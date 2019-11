Thực nghiệm hiện trường vụ bà giết cháu ở đập nước: Bà nội bình tĩnh, lạnh lùng thực hiện lại toàn bộ hành vi

Chiều ngày 8/11, VTC đưa tin, lãnh đạo xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết vào chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã dẫn giải bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành) tới đập Bàu Ganh nơi xảy ra vụ án mạng để thực nghiệm lại toàn bộ hành vi sát hại cháu gái mình là Nguyễn Thị T. (SN 2008, học sinh lớp 6 trường THCS Hậu Thành).

Theo đó, cơ quan công an đã đưa nghi can Phạm Thị Hường diễn tả lại hành vi phạm tội của mình từ lúc đón cháu trên đường đi rồi gửi xe đạp vào quán tạp hóa và nhờ cháu chở đi đến đập nước Bàu Ganh.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc nhưng bị chặn từ xa để tránh ảnh hưởng quá trình thực nghiệm hiện trường.

Khoảng 15h cùng ngày, nghi can Hường được công an đưa đến đập nước Bàu Ganh. Tại đây, bà Hường đã diễn tả lại hành vi phạm tội của mình với cháu như lời khai tại cơ quan công an.

Cụ thể, bà Hường đã ngồi ở mép đập nước nhờ cháu kỳ cọ lưng. Bà Hường sau đó đã xô cháu T. xuống đập nước. Quá trình xô, bà Hường có ngã theo nhưng ở gần nên bám được lên bờ.

Tờ Người đưa tin cho biết, điều xót xa nhất trong buổi thực nghiệm này là bà Hường đã diễn tả lại toàn bộ hành vi với thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng. Khuôn mặt lầm lì của bà Hường khiến những người theo dõi buổi thực nghiệm cảm thấy rùng mình.

Vị trí bà Hường đẩy em T. xuống nước. Ảnh: VOV

Thi thể em T. tại Bàu Ganh. Ảnh: VOV

Do hiếu kỳ nên rất đông người dân đến tập trung theo dõi buổi thực nghiệm. Nhiều người đã rơi nước mắt khi đứng ngoài dõi theo hành vi man rợ của bà Hường.

Theo lời khai ban đầu, hai vợ chồng bà Hường nhận chăm sóc các con anh N.D.C. (bố bé T.) đi làm ăn trong miền Nam. Cháu T. được bà nuôi từ khi 3 tháng tuổi. Cách đây 2 tháng, anh C. về nhà sinh sống. Thời gian này, anh C. và bố đẻ (chồng bà Hường) thường hay xảy ra cãi.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm là đầu tháng 11/2019, trong bữa cơm gia đình, bà Hường gắp thức ăn cho chồng thì bị người con trai chửi bới. Bị con trai chửi bới, ông bố tủi giận và dọa sẽ tự tử. Sự việc khiến bà Hường ấm ức trong lòng.

Chiều 3/11, bà Hường gặp cháu T. trên đường và hai bà cháu đến nhà người thân để chơi. Để tiện di chuyển, bà Hường gửi xe của mình vào một hàng tạp hóa và ngồi sau xe T..

Tuy nhiên, hai bà cháu không gặp được người thân nên quay trở về. Trên đường đi, bà Hường nhắc đến chuyện bố T. hỗn láo nên hai bà cháu xảy ra cãi vã. Ấm ức vì chuyện bố của T., nay người cháu cũng cãi lại mình, bà Hường nảy sinh ý định giết cháu.

Kết thúc buổi thực nghiệm hiện trường, nghi can Phạm Thị Hường tiếp tục được đưa về trụ sở công an huyện Yên Thành để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.