một trong những nghiên cứu đã được công bố trong bộ "Biên niên sử về Dịch Tể Học" vào tháng 8 năm 2008. Vậy nên, các chuyên gia da liễu vẫn khuyên bạn nên thoa kem chống nắng và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Cải thiện tình trạng mụn trứng cá

Một phần công dụng khác của kem chống nắng khi sử dụng hằng ngày chính là bảo vệ da, ngăn ngừa sự xuất hiện mụn trứng cá, và giảm thiểu tình trạng cháy nắng.

Ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm

Các nghiên cứu cho thấy những người dưới 55 tuổi sử dụng kem chống nắng có nguy cơ phát triển các dấu hiệu lão hóa ít hơn 24% so với người không dùng. Hầu hết tất cả chúng ta đều muốn có làn da trẻ trung hơn, sáng đều màu và khỏe mạnh, do đó, đây được xem là một trong những lý do thuyết phục nhất để bạn bắt đầu sử dụng kem chống nắng ngay từ bây giờ. Cách làm này có thể bảo vệ da bạn khỏi các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, rãnh và đường nhăn.

Ngoài ra, hàng ngày làn da của chúng ta còn chịu tác động từ ánh sáng xanh của các thiết bị điện tử, bóng đèn led... các ánh sáng này khiến làn da sinh ra nhiều các gốc tự do, hậu quả là bạn sẽ gặp phải hậu quả tăng sắc tố, dày lớp sừng, lão hóa da do ánh sáng; ung thư da. Vậy nên nên không phải đi ra đường hay ngày nắng mới cần bôi, mà ngay cả khi ở trong nhà hay kể cả những ngày trời mưa hay râm mát thì các nàng cũng đừng quên bôi kem chống nắng nhé.

Kem chống nắng bảo vệ bạn tốt hơn hẳn một bộ váy đầy đủ

Thay vì phải phủ lên người quá nhiều lớp quần áo, mũ, găng tay, kính mát, có thể bạn sẽ giữ được làn da trắng nhưng lại phải chịu cảm giác khó chịu vì mồ hôi cứ túa ra như tắm sau mỗi lần ra đường, khuôn mặt đầy mồ hôi hay mái tóc bết lại chắc hẳn là hình ảnh không đẹp chút nào. Do đó, tại sao bạn không thử "thở" một cách nhẹ nhàng hơn là chỉ áp dụng một lượng lớn kem chống nắng lên toàn thân.

Xu hướng dùng AHA/ AHA hay Retinol

Ngày nay khi xu hướng dùng các sản phẩm treatment (BHA, AHA, Retinol) càng nhiều thì việc dùng kem chống nắng lại càng cần được quan tâm. Nếu không chống nắng thì làn da sau khi treatment có thể bị sạm, bong tróc hay thậm chí là có thể bị kích ứng hơn. Bạn nên lựa chọn những loại kem chống nắng có khả năng chống nắng cao, không gây kích ứng, không có hại cho môi trường và đặc biệt phải dịu nhẹ với làn da treatment.

Nâng cao sức khỏe da

Nên nhớ rằng, các protein cần thiết để giữ cho da luôn mịn màng và khỏe mạnh như collagen, keratin và elastin sẽ được bảo vệ tuyệt đối trên những khu vực cần thiết nếu bên trên nó được bao bọc bởi một lớp kem chống nắng phù hợp.

Ngăn ngừa hậu quả từ việc tắm nắng để nhuộm da

Xét về khía cạnh thẩm mỹ, một cô gái sở hữu làn da bánh mật giòn tan luôn có một sức thu hút đặc biệt, vẻ đẹp ấy không bị hòa tan giữa ngàn người da trắng, họ trông khỏe mạnh, cá tính và vô cùng quyến rũ. Do đó, không ít chị em đã nhầm lẫn việc phơi nắng để đen da và da bánh mật tự nhiên là một, trong khi chúng vốn dĩ rất khác nhau, chưa kể đến việc thường xuyên "nhuộm da" bằng ánh nắng tự nhiên có thể khiến da bạn bị tổn thương một cách trầm trọng. Nếu bạn vẫn muốn duy trì sở thích tắm nắng thì ngay từ bây giờ hãy bắt đầu chọn cho mình một loại kem chống nắng có chỉ số chống nắng ít nhất là 30 và hãy chắc rằng mình luôn dùng nó sau mỗi 2h.





