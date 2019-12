"Crash Landing On You" tập 2: Hyun Bin nhận vơ Son Ye Jin là vợ sắp cưới, muối mặt đi mua áo ngực nhưng lại chọn nhầm size

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 2 Crash Landing On You (Tạm dịch: Hạ cánh nơi anh) kể tiếp câu chuyện của Yoon Se Ri (Son Ye Jin) sau khi được anh quân nhân Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) giải cứu vì mắc kẹt ở khu quân sự Bắc Hàn.

Để về được Nam Hàn, Se Ri cần nhờ đến sự giúp đỡ của Jung Hyuk (Hyun Bin) cũng như các đồng đội của anh. Ngược lại nếu Jung Hyuk để Se Ri đi lại tự do thì anh và đồng đội sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì tắc trách trong công việc. Hai nỗi khổ tâm khác nhau đã khiến họ quyết định cùng nhau che giấu chung một bí mật sống còn.

Đồng đội của Jung Hyuk quyết định che giấu thân phận của Se Ri.

Đang là một tiểu thư đài các lại phải rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn đã khiến Se Ri gặp không ít khó khăn. Tại đây, cô đã gây ra không ít phiền toái cho anh quân nhân Jung Hyuk như không biết nấu nước tắm, không có đồ mặc.

Jung Hyuk liên tục bị làm phiền bởi "tiểu thư" Se Ri.

Mặc dù cảm thấy rất phiền nhưng lòng lương thiện đã khiến Jung Hyuk mủi lòng trước sự ngây thơ của Se Ri. Thấu hiểu nỗi lòng bất an của một cô gái bị lạc đến vùng đất xa lạ, Jung Hyuk đã tự mình đi mua cho cô những vật dụng cần thiết, thậm chí là áo ngực nhưng lựa phải loại "big size", khiến Se Ri khi nhận được đồ không thể nhịn được cười: "Thế này thì đánh giá mình cao quá rồi".

Jung Hyuk muối mặt giữa chợ lựa size áo ngực cho Se Ri.

Se Ri bất ngờ khi nhận chiếc áo ngực với size khủng.

Trong một diễn biến khác, Lee Jung Hyuk có nhiệm vụ đến trung tâm Bình Nhưỡng để điều tra về một vụ án, tuy nhiên khi vừa đến nơi, Jung Hyuk đã bị cấp dưới của Jo Chul Kang âm thầm bắt giữ vì liên tục làm cản trở những việc đen tối của họ. Thật may là sau đó, anh được thả ra nhờ vào mối quan hệ quen biết với một vị lãnh đạo và cũng tại đây, Jung Hyuk bị lộ thân phận là con trai của Tổng cục trưởng với các phe đối lập.

Jung Hyuk bất ngờ bị thiếu tá Jo Chul Kang bắt giữ.

Không thể lật đổ được Tổng cục trưởng cùng việc biết được sự thật về gia thế của Jung Hyuk đã khiến Jo Chul Kang muốn loại bỏ anh sớm hơn. Để tìm bằng chứng buộc tội Jung Hyuk, Chul Kang phát lệnh khám nhà Jung Hyuk và phát hiện có người lạ chính là Se Ri.

Se Ri bị Jo Chul Kang phát hiện khi đang lẩn trốn trong nhà của Jung Hyuk.

Nhận được tin báo của cấp dưới, Jung Hyuk liền vội vã quay về nhà để giải cứu Se Ri trước khi bị Chul Kang lấy mạng. Trong lúc hoang mang tột độ, Jung Hyuk đã nhận vơ Se Ri chính là vợ sắp cưới của anh: "Anh đang làm gì vậy? Đây là hôn thê của tôi. Đừng chĩa súng vào hôn thê của tôi, tôi sẽ cảm kích anh hơn đấy".

Trong tình thế cấp bách, Jung Hyuk đã nhận vơ Se Ri là vợ sắp cưới của mình.

Nhìn chung trong tập 2, diễn biến của Crash Landing On You có phần gay cấn hơn và tình tiết được đẩy lên cao nhiều hơn, "chemistry" của Jung Hyuk và Se Ri cũng bắt đầu xuất hiện. Ngoài ra, việc đối đầu của Jung Hyuk với Jo Chul Kang cũng khiến khán giả không khỏi tò mò khi không biết cặp đôi sẽ gặp phải rắc rối nào từ vị thiếu tá này. Đón xem Crash Landing On You phát sóng vào lúc 21g00, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.