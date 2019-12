Cả thế giới ra đây mà xem, Hyun Bin cưỡng hôn Son Ye Jin ngay tập 3 "Crash Landing On You"

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 3 Crash Landing On You (tạm dịch: Hạ cánh nơi anh) mở đầu với màn giải vây của Jung Hyuk (Hyun Bin). Để cứu sống Se Ri (Son Ye Jin), Jung Hyuk buộc phải nói nóii dối rằng Se Ri chính là vợ sắp cưới của anh khiến Jo Chul Kang phải cho quân rút lui để tìm cơ hội khác.

Việc Jung Hyuk công khai Se Ri chính là hôn thê của mình đã khiến các cô hàng xóm được dịp soi mói. Để tránh bị lộ, Jung Hyuk và Se Ri bỗng dưng thành đôi tình nhân. Và cũng từ đây, những tình huống dở khóc, dở cười của cả hai chính thức bắt đầu.

Jo Chul Kang cho quân rút lui sau khi cố tình tìm kiếm bằng chứng để hại Jung Hyuk.

Jung Hyuk và Se Ri phải đóng cảnh ngọt ngào trước mặt những cô hàng xóm nhiều chuyện.

Từ sáng hay tối, trước nhà Jung Hyuk cũng đều rất nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của những cô hàng xóm.

Trong một diễn biến khác, vị hôn thê thật sự của Jung Hyuk là Seo Dan bất ngờ về nước sau 10 năm đi du học ở nước ngoài. Trong khi đó, vì thương vụ làm ăn khá lớn mà Goo Seung Joon - "tình" cũ của Se Ri cũng đến Bắc Hàn và hợp tác cùng Jo Chul Kang.

Goo Seung Joon - tình cũ của Se Ri bất ngờ sang Bắc Hàn để giao thương.

Vị hôn thê thật sự của Jung Hyuk - Seo Dan cũng trở về nước sau 10 năm đi du học.

Vì muốn điều tra thân phận thật sự của Se Ri, Jo Chul Kang đã cho Jeong Man Bok đặt máy ghi âm gần nhà của Jung Hyuk nhằm nghe lén tình hình. Cảm thấy nghi ngờ Jung Hyuk có liên quan đến vụ rơi máy bay của anh trai năm xưa, Man Bok quyết định hợp tác cùng Chul Kang là theo dõi gắt gao mọi diễn biến trong nhà của Jung Hyuk.

Jo Chul Kang ra lệnh cho đàn em theo dõi sát sao mọi diễn biến trong nhà của Jung Hyuk.

Vì lo lắng cho thân phận của Se Ri sẽ sớm bị bại lộ, Jung Hyuk quyết định đưa cô trở về nước bằng đường biển ngay trong đêm. Ban đầu, kế hoạch của cả hai là chỉ mỗi Se Ri lên tàu, tuy nhiên khi nhìn thấy cô khá lo lắng, Jung Hyuk đã quyết định đi theo cô và sẽ về nước sau khi đã hộ tống Se Ri thành công.

Jung Hyuk và Se Ri lên tàu để đến Nam Hàn.

Tưởng chừng kế hoạch đưa Se Ri về nước sẽ diễn ra êm xuôi thì bất ngờ tàu hải quân bất ngờ ập đến kiểm tra vì nghi ngờ chở hàng buôn lậu. Đang rơi vào thế bị động và nhiều khả năng sẽ bỏ mạng giữa khơi, Jung Hyuk bất ngờ cưỡng hôn Se Ri ngay trong hầm cá mà theo anh tiết lộ trước đó là học được từ một bộ phim Hàn.

Tàu hài quân bất ngờ xuất hiện khi Jung Hyuk và Se Ri đang ở giữa khơi.

Để thoát nguy như phim Hàn Quốc chỉ bằng một nụ hôn, Jung Hyuk đã hôn Se Ri ngay khi vị thuyền trưởng tàu hài quân xuất hiện.

Liệu rằng màn tái hiện cảnh hôn của Jung Hyuk với Se Ri sẽ giúp cả hai thoát chết về trở về Nam Hàn an toàn? Đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của tập 4 Crash Landing On You phát sóng lúc 21g00, ngày 22/12 trên kênh tvN.