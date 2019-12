Hậu trường "Crash Landing On You": Hyun Bin - Son Ye Jin cười tít mắt như hai đứa trẻ sau màn cưỡng hôn trên tàu cá

Crash Landing On You (tạm dịch: Hạ cánh nơi anh) đang là dự án truyền hình nhận được sự quan tâm của khán giả khi đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi quyền lực Hyun Bin và Son Ye Jin.

Bất chấp việc vấp phải không ít ý kiến trái chiều do nội dung có khuynh hướng lãng mạn hóa hình tượng người lính Bắc Hàn, Crash Landing On You vẫn đang chứng tỏ là "ngựa chiến" dẫn đầu đường đua phim Hàn tháng 12 khi vượt trội cả về rating lẫn độ hút truyền thông dù chỉ mới lên sóng 4 tập đầu tiên. Thành công sớm của bộ phim chính là việc sở hữu bộ đôi diễn viên đình đám Hyun Bin và Son Ye Jin với những màn chemistry siêu ngọt ngào và lầy lội của cả hai trong phim.

Trong tập 3 và 4 vừa được phát sóng vào cuối tuần qua, khán giả không khỏi trầm trồ trước màn cưỡng hôn của đại úy Jung Hyuk (Hyun Bin) và tiểu thơ Se Ri (Son Ye Jin) ngay trên tàu cá. Đây cũng chính là phân cảnh được khán giả bàn tán nhiều nhất trong tuần vừa qua bởi không ai nghĩ rằng cả hai lại tiến triển quá nhanh như vậy.

Cảnh hôn của Jung Hyuk (Hyun Bin) và tiểu thơ Se Ri (Son Ye Jin) trong Crash Landing On You là chủ đề được khán giả liên tục nhắc đến trong tuần qua.

Trong lúc chờ đợi tập tiếp theo của Crash Landing On You lên sóng thì phúc lợi của nhà đài dành cho người hâm mộ chính là những bức ảnh still cut siêu xịn. Đặc biệt, cảnh hôn của "chị đẹp" Son Ye Jin và Hyun Bin cũng được nhà sản xuất công bố khiến khán giả không khỏi "rụng tim" vì vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu.

Hyun Bin và Son Ye Jin có chút ngượng ngùng khi diễn cảnh hôn trên tàu.

Nụ hôn ngọt lịm của cả hai khiến người xem không khỏi "tan chảy".

Hyun Bin và Son Ye Jin cười tít mắt như hai đưa trẻ sau cảnh cưỡng hôn trên tàu cá.

Được biết, theo thống kê của trang Good Data, nhờ cảnh hôn này mà chỉ số CPI của Crash Landing On You tăng mạnh trong tuần qua. Đặc biệt, từ khóa về tên của bộ đôi diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin cũng thi nhau chễm chệ hai vị trí đầu bảng - những từ khóa được dân mạng bàn tán nhiều nhất trong tuần.

Hyun Bin, Son Ye Jin chiếm đóng vị trí số 1 và 2 trên dữ liệu Good Data sau cảnh hôn đầy ngọt ngào trong Crash Landing On You.

Nhìn chung sau 4 tập phát sóng, Crash Landing On You vẫn đang là cái tên được đón nhận khá nồng nhiệt, đặc biệt là với khán giả quốc tế. Với đà tiến triển tình cảm khá nhanh của Jung Hyuk (Hyun Bin) và Se Ri (Son Ye Jin), chắc chắn trong những tập tiếp theo của bộ phim, khán giả sẽ còn được thưởng thức những màn chemistry siêu hấp dẫn của cả hai trên màn ảnh.

Đón xem tập 5 Crash Landing On You sẽ phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), ngày 28/12 trên kênh tvN.