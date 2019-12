Trước khi TWICE nổi tiếng, ca khúc này giúp JYP mang về lợi nhuận khủng nhất, Nayeon và Dahyun nghe xong "đơ người"

Tập phát sóng mới nhất của chương trình Ask Us Anything chào đón sự xuất hiện của "ông trùm" Park Jin Young cùng 2 "gà cưng" nổi tiếng đang hoạt động trong nhóm TWICE là Nayeon và Dahyun.

Đã lâu không tham gia bất kỳ chương trình truyền hình nào, sự xuất hiện của Park Jin Young nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong chương trình, khi Lee Sang Min hỏi Park Jin Young rằng ca khúc nào đã mang lại nhiều tiền bản quyền nhất, Dahyun đã mạnh dạn đoán: "Liệu có phải là 1 ca khúc của TWICE?".

Trước câu hỏi thú vị này, Park Jin Young chia sẻ: “Có lẽ đó là 1 bài hát của TWICE bởi bây giờ làn sóng Kpop đã phủ sóng trên toàn thế giới nên tiền bản quyền được đổ về từ nhiều nước. Tuy nhiên, trước đây ca khúc mang lại nhiều tiền bản quyền nhất là Nobody của Wonder Girls. Tôi đã nhận được 1 số tiền mà chính bản thân tôi còn không thể tin nổi”.

Nayeon và Dahyun bất ngờ trước tiết lộ của chủ tịch JYP về ca khúc mang lại cho công ty doanh thu khủng nhất trước đây.

Nobody - Wonder Girls

Chia sẻ về bản hit được phát hành năm 2008, "ông trùm" JYP cho biết: “Tôi đã tự hỏi rằng làm cách nào mà sau khi chúng tôi tái hiện lại phong cách retro, Wonder Girls lại nhận được tình yêu mến của khán giả từ nhiều quốc gia đến thế. Tôi đã viết cả Tell Me, So Hot và lần lượt phát hành các ca khúc này".

Tell Me - Wonder Girls

So Hot - Wonder Girls

Ra mắt cùng thời điểm với Wonder Girls, Kim Heechul của Super Junior bày tỏ: “Cả 3 ca khúc đó đều rất thành công và được nhiều khán giả yêu mến”, khiến Kang Ho Dong hỏi Park Jin Young về nguồn cảm hứng sáng tác.

Trước câu hỏi này, Park Jin Young cho biết: “Có những lúc tôi sáng tác dựa trên các âm thanh. Khi đặt hơi thở làm âm thanh chủ đạo, tôi đã viết lời dựa trên âm thanh đó và nó chính là nguồn cảm hứng của ca khúc Coming of Age Ceremony. Tôi cũng đã viết 1 ca khúc với nhịp tim đập là âm thanh chủ đạo, đó chính là Heartbeat. Tôi cũng thích âm thanh của kim đồng hồ, bởi vậy ca khúc 24 hours được ra đời”.



Park Jin Young cho biết có rất nhiều ca khúc mà ông sáng tác dựa vào những âm thanh quen thuộc trong cuộc sống.

Coming of Age Ceremony - Park Ji Yoon

24 hours - Sunmi

Được biết, hôm 30/11, Park Jin Young cũng đã phát hành MV FEVER với sự góp giọng của 2 rapper SUPERBEE và BIBI. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 trong năm 2019 mà ông tung ra sau This small hand nhằm chào đón sự ra đời của cô con gái đầu lòng.