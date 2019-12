Kết quả MMA 2019: BTS "hốt trọn" 4 Daesang, Chungha vượt mặt TWICE giành giải Best Dance

Danh sách nghệ sĩ chiến thắng của MMA 2019:



Daesang Nghệ sĩ của năm: BTS

Daesang Album của năm: BTS "Map of the Soul: Persona"

Daesang Ca khúc của năm: BTS "Boy with Luv" feat. Halsey

Daesang Thu âm của năm: BTS "Map of the Soul: Persona"

TOP 10 MELON: EXO, MAMAMOO, BTS, Bolbbalgan4, MC the Max, Jannabi, Jang Beom June, Chungha, Taeyeon, Heize.

Tân binh xuất sắc nhất: ITZY (Nữ), TXT (Nam)

Nghệ sĩ Hot Trend: AB6IX

Nghệ sĩ được Cư dân mạng yêu thích nhất: BTS

Ca khúc Ballad xuất sắc nhất: Taeyeon "Four Seasons"



Ca khúc Rap/Hip hop xuất sắc nhất: Epik High "Love Drunk" feat. Crush

Ca khúc Dance xuất sắc nhất (Nam): BTS "Boy With Luv" feat. Halsey

Ca khúc Dance xuất sắc nhất (Nữ): Chungha "Gotta Go"

Ca khúc R&B/Soul xuất sắc nhất: Heize "We Don't Talk Together" feat. Giriboy (Prod. Suga)

Ca khúc Rock xuất sắc nhất: N.Flying "Rooftop"

Ca khúc Trot xuất sắc nhất: Hong Jin Young "Love Tonight"

Ca khúc Indie xuất sắc nhất: MeloMance "You&I"

OST xuất sắc nhất: Gummy "Remember Me" (Hotel de Luna)

Ca khúc Pop xuất sắc nhất: Billie Ellish "Bad Guy"

MV xuất sắc nhất: Kang Daniel "What Are You Up To?"



Nhạc sĩ xuất sắc nhất: Pdogg

Sân khấu của năm: SEVENTEEN "WORLD TOUR Ode To You in SEOUL"

Kakao Hot Star: BTS

1theK Best Performance: The Boyz