Ý Nhi gia nhập đường đua gái xinh Single's Inferno?

Giữa lúc Single's Inferno 5 đang là show hẹn hò thực tế được bàn tán rôm rả nhất mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Việt Nam, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cũng nhanh chóng "đu trend" bằng một clip POV: hoá thân thành các gái xinh sống 4 cuộc đời trong show nổi tiếng.

Đoạn clip Ý Nhi phối đồ đang nhận được nhiều sự chú ý. (Nguồn: TikTok)

Ở tạo hình đầu tiên, Ý Nhi chọn combo áo điệu đà màu trắng kết hợp chân váy xếp ly đen ngắn và giày búp bê mũi tròn. Set đồ tôn trọn vóc dáng mảnh mai của nàng hậu, mang đến giao diện vừa trong trẻo vừa gọn gàng. Túi cói tote và mái tóc suôn tự nhiên mang đúng vibe mát mẻ mùa hè, tạo thiện cảm cho người nhìn.

Nàng hậu sinh năm 2002 mix outfit theo phong cách girl bánh bèo. (Nguồn: TikTok)

Sang set thứ hai, Ý Nhi chuyển hẳn sang vibe sexy với corset đen ôm body và quần âu nâu ống rộng. Corset giúp phần eo được siết gọn, tạo đường cong rõ nét trong khi quần ống rộng cân bằng lại phần hông, khiến cơ thể trông cao và dài hơn. Đây là kiểu trang phục có ưu điểm lớn là "hack chiều cao": phần trên ôm, phần dưới rộng cũng là cách giúp tỷ lệ cơ thể dài ra, đồng thời outfit này có phần quyến rũ hơn so với set đầu tiên.

Phong cách "girl hip hop" mang đến một vibe hoàn toàn khác. (Nguồn: TikTok)

Ở outfit thứ ba, nàng hậu lựa chọn phong cách Y2K với tank top ôm, quần jeans ống loe cạp trễ và dây xích kim loại. Phom quần loe đặc biệt hiệu quả với người có chiều cao tốt như Ý Nhi: phần ống xòe từ gối xuống khiến chân nhìn dài gần như gấp rưỡi, trong khi cạp trễ tạo hiệu ứng eo nhỏ hơn. Áo ôm sát giữ tổng thể gọn gàng, không bị nặng nề dù có nhiều chi tiết. Đây là set đồ mang năng lượng trẻ trung, quyến rũ, thường xuất hiện trong các phân cảnh flirt của show.

Set đồ theo phong cách Y2K vừa trẻ trung vừa quyến rũ. (Nguồn: TikTok)

Cuối cùng là tạo hình "rich lady" với sơ mi, quần skinny trắng và boots cao cổ đen. Set đồ khá kén dáng nhưng nhờ lợi thế hình thể cùng chiều cao ấn tượng, tổng thể trông Ý Nhi vẫn khá bắt mắt. Bảng màu trắng - đen tối giản cũng là lợi thế: càng ít chi tiết càng dễ toát lên khí chất trưởng thành, đúng tinh thần những buổi hẹn hò sang chảnh.

Đây là outfit “rich girl activity” điển hình với phối màu trắng - đen. (Nguồn: TikTok)

Phần phối đồ của Ý Nhi cũng nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ netizen. Nhiều người cho rằng các set không quá cầu kỳ, dễ áp dụng, đặc biệt là cách cô chọn phom dáng để thay đổi vibe rõ rệt mà vẫn giữ được sự hài hòa tổng thể. Nhìn chung, màn biến hóa được đánh giá vừa đủ thú vị để bắt trend nhưng vẫn nằm trong vùng an toàn, không gây tranh cãi.



Những outfit của Ý Nhi nhận được phản hồi tích cực của netizen (Nguồn: TikTok)



