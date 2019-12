Áp lực vì bị gắn mác "ngậm thìa vàng" của TWICE, ITZY bật khóc nức nở trên sân khấu dù đã nhận 4 giải tân binh?

Tối 1/12, ITZY đã tổ chức thành công showcase của nhóm tại Đài Loan. Cuối đêm diễn, các thành viên đã không giấu được sự xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu.

Ngay khi chứng kiến cảm xúc của các cô nàng ITZY dâng trào, netizen đã suy đoán nguyên nhân khiến các thành viên bật khóc. Có người cho rằng 5 gái đơn giản vì quá xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của fan ở Đài Loan, nhưng cũng không ít người khẳng định girlgroup nhà JYP bật khóc áp lực "ngậm thìa vàng".



ITZY bật khóc nức nở trong showcase của nhóm diễn ra tại Đài Loan.

Hinh ảnh ITZY xuất hiện tại showcase ở Đài Loan.

Ngay từ thời điểm ra mắt, ITZY đã nhận được sự chú ý rất lớn từ phía khán giả khi có xuất phát điểm từ "ông lớn" JYP và danh tiếng của nhóm nhạc "đàn chị" TWICE, tuy nhiên đây cũng là rào cản lớn của 5 thành viên khi bị cho là dựa hơi.



Đã có rất nhiều lời bàn tán xoay quanh sự nổi tiếng của ITZY.

Tuy nhiên thật may là JYP đã nhanh chóng định hướng ITZY đi theo phong cách girlcrush, khác hoàn toàn so với TWICE nên nhóm cũng dần định hình được dấu ấn riêng của mình. Mới đây nhất, girlgroup 5 thành viên cũng đã xuất sắc nhận thêm chiếc cúp thứ 4 ở hạng mục Tân binh nữ của năm tại lễ trao giải MMA 2019.

Ngoài ra, 2 ca khúc của ITZY là Dalla Dalla và ICY đã xuất sắc lọt vào top 5 bài hát của nhóm nữ Kpop có lượt stream cao nhất trên Melon trong năm 2019, cho thấy phong cách âm nhạc mà nhóm đang đi là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, để thoát khỏi cái bóng của "đàn chị" TWICE thì ITZY cần phải thêm rất nhiều thời gian để có thể chứng tỏ được thực lực.

Dù được đánh giá là "tân binh khủng long" nhưng ITZY vẫn cần có thêm thời gian để chứng tỏ thực lực của nhóm.

ICY - ITZY