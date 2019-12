"Crash Landing On You" tập 5: Hyun Bin bị Son Ye Jin trừng trị vì "qua đêm" với gái lạ

Tiếp tục diễn biến hành trình vượt biên trở về Hàn Quốc của Yoon Se Ri (Son Ye Jin), tập 5 của Crash Landing On You (tạm dịch: Hạ cánh nơi anh) lại một lần nữa khiến khán giả cười ngất với độ đáng yêu của cặp đôi oan gia Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) và nàng tài phiệt xứ Hàn - Yoon Se Ri.

Sau khi biết Jung Hyuk đã có hôn thê và cả hai đang vi vu ở một nơi nào đó, Se Ri cứ như kẻ thất tình, liền xin gặp hội chị em trong làng để kể khổ và tiết lộ Jung Hyuk đang có bồ nhí.



Se Ri gặp hội chị em trong làng, bày trò kể lể Jung Hyuk đang cặp kè với gái lạ.

Vốn từng được Jung Hyuk giới thiệu rằng cô là hôn thê sắp cưới, thế nên khi nghe Se Ri kể khổ về Jung Hyuk chơi trò "bắt cá hai tay", hội chị em trong làng liền nhanh chóng tin theo. Chỉ vài câu nói lươn lẹo khi cho rằng mình là kẻ bị hại, Se Ri đã chiếm được sự đồng cảm. Và cũng tại đây, cô nàng đã được hội chị em tận tình chỉ cách trị Jung Hyuk, dù trước đó Jung Hyuk chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái trong làng.

"Như mọi người đều biết, trong mắt tôi Jung Hyuk là người rất tốt. Tuy vậy theo ý kiến của tôi, kẻ đã đính hôn lại còn dám đi chơi với người phụ nữ khác phải bị em bẻ cổ".

"Chị đại" trong làng bức xúc sau khi nghe Se Ri kể về Jung Hyuk.

Bày trò để trừng trị Jung Hyuk vì tội đi chơi với gái, Se Ri đơ toàn tập khi được hội chị em nhiệt tình hiến kế.

Sau cuộc vui và được hội chị em hướng dẫn cách trị tội Jung Hyuk, Se Ri liền mang đống vỏ bia "giăng" trước cửa với mục đích cấm không cho anh chàng bước vào nhà vì tội đi qua đêm.

Đúng như kế hoạch, ngay khi Jung Hyuk vừa bước vào, Se Ri liền giả vờ cảnh cáo anh chàng không được bước qua khỏi vạch lon nếu không cô sẽ phóng chiếc dao đang cầm trên tay ngay tức khắc: "Cứ coi như đó là vỹ tuyến, hai bên không được vượt qua. Chỉ cần không vượt qua ranh giới thì sẽ không có chiến tranh. Mong anh chú ý cho", khiến Jung Hyuk sợ xanh mặt và phải xin lỗi cô rối rít.

Se Ri cảnh cáo Jung Hyuk không được bước qua vạch lon mà cô đã để sẵn.

Se Ri mừng ra mặt khi bày trò đối với Jung Hyuk.

Anh chàng quân nhân ngáo ngơ trước màn trị tội của Se Ri.

Hiện tại, phân đoạn trừng trị người yêu của Son Ye Jin đối với Hyun Bin trong tập 5 Crash Landing On You đang nhận được vô số lời bình luận của dân mạng. Đa số đều nhận xét diễn xuất của cặp đôi "oan gia" vô cùng dễ thương và Crash Landing On You chẳng khác gì phim hài trá hình dù được gắn mác phim lãng mạn.

Khán giả không nhịn được cười trước màn trị tội hài hước của Son Ye Jin đối với Hyun Bin.

Crash Landing On You xoay quanh tình yêu của nữ thừa kế người Nam Hàn tên Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và một sĩ quan Bắc Hàn tên Jung Hyuk (Hyun Bin). Trong một lần nhảy dù, nàng đã trót phải đáp xuống trên lãnh thổ Bắc Hàn vì điều kiện thời tiết và tình cờ "rơi vào tay" một chàng sĩ quan. Trong quá trình Jung Hyuk giúp Se Ri che giấu thân phận và bảo vệ cô, hai người đã dần nảy sinh tình cảm. Bộ phim hiện là át chủ bài cuối năm của tvN và được kì vọng sẽ trở thành "bom tấn" kết năm 2019 một cách thật hoành tráng.

Đón xem tập 6 Crash Landing On You sẽ lên sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), Chủ Nhật, ngày 29/12 trên kênh tvN.