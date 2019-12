Hệ quả của Jihyo (TWICE) khi cặp kè với Kang Daniel: Bị antifan ném đá, phải òa khóc vì quá áp lực

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cặp đôi hot nhất nhì Kpop hiện nay "center quốc dân" Kang Daniel và "mỹ nhân ngực khủng" Jihyo (TWICE) đã chia tay sau 3 tháng bị bắt gặp hẹn hò.

Được biết, thông tin này do nữ diễn viên người Indonesia - Luna Maya chia sẻ trên livestream khi được một nhân viên của công ty Kang Daniel xác nhận.

Cũng trong thời điểm này, người hâm mộ cũng không khỏi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh của Jihyo bật khóc nức nở trong concert của nhóm. Nhiều người cho rằng, rất có thể nữ thần tượng đã không chịu được sự chỉ trích của netizen nên đã òa khóc.

Hình ảnh Jihyo bật khóc trong concert của nhóm ngay sau có tin đồn đã chia tay Kang Daniel khiến nhiều người xót xa.

Nhìn lại khoảng thời gian từ khi ra mắt cho đến thời điểm hiện tại, nhiều fan không khỏi lo lắng cho Jihyo khi cô chính là thành viên gặp nhiều áp lực.

Jihyo - Từ mỹ nhân nóng bỏng nổi tiếng đến kể tội đồ của antifan

Jihyo không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người đối diện mà còn có body vô cùng nóng bỏng, giúp nữ thần tượng trở nên nổi bật hơn so với các thành viên cùng nhóm.

Jihyo sở hữu khuôn mặt xin xắn cùng body vô cùng nóng bỏng.

Được xem là một trong những thành viên có nhan sắc nổi bật nhất và sở hữu lượng fan riêng vô cùng hùng hậu, tuy nhiên việc nữ thần tượng vướng vào scandal tình ái với "center quốc dân" Kang Daniel và bị tờ Dispatch phanh khui hồi đầu tháng 8 vừa qua, đã khiến nữ thần tượng hứng chịu vô số lời chỉ trích từ antifan.

Đương nhiên, quan điểm của netizen Hàn đối với idol nữ khi hẹn hò sẽ rất khắc khe và trưởng nhóm TWICE chính là người đã phải hứng chịu vô số gạch đá từ sự việc này.

Jihyo là người bị chỉ trích nhiều nhất sau thông tin hẹn hò với Kang Daniel.

Hình ảnh Jihyo xuất hiện bơ phờ, cuối gầm mặt ở sân bay ngay sau khi bị tờ Dispatch phanh phui hẹn hò với Kang Daniel khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Vào thời điểm ấy, không riêng gì Jihyo bị antifan ném đá, mà TWICE cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Cụ thể, tài khoản Spotify của TWICE đã bị hack và tự phát ra một ca khúc có giai điệu rất kinh khủng. Nhiều người cho rằng thủ phạm hack tài khoản của TWICE và đưa bài hát nói này vào có thể là 1 fan cuồng đang thất vọng về tin hẹn hò giữa Jihyo và Kang Daniel, qua đó muốn "dằn mặt" nữ idol.

Vào thời điểm xác nhận thông tin hẹn hò của Jihyo, tài khoản Spotify bị hack và phát ra ca khúc vô cùng rùng rợn.

Dành 10 năm thanh xuân để làm thực tập sinh nhưng khi ra mắt vẫn bị ném đá

Jihyo sinh ngày 1/2/1997 tại Guri, Gyeonggi-do, Hàn Quốc và ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ TWICE nhà JYP vào năm 2015. Tuy nhiên để có thể giành được suất debut, Jihyo đã phải trải qua 10 năm luyện tập và còn phải tham gia cuộc thi sống còn khắc nghiệt có tên SIXTEEN do JYP tổ chức.

Jihyo đã phải trải qua 10 năm luyện tập mới có suất ra mắt trong đội hình cùng TWICE.

Có thể nói, Jihyo chính là thành viên gian truân nhất của TWICE khi phải mất khá nhiều thời gian để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ thần tượng, nhưng khi chính thức được ra mắt, nữ thần tượng vẫn bị netizen "ném đá" khi xuất hiện với thân hình mũm mĩm, nhan sắc kém tầm so với các thành viên khác trong đội hình TWICE. Chính vì vậy, trong những năm đầu mới debut, Jihyo luôn tự ti mỗi khi xuất hiện trước mặt công chúng.

Jihyo từng bị chê bai rất nhiều vì thân hình mũm mĩm.

Trước sức ép không hề nhỏ của netizen Hàn, Jihyo đã phải luyện tập rất nhiều và 4 năm sau khi ra mắt, cô nàng mũm mĩm ngày nào đã lột xác ngoạn mục, trở thành một trong những thành viên đông fan nhất nhóm.

Mặc dù phải trải qua rất nhiều khó khăn để được debut và nhận nhiều lời mỉa mai từ dư luận nhưng Jihyo lại làm rất tốt vai trò trưởng nhóm, chăm sóc các thành viên khác. Bên cạnh đó, nữ thần tượng luôn mang theo nguồn năng lượng tích cực và nụ cười để cổ vũ những người xung quanh.