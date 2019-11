Vụ bà nội nhẫn tâm giết hại cháu gái ở Nghệ An: Nạn nhân ở cùng ông bà từ bé

Chiều 6/11 PV đã trở lại địa phương để tìm hiểu thêm về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Cường (trưởng Công an xã Hậu Thành) cho biết, nguyên nhân chính thức vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng cấp trên điều tra làm rõ.

Nơi thi thể bé gái được phát hiện nổi lên hồ Bàu Ganh

Địa điềm phát hiện chiếc xe đạp của nạn nhân

Tuy nhiên, là người ở địa phương và những thông tin thu thập được ông Cường cho biết, bà Phạm Thị Hương (65 tuổi) chưa có tiền án, tiền sự.

Bố mẹ bé gái sinh được 4 đứa con (nạn nhân là con gái thứ 2). Tất cả đều ở với ông bà nội, còn 2 vợ chồng đều đi làm trong miền Nam. Được biết, bé T. ở với ông bà nội từ khi mới 4 tháng tuổi.

"Các cháu ở nhà ông bà nội chăm sóc và cho ăn học tất, tuy nhiên kinh tế thì do bố mẹ cháu gửi về", ông Cường thông tin.

Hai bà cháu gặp nhau khi T. trên đường đi sinh nhật về.

Sau đó ghé vào một quán đại lý gần đó.

Bà Hương gửi xe đạp rồi quay ra đi với cháu T.

Nói về vụ việc, trưởng công an xã cho hay, bố cháu bé mới đi làm xa về nhà, cách đó 1 tuần giữa bà nội và anh này có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, bà Hương dùng can rượu đổ tứ tung ra sân và chửi bới.

Chiều hôm xảy ra sự việc (3/11), cháu T. rời khỏi nhà đi sinh nhật bạn. Nhưng tối cùng ngày gia đình không thấy cháu T. về, bà nội cũng không liên lạc được. Quá trình tìm kiếm người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh. Trên bờ có chiếc đạp điện của em.

Nghi ngờ em T. đuối nước, nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh mò, tìm kiếm em T. nhưng không thấy. Người thân cũng nghi ngờ em T. bị giết hại nên trình báo cơ quan công an.

Đê Bàu Ganh có chiếc đập cao

Trong thời gian này, khi liên lạc được thì bà Hương nói rằng đi đến nhà người bạn cùng xóm (lúc này là khoảng 8h tối 3/11). Người bạn này đang chuẩn bị đi Hà Nội để sớm mai khám bệnh nên bà Hương xin đi cùng để kiếm việc. Được sự vận động của gia đình nên khoảng gần 20h ngày hôm sau thì bà Hương về đến nhà nhưng tỉnh bơ coi như không biết gì.

Cũng trong thời gian này, hàng chục cán bộ cảnh sát và các lực lượng chức năng vào cuộc.

Qua trích xuất camera của các ngôi nhà trên đoạn đường làng cho thấy, lúc 16h29 phút, ngày 3/11 hai bà cháu gặp nhau tại một đoạn đường cách nhà không xa. Sau đó bà Hương vào một quán đại lý ngay gần để gửi xe, cháu T. đứng ngoài đợi rồi hai bà cháu cùng đi tiếp về phía đập Bàu Ganh.

Đến 18h 36 phút cùng ngày, bà Hương quay lại lấy xe đạp nhưng không có cháu gái đâu.

Đến 5h30' sáng ngày 5/11, thi thể cháu T được phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh. Cuối cùng thì bà Hương đã cúi đầu nhận tội.

Được biết, vợ chồng bà Hương có 3 người con, trong đó bố cháu T. là con trai trầm tính, ít nói. Dưới đó là 2 người con gái nhưng cũng đều ở xa.

Khi bà Hương quay lại lấy xe đạp thì chỉ có 1 mình.

Lối đi về nhà bé gái cách hiện trường khoảng 3km.

Trước đó, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người phụ nữ tên H. (65 tuổi, trú xã Hậu Thành) để điều tra vì liên quan đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị T. (SN 2008). Bà H. chính là bà nội của nữ sinh T.

"Hiện công an đang tạm giữ bà nội nạn nhân để lấy lời khai điều tra vụ việc. Bước đầu người này đã thừa nhận giết hại cháu", một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành nói.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.