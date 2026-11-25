Người phụ nữ này đến salon với mái tóc dài, điểm vài sợi bạc rải rác. Chị chia sẻ: "Tháng nào tôi cũng đi hấp dầu, nhuộm tóc… Tôi mệt rồi, không muốn che tóc bạc nữa".

Thay vì phủ màu lên những sợi bạc, tôi chọn giữ chúng lại và biến thành điểm nhấn tự nhiên. Mái tóc được cắt thành kiểu bob tỉa layer, độ dài từ ngang tai đến cằm, giúp tổng thể nhẹ nhàng và bớt nặng nề. Lọn tóc bạc bên trái được giữ nguyên như một vệt highlight riêng biệt. Phần mái dài cũng được tỉa thành nhiều lớp, vuốt lệch sang bên để gương mặt mềm mại hơn.

Tỉa layer giúp gương mặt hài hòa

Chị có khuôn mặt trái xoan, gò má rõ và đường viền hàm mềm. Trước đây, mái tóc dài thẳng khiến tổng thể gương mặt trông nặng, đôi khi tạo cảm giác mệt mỏi. Sau khi cắt, các lớp tóc ôm nhẹ phần gò má và đường hàm, giúp đường nét trông thanh thoát hơn. Mái lệch để lộ trán, đồng thời tạo điểm nhấn cho đôi mắt.

Kiểu tóc mới mang lại cảm giác gọn gàng, tươi tắn mà vẫn giữ được nét chín chắn. Một lọn tóc bạc nổi bật giữa nền tóc sẫm cũng giúp mái tóc có cá tính riêng, thay vì phải tìm cách che phủ hoàn toàn.

Tạo kiểu đơn giản tại nhà

Sau khi gội, chỉ cần sấy khô và dùng một chút sáp để bóp nhẹ các lớp tóc, tạo độ phồng và làm rõ kết cấu. Với kiểu cắt này, chị có thể hoàn thành việc tạo kiểu trong khoảng 3 phút.

Tóc bạc không phải điều cần giấu đi. Khi được cắt tỉa phù hợp, những sợi bạc tự nhiên có thể trở thành điểm nhấn duyên dáng, giúp diện mạo thêm hiện đại và thanh lịch.