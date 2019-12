Giữa tin đồn đã chia tay Jihyo (TWICE), Kang Daniel bị tố được nhà đài ưu ái, giật cúp từ tay AOA dù bài mới kém tiếng

Tối 3/12, Kang Daniel góp mặt trong chương trình âm nhạc The Show để quảng bá cho ca khúc mới có tên Touchin'. Đây cũng là lần đầu tiên "center quốc dân" xuất hiện ngay giữa lùm xùm nghi vấn đã chia tay mỹ nhân Jihyo (TWICE).

Cũng trong chương trình, Touchin' của Kang Daniel được nhà đài công bố là ca khúc giành chiến thắng trước 2 đối thủ khác là AOA và Astro.

Touchin' của Kang Daniel là ca khúc giành chiến thắng trên sân khấu The Show tuần này.

Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, nhiều fan của AOA lại bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng đài SBS đã tính sai kết quả và nghi ngờ có sự ưu ái giành cho Kang Daniel.

Cụ thể, nhiều fan của AOA đã chỉ ra rằng điểm album bán ra và thứ hạng nhạc số ca khúc Come See Me của AOA đều rất vượt trội nhưng chỉ được nhà đài tính là 1120 điểm. Trong khi đó, Touchin' của Kang Daniel dù không phát hành đĩa cứng và thứ hạng trên iChart lại thấp hơn Come See Me nhưng được "ăn trọn" 4000 điểm khiến AOA ra về tay trắng.

Điểm album và nhạc số của Kang Daniel được tính trọn 4000 điểm khiến nhiều người bất ngờ.

Thứ hạng trên iChart giữa Touchin' và Come See Me có sự chênh lệch rất lớn.

Việc AOA hụt cúp The Show và Kang Daniel bất ngờ được vinh danh cũng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, đây là lỗi của nhà đài, tuy nhiên vẫn có những bình luận nhắm thẳng vào Kang Daniel khi nghi ngờ "center quốc dân" được ưu ái.

Fan Việt và quốc tế tranh cãi xoay quanh việc Kang Daniel được "ắm trọn" 4000 điểm.

Trước loạt bằng chứng được đưa ra, người hâm mộ của AOA đều không giấu được sự bức xúc. Nhanh chóng sau đó, từ khóa #더쇼_해명해 (The Show_ Hãy giải thích) cũng lọt top Trending trên Twitter nhẳm yêu cầu nhà đài phải có câu trả lời thỏa đáng nhất giúp AOA đòi lại công bằng.

Touchin' là ca khúc nằm trong single cùng tên được Kang Daniel phát hành hôm 25/11. Đây cũng là màn tái xuất đầu tiên của anh sau mini album đầu tay Color on m được ra mắt hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Mặc dù MV được đầu tư khá bài bản chỉn chu, tuy nhiên Touchin' lại bị lép vế khi ra mắt cùng thời điểm với các "quái vật nhạc số" như: EXO, IU, AOA.