Vụ bé gái bị bà nội sát hại: Những lời cay đắng, khổ đau của ông bố mất con

Liên quan đến vụ việc bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An, ngày 7/11, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang điều tra, làm rõ. Công an tỉnh này vẫn đang tạm giữ bà Phạm Thị Hường (SN 1954), trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân không ai khác chính là cháu N.T.T (11 tuổi), cháu ruột của bà Hường.



Người đau buồn nhất trong vụ án này có lẽ là anh N.V.C., cha ruột của bé T. Người đàn ông này vừa mất con, hung thủ không ai khác chính là mẹ ruột của mình. Từ khi sự việc xảy ra, anh C. suy sụp nặng, cứ thẫn thờ trước di ảnh của con gái.

Theo tìm hiểu của PV, anh C. có 4 người con, T. là con gái thứ 2. Vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ chồng anh C. phải vào miền Nam làm công nhân để kiếm sống. Bốn đứa con đành phải gửi cho ông bà nội chăm sóc. Riêng T. mới đẻ được 3 tháng tuổi, vợ chồng anh đã phải gửi cho ông bà chăm sóc.

Cách đây 2 tháng, anh C. từ miền Nam về quê sinh sống trong cùng một nhà với bố mẹ đẻ. Riêng vợ anh C. vẫn ở trong miền Nam tiếp tục làm việc để gửi tiền về nuôi các con. Anh C. xin đi làm thợ xây nên vẫn nhờ ông bà chăm sóc các cháu.

Rất đông người dân đến chia sẻ với gia đình nạn nhân.

"Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra đau lòng như vậy. Hôm đó, tôi đi làm cả ngày, đến chiều tối không thấy con về mới đi tìm. Mấy ngày sau thì phát hiện cháu tử vong ở đập…", anh C. buồn rầu nói.

Nghe tin con mất tích, vợ anh C. đã bắt máy bay về quê nhà. Vợ chồng anh “sốc” khi công an triệu tập bà Hường lên trụ sở làm việc, rồi bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết cháu. Anh C. từ chối thông tin thêm về vụ việc.

Theo đó, vào chiều 3/11, em N.T.T. đi sinh nhật cùng nhóm bạn. Đến 16h30 cùng ngày, T. xin về nhà trước vì nhà xa. Khoảng gần 17h cùng ngày, bà Hường đi đến một quán tạp hóa ven đường gửi xe lại rồi chặn cháu T. nhờ chở đi. Bà Hường sau đó nhờ cháu T. chở đến đập nước Bàu Ganh. Tại đây bà Hường xô cháu T. xuống khiến cháu tử vong.

Hình ảnh cuối ghi lại cảnh hai bà cháu.

Khoảng 19h cùng ngày, bà Hường trở về lấy xe đạp 1 mình. Đến 21h cùng ngày thì người này bắt xe ra Hà Nội, 1 ngày sau mới về. Ở nhà không thấy T. về nên người thân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 5/11, người thân phát hiện thi thể em T. nổi trên đập nước Bàu Ganh.

Bà nội cháu T. sau đó bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch xã Hậu Thành cho hay, ở địa phương T. đang học lớp 6, ngoan ngoãn và học khá. Từ trước tới nay, T. chưa xảy ra to tiếng hay cãi vã gì với người bà của mình nên tin bà sát hại T. vì cháu hỗn láo khiến ai nấy đều rúng động.

Cô giáo Đoàn Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm của T. cho biết, từ khi vụ việc đau lòng xảy ra với T., bạn bè và cả lớp ai nấy đều đau buồn, ám ảnh. Nhiều học sinh nữ trong lớp bật khóc khi nghe tin về T.

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết theo thông tin từ chính quyền cơ sở báo lại, trước đây bà Hường có đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Hiện nguyên nhân vụ việc bên cơ quan công an đang tập trung điều tra, làm rõ.