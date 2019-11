Thông tin đồn đoán bà nội sát hại cháu mục đích trục lợi bảo hiểm?

Sáng 7/11, trả lời PV bên lề Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cháu gái học lớp 6 ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) nghi bị bà sát hại do mâu thuẫn gia đình. Cho tới thời điểm hiện nay, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ bà Phạm Thị Hương (64 tuổi – bà nội nạn nhân) để tiếp tục mở rộng vụ án.

Khu vực xảy ra vụ án

Trả lời về thông tin đồn rằng, bố mẹ cháu bé có mua bảo hiểm cho cháu, vì thiếu tiền nên bà nội ra tay sát hại cháu nội, dựng hiện trường giả để lấy tiền bảo hiểm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết cơ quan chức năng chưa điều tra.

Sáng cùng ngày, chia sẻ với báo chí, ông nội của nạn nhân cho biết, vợ chồng con trai ông đi làm ăn xa nên gửi lại ông bà nuôi dưỡng các cháu. Bà Hương có mua cho cháu T., 02 gói bảo hiểm, một gói có giá trị 5 triệu đồng và 1 gói có giá trị 6 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Duy Cường - trưởng Công an xã Hạ Thành cho hay, đây mới là thông tin người dân xôn xao, còn địa phương vẫn chưa xác minh.

Ông Cường cho biết thêm, cháu T. có 4 anh chị em đều ở cùng với ông bà để bố mẹ đi làm ở miền Nam. Riêng bản thân cháu T. được ông bà chăm sóc từ khi mới 4 tháng tuổi. Toàn bộ tiền nuôi ăn học cho các cháu đều do vợ chồng người con trai (bố cháu) cung cấp.

Bà Hương đang gửi xe để đi cùng cháu

Theo lời khai ban đầu của bà Hương, trong quá trình nuôi cháu, ông bà gặp nhiều vất vả. Mới đây, bố cháu T. từ miền Nam trở về, ở chung với ông bà. Trong quá trình ở chung xảy ra nhiều mâu thuẫn, bà cho rằng con trai quá hỗn láo.



Cách đây 1 tuần, bà Hương mua một ít măng, thịt lợn về nấu cơm cho cả nhà ăn. Lúc ăn cơm, bà Hương có gắp cho chồng một miếng thịt nhưng con trai bà có chửi và lấy lại miếng thịt rồi bỏ sang cho con. Thấy vậy, chồng bà Hương khóc, đòi tự tử nên bà rất tức, lúc đó liền mang cả can rượu ra sân đổ.

Con đê nơi phát hiện tang vật

Cũng liên quan đến nghi phạm, trưởng công an xã xác nhận bà Hương chưa có tiền án, tiền sự gì.



Vào hồi đầu tháng 3/2018. bà Hương đi theo một người hàng xóm, tham gia vào nhóm tà đạo gọi là Hội thánh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, do được chính quyền địa phương phát hiện kịp thời và bị ngăn chặn.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.