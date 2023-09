Trương Mỹ Nhân "flex" con gái siêu ngoan trong ngày đầu tiên đi học ở trường mẫu giáo quốc tế

Bona tên thật là Phí Tâm Di, là "quả ngọt" của chuyện tình yêu giữa Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng. Cô bé càng lớn càng đáng yêu, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và còn được cộng đồng mạng khen như một tiểu công chúa.

Hiện tại, khi con gái đã hơn 3 tuổi, Trương Mỹ Nhân quyết định chuyển trường cho bé. Ngôi trường mới này có tên là Busy Bees Global Preschool (có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội).

"Ngày đầu tiên đi học của bà nhỏ. Đi học ra dáng chị lớn lắm không khóc nhè và ăn giỏi luôn. Trường mới mà không có chút bỡ ngỡ nào chỉ có thể là Bona nha", Mỹ Nhân "flex" về con gái.

Ai cũng khen Bona siêu đáng yêu, diện đồng phục ra dáng thiếu nữ. Cô bé còn rất vui vẻ, ngoan ngoãn học bài và ăn uống khiến bố mẹ bất ngờ. Dù là ngày đầu tiên chuyển trường, làm quen với thầy cô, các bạn bè mới nhưng Bona rất tự tin, mạnh dạn. Có thể thấy các thầy cô ở đây cũng rất quan tâm, chăm sóc cho Bona.

Trường Busy Bees Global Preschool là trường nào?

Tiền thân của trường là Brighton Montessori Việt Nam (đổi thành Busy Bees Global Preschool vào tháng 8/2023). Việc chuyển đổi này nhằm đem lại một số thay đổi như: khung chương trình mầm non chuẩn Anh Quốc, cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo môi trường học tập chuẩn quốc tế, song song vẫn tuân thủ chặt chẽ mọi quy trình vận hành nhằm mang đến cho trẻ những giờ học tập vui chơi tốt, an toàn nhất.

Trong hơn 40 năm qua, Busy Bees, đơn vị tiên phong kiến tạo giáo dục sớm, là một trong những hệ thống mầm non lớn nhất thế giới với trên 942 trường mầm non trực thuộc. Hiện nay, Busy Bees có mặt ở 10 quốc gia khác nhau như: UK, Ireland, Italy, Canada, USA, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

- Chương trình giáo dục sớm

Không những được công nhận chất lượng trên khung tiêu chuẩn mầm non Anh Quốc, chương trình của Busy Bees còn tăng cường thêm 7 nguyên tắc giáo dục hiện đại nhất với sứ mệnh đào tạo ra những trẻ em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần (wellness & mindfulness children).

Chương trình đã được Bộ Giáo Dục Singapore công nhận và đạt chuẩn SPARK - chứng nhận chất lượng giảng dạy, đào tạo uy tín nhất Singapore về giáo dục mầm non.

- Đội ngũ giáo viên

Với 100% giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam được tuyển chọn kỹ lưỡng và được đào tạo theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Busy Bees toàn cầu. Đó là 5 giá trị cốt lõi: Lấy trẻ làm ưu tiên hàng đầu, Kỹ năng hợp tác quốc tế, Am hiểu văn hóa bản địa và địa phương, Tinh thần kết nối cộng đồng và Ứng xử chuyên nghiệp.

- Cơ sở vật chất

Không gian sang trọng mang đậm chất văn hóa Anh, hướng đến một trải nghiệm tuyệt vời nhất, ghi dấu sâu đậm trong ký ức trẻ thơ tại nhà trường.

Cơ sở vật chất tại trường.

Trường tuyển sinh các độ tuổi nào?

- Pre-Nursery (12 – 24 tháng).

- Nursery 1 (2 – 3 tuổi).

- Nursery 2 (3 – 4 tuổi).

- Kindergarten 1 (4 – 5 tuổi).

- Kindergarten 2 (5 – 6 tuổi).

