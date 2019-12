Hậu lùm xùm quấy rối tình dục, Yoo Jae Suk bất ngờ nhắc đến Sulli - Goo Hara khi chiến thắng giải thưởng lớn

Giải thưởng Daesang: Yoo Jae Suk (Running Man)



Giải thưởng của nhà sản xuất: Lee Seung Gi (Master in the House và Little Forest)



Giải thưởng xuất sắc hàng đầu (Tạp kỹ): Kim Jong Kook (My Ugly Duckling, Running Man), Hong Jin Young (My Ugly Duckling)



Giải thưởng xuất sắc (Thực tế): Kim Heechul (Delicious Rest Stop), Yoon Sang Hyun (Same Bed, Different Dreams 2)



Giải thưởng xuất sắc (Show/ Variety): Yang Se Chan (Running Man), Lee Sang Yoon (Master in the House)



Giải thưởng Ngôi sao mạng xã hội: Kangnam và Lee Sang Hwa (Same Bed, Different Dreams 2), Yook Sungjae (Master in the House), Park Na Rae (Little Forest), Lee Kwang Soo (Running Man)



Giải thưởng chương trình toàn cầu: Running Man



Giải thưởng Nghệ sĩ giải trí của SBS: HaHa (Running Man)