Yêu thương vô điều kiện của những người mẹ

1. "Người mẹ chiến binh" đấu tranh cho những trẻ em gái

Vào năm 1970, khi mới 5 tuổi, Waris Dirie trở thành nạn nhân của hủ tục cắt âm vật (FGM) tại quê hương Somalia. Năm cô 13 tuổi, cha mẹ sắp đặt hôn nhân cho cô với một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi. Cô quyết định bỏ trốn khỏi nhà và cuối cùng đến London.

Waris Dirie tại buổi khai mạc Desert Flower Center ở Berlin. Hình ảnh-Alliance/DP

Trở thành siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng, nhưng vào năm 1997, cô đã dành toàn bộ thời gian để đấu tranh chống lại FGM, một phần thông qua công việc của cô với tư cách là Đại sứ của Liên Hợp Quốc. Một năm sau, cô xuất bản tự truyện Desert Flower (Hoa Sa Mạc), tác phẩm gây chấn động dư luận quốc tế và nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất.

Năm 2002, cô thành lập Quỹ Hoa Sa Mạc (DFF) tại Vienna, Áo, với mục tiêu kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động chống lại FGM. Năm 2009, câu chuyện cuộc đời của cô được chuyển thể thành bộ phim cùng tên đã giành nhiều giải thưởng quốc tế, giúp nâng cao nhận thức toàn cầu về vấn nạn FGM.

Waris Dirie chia sẻ với báo giới vào năm 2010 rằng, cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ không chỉ là vấn đề của phụ nữ: "Mọi sự giáo dục đều bắt đầu từ mẹ. Chúng ta phải suy nghĩ lại về những gì mình dạy con trai. Đó là điều quan trọng nhất".

Các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết "xóa sổ" FGM vào năm 2030. Những nỗ lực tuyệt vời của người mẹ 4 con này thực sự đã mang đến tương lai tươi đẹp cho rất nhiều trẻ em gái trên thế giới.

2. Tình yêu vượt biên giới của người mẹ thiện tâm

Angelina Jolie thăm trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của Pakistan. Nguồn: flickr

Nữ diễn viên hạng A của Hollywood Angelina Jolie không chỉ nổi tiếng với các vai diễn mà còn bởi những đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, nhân đạo.

Angelina Jolie và 3 con nuôi của cô (Lần lượt từ trái qua: Pax Thiên, Zahara và Maddox)

Angelina Jolie lần đầu tiên tham gia vào công tác nhân đạo dành cho người tị nạn và những người phải di dời vì xung đột khi cô đang quay phim Lara Croft: Tomb Raider ở Campuchia vào năm 2000. Tại đây, cô đã nhận nuôi cậu bé Maddox, con trai nuôi đầu tiên, từ trại trẻ mồ côi ở Campuchia năm 2002 khi được 7 tháng tuổi. Và Angelina Jolie đã sáng lập Quỹ Cambodia’s Maddox Jolie-Pitt vào năm 2003, tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục, sức khoẻ và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Sau đó, cô nhận nuôi thêm bé gái Zahara từ Ethiopia, một quốc gia phía Đông châu Phi, khi cô bé mới 6 tháng tuổi. Lớn lên, Zahara thừa hưởng niềm đam mê hoạt động từ thiện từ mẹ. Năm 2007, cô tiếp tục nhận nuôi thêm cậu bé người Việt Nam là Pax Thiên khi đó 3 tuổi. Ngoài 3 người con nuôi, cô cũng có 3 người con ruột với chồng cũ Brad Pitt.

Angelina Jolie thăm trẻ em tại trại tái định cư ở ngoại ô Islamabad, Pakistan. Nguồn: UNHCR

Người mẹ 6 con luôn được dư luận ngưỡng mộ với nhiều năm cống hiến trong vai trò Đại sứ thiện chí tại Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR). Cô đã dành tâm huyết tập trung vào cuộc đấu tranh của phụ nữ tại các khu vực chiến tranh. Những nố lực ấy đã giúp cô vinh dự nhận Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt vào năm 2013. Cô cũng luôn tích cực trong các chiến dịch vận động, tuyên truyền mọi người ra tay giúp đỡ để giảm bớt tình trạng đói nghèo tại châu Phi.

Bận rộn với rất nhiều hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, nhưng bất cứ khi nào có một ngày nghỉ, cô đều dành thời gian cho các con. Dù mệt mỏi đến đâu, khi cô ấy có một ngày nghỉ, điều đầu tiên cô ấy làm là thức dậy và đưa bọn trẻ ra ngoài. Với cô, lên kế hoạch đi chơi với từng đứa con của mình là việc quan trọng nhất phải làm.

3. Tình yêu con giản dị của "huyền thoại điện ảnh"

Bộ đôi mẹ-con gái (Dame Julie Andrews-Emma Walton Hamilton) làm hài lòng độc giả với cuốn sách thứ 35 của họ có tên Waiting in the Wings

Nữ diễn viên huyền thoại người Anh Dame Julie Andrews không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp điện ảnh mà còn được biết đến với vai trò người mẹ tận tuỵ.

Dame Julie Andrews nổi tiếng với vai Eliza Doolittle trong vở kịch My Fair Lady. Bà giành giải Oscar Nữ chính xuất sắc với bộ phim đầu tay Mary Poppins (1964). Tuy nhiên, vai diễn Maria von Trapp trong The Sound of Music mới thực sự giúp bà trở thành biểu tượng màn ảnh.

Với những cống hiến to lớn, bà được Hoàng gia Anh phong tặng danh hiệu Commander of the British Empire vào năm 2000. Bà cũng được Hiệp hội Diễn viên Hoa Kỳ (SAG) vinh danh với giải thưởng Thành tựu trọn đời, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho nền điện ảnh.

Dame Julie Andrews có 3 người con. Trong những năm cuối thập niên 1970, bà tạm ngừng công việc để tận hưởng cuộc sống yên bình, tạo môi trường ổn định cho các con phát triển.

Bà cũng kết hợp cùng con gái là Emma Walton Hamilton trong lĩnh vực văn chương, cùng nhau viết nhiều cuốn sách thiếu nhi. Những trải nghiệm làm mẹ đã giúp bà trở thành người mẹ yêu thương và tận tâm.

Sự kết hợp giữa sự nghiệp nghệ thuật và vai trò làm mẹ đã tạo nên một Dame Julie Andrews đa tài và giàu lòng nhân ái, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Emma Walton Hamilton chia sẻ với truyền thông rằng, mẹ của cô là người mạnh mẽ, luôn che chở các con. Dù lịch trình bận rộn đến mấy thì bà luôn thức dậy lúc 5 giờ sáng để làm món trứng cho con. Với các con, bà thực sự là người mẹ hoàn hảo.