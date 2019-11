Bà nội khai sát hại cháu ở Nghệ An: Vì mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình

Ông Cầu cho biết, cho tới thời điểm hiện nay, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ bà Hương (64 tuổi – bà nội nạn nhân) để tiếp tục mở rộng vụ án.



Lời khai ban đầu của bà Hương cho thấy, nguyên nhân chính là do mâu thuẫn gia đình. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên 2 vợ chồng người con trai của bà Hương đi làm ăn trong miền Nam, để cho ông bà nội nuôi cháu từ bé. Hai ông bà đều vất vả.

Đoạn đường 2 bà cháu gặp nhau và đi về phía đê

Mới đây bố cháu T. về ở với ông bà. Trong quá trình ở chung, gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bà Hương cho biết con trai bà hỗn hào với bố mẹ. Còn cháu T. ở với ông bà cũng không được ngoan ngoãn.

Về thông tin bố mẹ cháu bé có mua bảo hiểm cho cháu, vì thiếu tiền nên bà nội ra tay sát hại cháu nội, dựng hiện trường giả để lấy tiền bảo hiểm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết cơ quan chức năng chưa điều tra.

Nơi xảy ra sự việc

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, trưởng công an xã cho biết, bố của cháu bé có tính trầm, ít nói. Cháu T. mới sinh ra được vài tháng đã phải ở cùng ông bà nội.

Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1 tuần, bà Hương và anh này có xảy ra mâu thuẫn lớn, bà Hương cầm can rượu quăng ra sân rồi chửi bới.