Chương trình học tại Busy Bees Global Preschool

Mang đến cho trẻ những trải nghiệm học tập chất lượng, truyền cảm hứng, và tinh tế bằng triết lý giảng dạy và chương trình học chi tiết. Mỗi lĩnh vực hoạt động được tổ chức theo tiêu chuẩn chính xác cao góp phần vào việc học tập và phát triển của trẻ.

Với chương trình toàn diện tập trung không chỉ vào kiến thức mà còn kỹ năng, tư duy và thái độ, trẻ sẽ bắt đầu cuộc hành trình để trở thành những đứa trẻ tự tin với đạo đức tốt và biết cảm thông với người khác.

- Chương trình học 100% thời gian học bằng tiếng Anh dưới sự dẫn dắt của giáo viên bản ngữ cùng giáo viên người Việt dày dặn kinh nghiệm.

- Chương trình học thiết kế phù hợp với trẻ mầm non, các môn chính kèm theo môn năng khiếu như Âm nhạc, Nghệ thuật...

- Chương trình âm nhạc tích hợp giúp mở rộng trí tưởng tượng, phát huy khả năng của con.

- Chương trình thể chất xây dựng niềm yêu thích cho các môn thể thao.

- Chương trình steam học các kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, điều chỉnh bản thân.

- Chương trình tầm nhìn toàn cầu 100% tiếng Anh (cân bằng với tiếng Việt).

- Tỉ lệ giáo viên - trẻ phù hợp.

Chế độ dinh dưỡng tại trường có tốt không?

3 điều độc đáo về trải nghiệm ẩm thực của bé tại Busy Bee:

1. Thực đơn mỗi ngày của các em bé Busy Bees đa dạng với các món ăn đến từ nền ẩm thực Á - Âu. Qua đó, trẻ sẽ làm quen và học hỏi văn hóa, các quy tắc ứng xử trên bàn ăn của các nước - 1 phần thiết yếu trên hành trình trở thành công dân toàn cầu:

Với menu Châu Á, con sẽ thưởng thức các món như bún thái (Thái), Sushi, Terayaki (Nhật), Kimbap, Tokbokki (Hàn)... khám phá khẩu vị ẩm thực của từng quốc gia, học cách cầm đũa cũng như làm quen với cách bày trí mâm cơm của từng nước.

Với menu Châu Âu, con thành thạo sử dụng dao nỉa, xếp khăn,... khi tận hưởng hương vị thơm lành của Britain Sandwich (Anh), Croissant (Pháp), Pizza, Spaghetti (Ý), Lasagna (Ý),...

2. Mỗi bữa ăn đều được chế biến từ đôi bàn tay tài hoa của các Chef với phần trình bày đẹp mắt, kích thích các giác quan để con ăn vui, ăn khỏe.

3. Chất lượng thực phẩm tuyển chọn, đạt tiêu chuẩn Vietgap, Globalgap và Haccp với 100% thực phẩm tươi sạch, đảm bảo 1 một chế độ dinh dưỡng cân bằng, khoa học và đầy đủ 4 nhóm chính: Tinh bột; chất đạm; chất béo, vitamin và khoáng chất cho sự phát triển toàn diện.

Học phí của trường

Vì đây là trường quốc tế với 100% thời gian học bằng tiếng Anh dưới sự dẫn dắt của giáo viên bản ngữ cùng giáo viên người Việt nên học phí cũng khá đắt đỏ. Học phí từ 19-23 triệu/ tháng (từ 190 triệu - 230 triệu/năm). Phí nhập học 10 triệu. Phí cơ sở vật chất 7,8 triệu/ năm.

Với tiềm lực kinh tế và sự quan tâm dành cho con thì việc vợ chồng Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng chi số tiền lớn mỗi tháng cho việc học là dễ hiểu. Ai cũng khen bé Bona không chỉ đáng yêu, xinh xắn mà còn rất thông minh nữa. Được học ở môi trường tốt cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy khả năng của con.