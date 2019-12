"Crash Landing On You" tập 4: Hyun Bin hôn vồ vập Son Ye Jin khiến ai cũng phải đỏ mặt vì quá bạo

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 4 Crash Landing On You (tạm dịch: Hạ cánh nơi anh) mở màn với phân cảnh Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) chủ động cưỡng hôn Yoon Se Ri (Son Ye Jin) ngay trong hầm cá để qua mặt hải quan.

Sau màn hôn có phần gượng ép ở tập 3, ở tập này cả hai lại phải thực hiện một nụ hôn khác táo bạo hơn để viên hải quan thực sự tin tưởng họ không có ý định đào tẩu. Lấy lí do muốn tìm nơi có quang cảnh đẹp để "gieo mầm cho đất nước", Jung Hyuk và Se Ri đã qua mặt được viên hải quan. Tuy nhiên cũng vì lý do này mà cả hai bị yêu cầu phải quay về đất liền khiến Se Ri vô cùng hụt hẫng.

Jung Hyuk và Se Ri vồ vập hôn nhau dưới hầm cá...

... khiến viên hải quan phải sững sờ.

Vị hải quan yêu cầu Se Ri và Jung Hyuk phải quay về Bắc Hàn khiến kế hoạch trốn thoát sụp đổ.

Việc phải quay về nước dù đất liền của Nam Hàn chỉ cách chiếc tàu của cả hai khá gần khiến Se Ri cãi nhau với Jung Hyuk vì bị lỗ vốn nụ hôn mà chẳng mang lại kết quả. Không chịu bỏ cuộc, Se Ri tiếp tục sử dụng màn nhảy dù với hi vọng trở về nước. Tuy nhiên, một lần nữa cô nàng lại thất bại khi bị quân đội Bắc Hàn bắt sóng tín hiệu.

Mặc dù bị Se Ri trách mắng trước đó nhưng vì lòng cảm thương, Jung Hyuk vẫn tiếp tục ra tay cứu Se Ri khi cùng cô thực hiện cú nhảy dù đôi tránh sự theo dõi của quân đội.

Se Ri trách mắng Jung Hyuk vì bị lỗ vốn nụ hôn.

Jung Hyuk giải cứu Se Ri với màn nhảy dù đôi lãng mạn trên không.

Trong một diễn biến khác, kể từ khi Se Ri bỗng dưng mất tích, gia đình cô cũng xảy ra đầy biến động, tuy nhiên đó lại là những cuộc cãi nhau của 2 người anh trai Se Ri xoay quanh việc thừa kế tài sản từ bố của mình.

Trong lúc vội vàng, bố Se Ri bất ngờ công bố sẽ dành quyền thừa kế cho cậu con trai cả nhưng may mắn thay đã bị mẹ cô bác bỏ vì cảm thấy không xứng đáng.

Hai người anh trai của Se Ri tranh thủ giành quyền thừa kế bất kể sự sống chết của em gái.

Liệu rằng Se Ri sẽ kịp quay về Nam Hàn trước khi bố của mình giao hết quyền thừa kế cho cậu con trai cả? Jung Hyuk sẽ phải làm gì để đưa Se Ri về nước an toàn trước khi thân phận bị bại lộ? Đón xem Crash Landing On You phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.