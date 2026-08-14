4 vị trí này trên cơ thể trẻ, bố mẹ có giận mấy cũng tuyệt đối không được tác động vào!

Hơn 11 giờ đêm, tôi thấy một người mẹ để lại bình luận: "Tôi đúng là không phải con người, tôi không xứng làm mẹ..."

Tìm hiểu kỹ mới biết, kỳ nghỉ hè đã qua một nửa mà con chị mới làm được có một tẹo bài tập. Thêm vào đó, trời thì nóng nực, bản thân đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà lại vừa nấu cơm vừa làm việc nhà nên trong lòng bực bội vô cùng.

Lúc không kiềm chế được, chị đã tiện tay đánh mấy cái vào sau gáy của con. Chẳng mấy chúc sau, đứa trẻ than thấy chóng mặt, buồn nôn. Người mẹ sợ quá, vội vàng đưa con đến phòng cấp cứu bệnh viện gần đó.

Rất may kết quả kiểm tra không có gì nguy hiểm. Bác sĩ nghiêm giọng bảo chị: "Sau gáy là trung khu vực yếu điểm của con người. Chị mà dùng lực mạnh thêm chút nữa thì hậu quả không thể lường trước được".

Nói thật, là mẹ của hai đứa trẻ, tôi rất hiểu cảm giác bị con làm cho tức đến phát điên, huyết áp tăng vọt, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Nhưng tôi vẫn chân thành nhắc nhở mọi người: Cơn giận là ác quỷ. 4 bộ phận này trên cơ thể con là "đường sống", dù có giận đến mấy cũng tuyệt đối không được động vào!

1. Sau gáy (Gáy)

Bạn đã từng bị thầy cô hay cha mẹ vỗ vào sau gáy chưa?

Hồi nhỏ, có bạn học ngủ gật trong giờ hay làm sai bài, thầy cô thường thích vỗ vào sau gáy. Giờ đây khi làm cha mẹ, những lúc con không nghe lời, chúng ta cũng quen tay giơ lên đánh vào sau gáy con.

Người lớn luôn nghĩ sau gáy dày thịt, xương cứng nên không sợ đau. Nhưng lại không biết rằng, sau gáy là trung khu điều khiển các hoạt động sống như hô hấp, nhịp tim – là "công tắc tổng" duy trì sự sống của cơ thể.

Vì muốn trút giận nhất thời, bạn tát một cái thì hả giận đấy, nhưng trẻ còn nhỏ, xương cốt còn rất giòn. Bạn nghĩ mình chỉ dùng ba phần lực, nhưng nhẹ thì khiến trẻ chóng mặt, buồn nôn, nặng thì có thể cướp đi tính mạng của con. Những tin tức như vậy chúng ta xem chưa đủ sao? Đến lúc đó hối hận thì có ích gì?

2. Thái dương

Xương sọ ở vùng thái dương là phần mỏng nhất trên toàn bộ hộp sọ, độ dày chỉ từ $1 - 2 ext{ mm}$. Hơn nữa, ngay bên dưới lại là mạng lưới thần kinh và mạch máu vô cùng phong phú.

Tôi xin kể cho mọi người một câu chuyện có thật: Đứa trẻ nhà hàng xóm ở quê tôi, chỉ vì hồi nhỏ nghịch ngợm mà trong lúc giận dữ, người cha đã tát cho một cú. Cú tát làm vùng thái dương của bé bị tổn thương, gây tụ máu trong sọ và dẫn đến mù lụa. Cả đời đứa trẻ coi như bỏ đi... Người cha hối hận cả đời thì sao chứ? Cũng đâu thể đổi lại đôi mắt cho con.

3. Tai

Vặn tai, tát vào mặt là phương pháp vô thức mà nhiều cha mẹ dùng để phạt con. Nhưng tôi chân thành khuyên mọi người: Tuyệt đối đừng làm vậy!

Nên nhớ rằng, màng nhĩ trong tai rất mỏng. Mỏng đến mức áp lực không khí từ một cú tát của bạn cũng đủ làm nó bị rách. Hậu quả là ù tai, chóng mặt, giảm thị lực, thậm chí là điếc tai. Một khi thính giác đã bị tổn thương thì không thể phục hồi được nữa.

4. Lưng

Khi con trai tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường dặn: "Buổi tối đi ngủ nhớ giữ ấm ngực và lưng cho con thì nó mới ít bị cảm."

Thực ra ngoài việc phòng cảm lạnh, ngực và lưng còn là "cánh cửa an toàn". Vùng ngực thì không cần nói nhiều, đặc biệt là phần trước ngực, cha mẹ thường dặn "đùa nghịch không được đấm vào ngực".

Tuy nhiên, vùng lưng lại rất ít người chú ý. Nhiều cha mẹ thậm chí còn nghĩ lưng "nhiều thịt, chịu đòn tốt". Con không nghe lời, người lớn đuổi theo sau rồi đấm hoặc đá một cái vào lưng con.

Cần biết rằng, cột sống chạy dọc toàn bộ phần lưng, là "đường cao tốc" của hệ thần kinh. Cột sống của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, cơ bắp xung quanh cũng chưa đủ để bảo vệ. Một cú đấm hay một cú đá của bạn rất có thể sẽ làm tổn thương dây thần kinh bên trong cột sống, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến rối loạn chức năng vận động của trẻ.

Nhiều cha mẹ có thể sẽ nói: "Thế hệ 8x chúng ta, hồi nhỏ ai chẳng bị đánh mà vẫn lớn lên đấy thôi?"

Tôi xin mọi người hãy tìm hiểu về thuật ngữ "Thiên kiến người sống sót" (Survivor Bias). Chúng ta không thể vì bản thân là "người may mắn sống sót" mà lấy lý do đó để tiếp tục làm tổn thương con cái mình. Cái mà bạn nghĩ là "xuống tay không nặng" hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả vĩnh viễn không thể đảo ngược.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Không đánh thì giáo dục bằng cách nào?

Kinh nghiệm của tôi gói gọn trong 3 từ: LẠNH - ĐỔI - NÓI.

LẠNH (Làm nguội): Khi cơn giận bốc lên, hãy tự làm mình bình tĩnh lại. Vào bếp uống một cốc nước, ra ban công hít thở sâu.

ĐỔI (Đổi hình phạt): Có thể thay đổi hình thức phạt khác, ví dụ như cắt giờ xem hoạt hình, giảm thời gian dùng điện thoại... Những cách này hiệu quả hơn hình phạt thể xác rất nhiều.

NÓI (Giao tiếp): Đợi cả hai bên cùng bình tĩnh, hãy dùng thái độ ôn hòa nhưng kiên quyết để trò chuyện với con, giúp con hiểu vì sao người lớn lại tức giận.

Trẻ con mới làm trẻ con lần đầu, chúng ta cũng mới làm cha mẹ lần đầu. Hãy cùng nhau học cách lớn lên!

Nguồn: Sohu