Thay cho những lọn xoăn nhỏ, đều tăm tắp, các kiểu tóc mới kết hợp lọn uốn linh hoạt với lớp tóc ôm mặt, giúp diện mạo có điểm nhấn mà vẫn nhẹ nhàng.

Tùy sở thích và chất tóc, bạn có thể chọn kiểu uốn cụp chữ C, sóng chữ S, xoăn công chúa hay xoăn mây. Dưới đây là 10 gợi ý theo phong cách Hàn Quốc và Nhật Bản, phù hợp với nhiều độ dài và dáng mặt.

Xu hướng tóc uốn năm 2027

Các kiểu tóc uốn năm 2027 tập trung vào độ phồng vừa phải và chuyển động tự nhiên. Phong cách Hàn thường có sóng mềm, kết hợp lớp tóc ôm quanh mặt; trong khi tóc Nhật chú trọng tỉa nhẹ và tạo những lọn xoăn không quá đồng đều, mang lại vẻ phóng khoáng.

Nếu muốn tóc trông dày hơn, có thể chọn lọn uốn lớn và chân tóc bồng nhẹ. Với gương mặt có gò má cao hoặc đường hàm rõ, lớp tóc hai bên được tỉa khéo sẽ giúp tổng thể mềm mại hơn. Tóc ngang xương quai xanh cũng là độ dài dễ kết hợp với nhiều kiểu uốn, từ cụp đuôi đến sóng nhẹ.

10 kiểu tóc uốn đáng tham khảo

1. Uốn cụp chữ C kiểu Hàn

Lọn uốn tập trung ở phần đuôi, có thể cụp vào trong hoặc vểnh nhẹ ra ngoài. Kiểu này hợp với tóc ngang vai và tóc chạm xương quai xanh, tạo đường nét gọn gàng mà không quá xoăn. Kết hợp mái bay hoặc mái rẽ ngôi giúp gương mặt thêm mềm mại. Phù hợp với mặt tròn, mặt vuông và mặt dài.

2. Uốn mây kiểu Hàn

Những lọn cong lớn bắt đầu từ thân tóc rồi buông xuống phần đuôi, tạo cảm giác bồng nhẹ như mây. Uốn mây hợp với tóc mỏng hoặc dễ xẹp, nhất là khi kết hợp độ dài ngang xương quai xanh và mái thưa. Kiểu này phù hợp với mặt dài, mặt kim cương và mặt trái xoan.

3. Uốn vểnh đuôi kiểu Nhật

Thay vì lật đuôi tóc thành một đường cong cứng, phiên bản năm 2027 tạo độ vểnh không đồng đều, đi cùng lớp tỉa nhẹ. Kiểu tóc có thể giúp tóc ngang cằm đến ngang vai trông bớt nặng nề. Mái bằng mỏng tạo nét trẻ trung, còn mái lệch mang đến vẻ trưởng thành hơn. Phù hợp với mặt tròn, mặt ngắn và mặt trái xoan.

4. Uốn sóng chữ S kiểu Hàn

Sóng chữ S bắt đầu từ thân tóc, tạo nhiều độ cong nối tiếp nhau. Có thể đặt lọn uốn từ dưới gò má, kết hợp mái bay hoặc tầng tóc ôm mặt để tạo đường viền mềm quanh gương mặt. Kiểu này hợp với mặt vuông, mặt kim cương và mặt dài.

5. Xoăn rối nhẹ kiểu Nhật

Kiểu tóc có những lọn cong với kích thước khác nhau, tạo bề mặt tóc bồng và có chút cá tính. Khác với xoăn mì quá nhỏ, kiểu xoăn rối nhẹ ưu tiên độ thoáng và tầng tóc linh hoạt. Có thể kết hợp tóc tỉa kiểu wolf cut hoặc mái mỏng. Phù hợp với mặt dài, mặt trái xoan và mặt kim cương.

6. Xoăn công chúa kiểu Hàn

Xoăn công chúa tạo những đường sóng chữ S rõ và đều hơn, từ giữa thân tóc đến đuôi. Kiểu này hợp với tóc dài vừa hoặc dài qua ngực, giúp mái tóc có vẻ đầy đặn và mang nét cổ điển. Người có tóc dày có thể bắt đầu uốn từ dưới tai để tránh phần trên quá phồng; tóc mảnh có thể chọn lọn rõ hơn. Phù hợp với mặt dài, mặt trái xoan và mặt kim cương.

7. Uốn sóng kiểu Hàn

Kiểu uốn kết hợp sóng chữ S ở thân tóc với đường cong chữ C ở đuôi. Nhờ vậy, tóc có chuyển động nhưng không tạo cảm giác một màu, nhất là khi kết hợp với các lớp tỉa dài. Phù hợp với mặt tròn, mặt vuông và mặt dài.

8. Uốn layer Hush Cut kiểu Nhật

Hush Cut tạo nhiều tầng tóc ở đỉnh đầu, quanh mặt và phần đuôi. Các lớp tóc ngắn dài đan xen giúp kiểu tóc dài vừa trông nhẹ hơn. Có thể phối cùng đuôi uốn nhẹ hoặc sóng tự nhiên. Đây là gợi ý cho người muốn giữ độ dài nhưng vẫn thay đổi diện mạo; hợp với mặt tròn, vuông và kim cương.

9. Uốn lơi kiểu Pháp

Những lọn sóng lớn, hơi bất đối xứng tạo cảm giác tóc tự nhiên, không quá chỉn chu. Có thể bắt đầu uốn từ cằm hoặc ngang vai, giữ phần chân tóc phồng vừa phải và tỉa tầng quanh mặt. Khi tóc còn hơi ẩm, dùng kem hoặc mousse tạo kiểu để làm rõ đường cong. Phù hợp với mặt dài, vuông và trái xoan.

10. Xoăn len kiểu Nhật

Các lọn nhỏ liên tiếp tạo độ phồng và vẻ retro nổi bật. Kiểu tóc này hợp với tóc dài vừa, có tỉa tầng và kết hợp mái bằng hoặc mái ngắn. Do lọn xoăn đã rõ, nên điều chỉnh mật độ theo lượng tóc để tổng thể không bị nặng. Phù hợp với mặt dài, trái xoan và kim cương.

Trước khi làm tóc, hãy trao đổi với thợ về độ dài sau khi sấy khô, vị trí bắt đầu lọn uốn và cách chăm sóc tại nhà. Một kiểu tóc đẹp không chỉ nằm ở tên gọi mà còn cần được điều chỉnh theo chất tóc, lượng tóc và đường nét gương mặt.