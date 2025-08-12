YEEZY trở lại, bán rẻ như đồ Taobao nhưng khách hàng vẫn không bỏ qua

Sau nửa năm kể từ khi bị Shopify gỡ bỏ vì bán sản phẩm in hình biểu tượng chữ Vạn (swastika), Kanye West đã đưa website YEEZY trở lại trực tuyến cùng với bộ sưu tập ít ỏi và mức giá giảm sâu chưa từng thấy. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, website YEEZY đã bị "đóng cửa" khi tung ra loạt áo phông in hình swastika - biểu tượng gắn liền với Đức Quốc Xã, tư tưởng bài Do Thái và phong trào da trắng thượng đẳng. Sản phẩm nhanh chóng hứng chỉ trích dữ dội từ các tổ chức chống phân biệt, buộc Shopify phải can thiệp vì lý do không tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh theo điều khoản dịch vụ của họ.

Chiếc áo chữ Vạn gây tranh cãi khiến website của YEEZY biến mất trong nửa năm.

Sự việc càng bị đẩy lên cao khi YEEZY tung một đoạn quảng cáo dài 30 giây trên một số kênh truyền hình địa phương ngay dịp Super Bowl. Video được cho là do chính Kanye West tự quay bằng điện thoại và đã tiêu tốn của anh hết 7 triệu đô la, với lời kêu gọi thẳng thừng: Hãy vào website YEEZY. Đúng thời điểm đó, Kanye lại liên tục đăng tải trên mạng xã hội X những phát ngôn bị đánh giá là bài Do Thái, kỳ thị LGBTQ+ và phân biệt giới tính. Áp lực dư luận bùng nổ, khiến công ty quản lý của anh ở Los Angeles lập tức chấm dứt hợp đồng, nối dài danh sách các thương vụ hợp tác lớn từng lần lượt rời bỏ Kanye.

Trang web YEEZY đã trở lại...

...và thậm chí không có món đồ nào vượt quá 100 đô la.

Giá "chạm đáy" nhưng lòng tin vẫn ở mức âm

Ở lần tái xuất này, YEEZY gây sốc khi niêm yết giá thấp kỷ lục với nhiều món đồ chỉ khởi điểm với giá chỉ 20 USD (khoảng hơn 500.000 đồng), trong đó có dép Slides một thời hot hit, và không món nào vượt quá 100 USD (khoảng hơn 2.600.000 đồng). Đây là mức giảm cực mạnh so với hình ảnh xa xỉ của thương hiệu này trước kia. Nhiều người xem đây là nỗ lực cứu vãn hình ảnh thương hiệu sau hàng loạt lùm xùm của YEEZY, nhưng phản ứng từ cộng đồng mạng quốc tế lại hoàn toàn trái ngược.

Không những không tạo được kỳ vọng nào từ hiệu ứng comeback, thông tin YEEZY mở cửa lại website thậm chí không được đón nhận. Trên mạng xã hội, hàng loạt netizen quốc tế bày tỏ sự bức xúc và mỉa mai, cho biết thương hiệu này thậm chí còn chưa giao những order từ… cả năm trước. Không ít người đặt câu hỏi liệu YEEZY có đủ khả năng và thiện chí để giao hàng, hay sẽ tiếp tục "bỏ bom" khách như trước đây.

- Ra đồ mới à? Còn đơn từ năm ngoái thì vẫn bốc hơi hả?

- Không biết đơn hàng cũ của tôi có ngày về không, hay thành truyền thuyết luôn?

- Chuẩn… vẫn ngồi ôm giấc mơ nhận đồ từ một năm trước.

- Rồi cái này có giao thật không, hay lại “đang trên đường” mãi mãi?

Khách hàng quốc tế chẳng thiết tha với tin thương hiệu của Kanye West trở lại vì YEEZY được cho là vẫn đang bỏ bom rất nhiều order trước đó.