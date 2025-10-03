Yoona mặc váy Taobao?

Vốn được mệnh danh là nữ thần Kpop với lượng fan hùng hậu trải dài khắp châu Á, Yoona luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ. Sức hút của cô càng tăng nhiệt sau thành công của bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa, phủ sóng dày đặc trên truyền thông. Thế nhưng, phong độ thời trang của mỹ nhân sinh năm 1990 tại các sự kiện từng không ít lần khiến khán giả bàn tán vì trồi sụt thất thường, thứ để lại ấn tượng duy nhất chỉ là visual bảo chứng. Điển hình như màn xuất hiện tại sự kiện Sulwhasoo ở Thái Lan vừa qua, người đẹp tiếp tục "đốn tim" fan với khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ, nhưng trang phục cô diện thì netizen không tài nào khen nổi.

Visual của Yoona vẫn bất bại qua mọi ống kính. (Nguồn: yoomiyeony)

Yoona xuất hiện với chiếc váy midi dáng sơ mi phối ren ở phần tay và chi tiết thắt lưng cùng tone trắng. Tuy nhiên, bộ váy quá an toàn, mang đậm chất công sở tới mức nhàm chán, thiếu đi sự nổi trội của một "main event".

Dù vậy, may mắn thay, visual của Yoona vẫn là điểm sáng cứu cánh. Làn da trắng mịn, nụ cười nhẹ cùng layout trang điểm trong veo đúng chuẩn “nữ thần quốc dân” đã giữ lại thiện cảm trong mắt khán giả cho Yoona.

Chiếc váy Yoona lựa chọn khá đơn điệu, cũ kĩ và thiếu điểm nhấn.

Visual của Yoona là điểm sáng duy nhất cho tạo hình lần này. Nữ diễn viên ghi điểm với làn da trắng hồng mịn màng cùng đường nét ngọt ngào dù chỉ makeup nhẹ nhàng.

Đáng nói, mẫu váy mà Yoona diện tới sự kiện lần này trông sến và nhàm tới nỗi khiến nhiều người liên tưởng tới những kiểu váy dễ dàng mua cả sỉ và lẻ từ Taobao. Thực chất, đây là thiết kế đến từ brand ERMANNO FIRENZE - thương hiệu nổi tiếng nước Ý với những thiết kế được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp feminine urban – thanh lịch, đương đại, và không rập khuôn. Các mẫu váy liền của thương hiệu này cũng không rẻ, dao động từ mức giá 10 triệu - hơn 20 triệu đồng.

Các sản phẩm của ERMANNO FIRENZE thiên hướng nhẹ nhàng, nữ tính pha chút sexy.

Mẫu váy của Yoona diện hiện đang được bán với giá 380 euro (khoảng gần 12 triệu VNĐ).

Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc trẻ mãi không già của Yoona, nhiều netizen cho rằng nữ diễn viên nên đổi outfit.

Các tạo hình gần đây của Yoona tại event Sulwhasoo cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều. Trang phục khá rườm rà, đôi lúc đứng tuổi khiến tạo hình của Yoona mất điểm, dù cho visual không điểm chê.