Rộ thông tin bà nội sát hại cháu ở Nghệ An từng tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị T. (SN 2008, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tử vong nghi do bà sát hại, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Cường (trưởng Công an xã Hậu Thành) cho biết, vào khoảng tháng 3 năm 2018 bà Hương từng tham gia vào nhóm gọi là Hội thánh Đức chúa Trời.



Khu vực đê phát hiện xe đạp điện của cháu bé

"Bà này bị một bà hàng xóm rủ rê tham gia vào khoảng 1 tháng nhưng sau đó bị chính quyền địa phương phát hiện kịp thời, ngăn chặn và giao cho gia đình theo dõi. Sau đó không thấy còn hiện tượng nữa", công an địa phương cho biết.

Trước thông tin hàng xóm cho rằng, bà Hương có nợ của một số người khoản tiền "lặt vặt" gần chục triệu, ông Cường cho biết, về thông tin này công an chưa xác minh được, mà chỉ là lời người dân nói.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo thông tin PV nắm được, ngay sau khi bà từ Hà Nội trở về, nhiều người nhà của bà Hương đã rất bức xúc hỏi về vụ việc bé T nhưng bà Hương quanh co nói không biết. Chỉ đến khi được mời đến cơ quan chức năng để đấu tranh thì bà này mới thừa nhận ban đầu đã sát hại cháu gái. Tuy nhiên hiện tại vụ việc vẫn đang được làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng.

Bà Hương bị cho rằng có nợ nần

Khu vực bà Hương gửi xe để đi cùng cháu

Được biết, tại cơ quan công an, bà Hương cho biết có mâu thuẫn với con trai, bà này cho rằng con trai hỗn láo và đổi tội chính cháu gái cũng bướng bỉnh.

Tuy nhiên, trong buổi trao đổi với PV trưởng công an xã khẳng định cháu T. là em học sinh ngoan hiền, được mọi các bạn người quý mến.

Vụ việc đang được làm rõ.