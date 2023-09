10 điều mẹ bầu nào cũng nên biết để có một thai kỳ khỏe mạnh

- Trong vòng 3 tháng đầu của thai kỳ, bà bầu không nên ăn dứa để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Tuy nhiên, bà bầu có thể nhai một miếng dứa nhỏ để giảm các triệu chứng ốm nghén.

- Bà bầu chỉ nên ăn dứa chín và không nên ăn dứa xanh. Khi còn xanh, dứa rất dễ gây ngộ độc, vì thế để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bà bầu nên chọn những quá dứa chín vàng.

- Nếu đang đói, bà bầu đừng nên ăn dứa để tránh tình trạng đầy hơi, khó chịu, nóng rát, nhất là với những bà bầu mắc bệnh lý về dạ dày.

- Nếu bà bầu thích ăn dứa thì nên mua cả quả về để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không nên mua dứa gọt sẵn ở chợ. Nên chọn những quả dứa vừa phải, không quá nhỏ cũng không quá to, chín vàng đều, mắt to và không bị dập hoặc sâu. Trước khi ăn dứa, cần lưu ý rửa sạch dứa và lau khô. Sau đó dùng dao sắc để loại bỏ hoàn toàn phần mắt dứa và lưu ý cắt bỏ lõi để phòng tránh nguy cơ ngộ độc.