Vừa có tin đồn chia tay Kang Daniel, Jihyo (TWICE) bật khóc nức nở ngay trong concert khiến fan xót xa

Tối 1/12, TWICE tiếp tục chuyến lưu diễn tại Nagoya, Nhật Bản thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả đến tham dự.

Trong đêm nhạc, người hâm mộ vô cùng thoả mãn vì đã được thưởng thức những sân khấu của nhóm cũng như của các thành viên.

Đặc biệt ở tiết mục trình diễn ca khúc Wishing, thành viên Jihyo đã mê hoặc khán giả bởi giọng hát ngọt ngào nhưng cũng không kém phần nội lực của mình. Đến giữa ca khúc, bỗng nước mắt của cô chực trào khiến người xem cảm thấy khó hiểu và không biết đã xảy ra chuyện gì lúc đó.

Hình ảnh Jihyo bỗng dưng bật khóc trong concert được người hâm mộ chuyền tay nhau.

Trước hình ảnh Jihyo bỗng dưng bật khóc ngay trong concert của nhóm, nhiều người hâm mộ cho rằng có thể nữ thần tượng đang gặp vấn đề về sức khoẻ khi phải thực hiện lịch trình liên tục. Tuy nhiên vẫn có những nghi vấn xoay quanh tin đồn giữa Jihyo và Kang Daniel đã chia tay, do nữ diễn viên người Indonesia Luna Maya chia sẻ trên livestream tối 30/11 khiến người hâm mộ xôn xao.

Người hâm mộ nghi ngờ Jihyo bật khóc là vì tin đồn chia tay Kang Daniel.

Fan xót xa trước hình ảnh leader nhà TWICE bật khóc ngay trong concert.

Jihyo sinh ngày 1/2/1997 tại Guri, Gyeonggi-do, Hàn Quốc và được ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ TWICE nhà JYP vào năm 2015. Khi còn là học sinh lớp 3, Jihyo đã tham gia vào cuộc thi Junior Naver và giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Sau đó, cô được JYP phát hiện và chính thức gia nhập công ty từ ngày 15/7/2005. Trước khi debut, Jihyo cũng đã xuất hiện trong MV Only You của nhóm Miss A.

Jihyo gây ấn tượng cho người hâm mộ bằng gương mặt xinh đẹp, dễ thương, đôi mắt to tròn. Cùng với các thành viên còn lại, nàng leader đã dẫn dắt TWICE ngày càng phát triển với nhiều bản hit đình đám như Cheer Up, TT, What Is Love, Likey.