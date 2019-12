Hồi ức ùa về với "Mắt biếc": Nơi Huế hiện lên vừa lạ vừa quen, khung cảnh xưa khiến khán giả bồi hồi

Sau khi teaser trailer của Mắt biếc được trình làng hồi giữa tháng 7, những fan ruột của cuốn tiểu thuyết cùng tên lại vô cùng trông ngóng những thước phim hậu trường được tiết lộ trước thềm công chiếu.

Đúng như trong những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh, video hậu trường cũng đã hé lộ quá trình tái hiện lại những khung cảnh xưa cũ của thập niên 60s-70s. Tại đây, Huế hiện lên vừa lạ, vừa quen khiến người xem không khỏi bồi hồi, xúc động.

Video hậu trường Mắt biếc

Với độ dài 3 phút 52 giây, toàn bộ những khung cảnh quê nhà được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết trong tiểu thuyết đã được tái hiện chân thực qua từng khung hình, từng dãy nhà, con phố, từng chiếc xe bon bon trên đường khiến người xem lại càng thêm háo hức chờ ngày phim công chiếu.

Chia sẻ về những bối cảnh được thực hiện tại Huế, đạo diễn Victor Vũ cho biết: "Đoàn đã tìm ra được nhiều bối cảnh ở Huế mà có thể sử dụng trong phim của mình. Mình có thể thấy được cái vẻ đẹp mà dễ dàng hình dung nếu quay ở những bối cảnh này, những góc này thì khi lên phim sẽ thuyết phục được khán giả, đây chính là bối cảnh của thời đó, thập niên đó".

Bối cảnh của Mắt biếc đều thực hiện tại Huế.

Sẽ rất thiếu sót nếu như bỏ qua những tiết lộ cho bối cảnh những nữ sinh trong bộ áo dài xuất hiện lúc tan trường, đạo diễn Victor Vũ thể hiện sự tâm đắc đối với điều này: "Trường học là bối cảnh mà Victor yêu thích nhất trong bộ phim này và cũng là bối cảnh đầu tiên mà mình chọn quay".

Victor Vũ cho biết bản thân rất tâm đắc với bối cảnh nữ sinh tan trường trong Mắt biếc.

Trong đoạn video hậu trường, đạo diễn Victor Vũ cũng đã làm rõ vấn đề mà nhiều fan của cuốn tiểu thuyết Mắt biếc từng thắc mắc chính là rừng sim trong phim không mang không khí u buồn, ảm đạm mà lại tươi sáng, thơ mộng đến không ngờ: "Rừng sim của Mắt biếc sẽ rất khác so với rừng sim trong tiểu thuyết. Nó vừa lãng mạn, dịu kỳ lại rất trong sáng. Đó là lý do tại sao mà mình chọn đồi Thiên An làm bối cảnh trong Mắt biếc".

Để tái hiện lại các cảnh thời xưa là một thách thức rất lớn vì có nhiều thứ không còn tồn tại, thế nên phần mỹ thuật là yếu tố rất quan trọng trong phim. Vị đạo diễn tài ba thể hiện sự trân trọng đối với những yếu tố này: "Mỹ thuật là thứ rất quan trọng, nó bao gồm thiết kế, phục trang, make-up, chỉnh màu. Tất cả mọi thứ phải hài hòa với nhau".

Mỹ thuật là yếu tố không thể thiếu trong bối cảnh của Mắt biếc.

Mắt biếc khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 20/12/2019.